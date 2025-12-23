În orice moment un atac rus ar putea distruge sarcofagul de la Cernobîl. Ce spune directorul centralei

Kievul a acuzat Rusia în repetate rânduri că a atacat instalația, locul unde în 1986 a avut loc cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie, de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. Un atac rus ar putea provoca prăbușirea adăpostului intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP, scrie Kyiv Post.

Kievul a acuzat Rusia că a atacat în repetate rânduri instalația, locul unde în 1986 a avut loc un accident nuclear care rămâne și astăzi cel mai grav dezastru nuclear din istorie.

Un atac la începutul acestui an a provocat o breșă în învelișul exterior de protecție împotriva radiațiilor, determinând Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să emită un avertisment că acesta „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță”.

Într-un interviu acordat AFP, directorul centralei, Sergiy Tarakanov, a declarat că restaurarea completă a adăpostului ar putea dura trei până la patru ani și a avertizat că un alt atac rus ar putea duce la prăbușirea învelișului interior.

„Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere, de exemplu, o rachetă Iskander, Doamne ferește, aceasta va provoca un mini-cutremur în zonă”, a declarat Tarakanov pentru AFP într-un interviu acordat săptămâna trecută.

Iskander este sistemul rus de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, care poate transporta o varietate de focoase convenționale, inclusiv cele destinate distrugerii buncărelor.

„Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rămâne în picioare după aceea. Aceasta este principala amenințare”, a adăugat el.

Rămășițele centralei nucleare sunt acoperite de un înveliș interior din oțel și beton, cunoscut sub numele de Sarcofag și construit în grabă după dezastru, și de un înveliș exterior modern, de înaltă tehnologie, numit structura New Safe Confinement (NSC).

Atacurile cu drone ale Rusiei au provocat o pană de curent la centrala nucleară de la Cernobîl, au lăsat 300.000 de persoane fără energie electrică, au lovit depourile feroviare din Odesa și au rănit civili în Bucha și în alte locuri.

Acoperișul NSC a fost grav avariat în urma unui atac cu drone rusești în februarie, care a provocat un incendiu major în învelișul exterior al structurii din oțel.

„NSC-ul nostru și-a pierdut mai multe dintre funcțiile sale principale. Și înțelegem că ne va lua cel puțin trei sau patru ani pentru a restabili aceste funcții”, a adăugat Tarakanov.

AIEA a declarat la începutul acestei luni că o misiune de inspecție a constatat că adăpostul „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare”.

Directorul Tarakanov a declarat că nivelurile de radiații la fața locului au rămas „stabile și în limite normale”.

Gaura provocată de lovitura dronei a fost acoperită cu un ecran de protecție, a spus el, dar 300 de găuri mai mici făcute de pompieri în timpul luptei cu flăcările trebuie încă umplute.

Armata rusă a capturat centrala la începutul invaziei din 2022, înainte de a se retrage câteva săptămâni mai târziu.

