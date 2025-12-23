Live TV

În orice moment un atac rus ar putea distruge sarcofagul de la Cernobîl. Ce spune directorul centralei

Data publicării:
Cernobîl
Foto: Profimedia

Kievul a acuzat Rusia în repetate rânduri că a atacat instalația, locul unde în 1986 a avut loc cea mai gravă catastrofă nucleară din istorie, de când Moscova a invadat Ucraina în februarie 2022. Un atac rus ar putea provoca prăbușirea adăpostului intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl, din Ucraina, a declarat directorul centralei pentru AFP, scrie Kyiv Post.

Kievul a acuzat Rusia că a atacat în repetate rânduri instalația, locul unde în 1986 a avut loc un accident nuclear care rămâne și astăzi cel mai grav dezastru nuclear din istorie.

Un atac la începutul acestui an a provocat o breșă în învelișul exterior de protecție împotriva radiațiilor, determinând Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) să emită un avertisment că acesta „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță”.

Într-un interviu acordat AFP, directorul centralei, Sergiy Tarakanov, a declarat că restaurarea completă a adăpostului ar putea dura trei până la patru ani și a avertizat că un alt atac rus ar putea duce la prăbușirea învelișului interior.

„Dacă o rachetă sau o dronă lovește direct sau chiar cade undeva în apropiere, de exemplu, o rachetă Iskander, Doamne ferește, aceasta va provoca un mini-cutremur în zonă”, a declarat Tarakanov pentru AFP într-un interviu acordat săptămâna trecută.

Iskander este sistemul rus de rachete balistice cu rază scurtă de acțiune, care poate transporta o varietate de focoase convenționale, inclusiv cele destinate distrugerii buncărelor.

Citește și

Ce spun autoritățile din România despre situația de la Cernobîl, după ce o dronă rusească a lovit scutul centralei nucleare

„Nimeni nu poate garanta că adăpostul va rămâne în picioare după aceea. Aceasta este principala amenințare”, a adăugat el.

Rămășițele centralei nucleare sunt acoperite de un înveliș interior din oțel și beton, cunoscut sub numele de Sarcofag și construit în grabă după dezastru, și de un înveliș exterior modern, de înaltă tehnologie, numit structura New Safe Confinement (NSC).

Atacurile cu drone ale Rusiei au provocat o pană de curent la centrala nucleară de la Cernobîl, au lăsat 300.000 de persoane fără energie electrică, au lovit depourile feroviare din Odesa și au rănit civili în Bucha și în alte locuri.

Acoperișul NSC a fost grav avariat în urma unui atac cu drone rusești în februarie, care a provocat un incendiu major în învelișul exterior al structurii din oțel.

„NSC-ul nostru și-a pierdut mai multe dintre funcțiile sale principale. Și înțelegem că ne va lua cel puțin trei sau patru ani pentru a restabili aceste funcții”, a adăugat Tarakanov.

AIEA a declarat la începutul acestei luni că o misiune de inspecție a constatat că adăpostul „și-a pierdut funcțiile principale de siguranță, inclusiv capacitatea de izolare, dar a constatat, de asemenea, că nu au existat daune permanente la structurile sale portante sau la sistemele de monitorizare”.

Directorul Tarakanov a declarat că nivelurile de radiații la fața locului au rămas „stabile și în limite normale”.

Gaura provocată de lovitura dronei a fost acoperită cu un ecran de protecție, a spus el, dar 300 de găuri mai mici făcute de pompieri în timpul luptei cu flăcările trebuie încă umplute.

Armata rusă a capturat centrala la începutul invaziei din 2022, înainte de a se retrage câteva săptămâni mai târziu.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Varșovia
1
Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de...
Meeting of the Patriots for Europe group before the European Council
2
Viktor Orban: Căderea Ucrainei ar fi un dezastru pentru Ungaria. Trebuie să prevenim...
cartier blocuri
3
România este țara din UE cu cei mai mulți oameni care trăiesc în locuințe...
soldat rus-calare
4
Momentul în care soldați ruși călare pe cai sunt eliminați de ucraineni: „Nici acest...
daniel david 2
5
Daniel David a demisionat din funcția de ministru al Educației: „Motivația retragerii...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a devenit mamă pentru a patra oară, la 44 de ani
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Gazprom
Gazprom negociază cu ungurii de la MOL posibila vânzare a participației sale la singura rafinărie a Serbiei - NIS
Secretarul general al NATO, Mark Rutte
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată”
gari kasparov sustine un discurs
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
atacuri in ucraina
Alertă în Kiev: rușii au lăsat din nou Ucraina în beznă, lovind infrastructura energetică. Polonia a ridicat de la sol avioane de luptă
Rusi SRI
Bloggerii ruși îi fac imagine lui Putin cu poze din România. Fotografii de la SRI Antitero ilustrează „trupele rusești, bine echipate”
Recomandările redacţiei
steag ucraina UE euro ATM
Culisele deciziei UE de a împrumuta Ucraina cu 90 de miliarde de...
pompieri care sting incendiul de la ferma dacilor
Administratorii „Fermei Dacilor”, unde 8 persoane au murit de...
tavan prabusit - piscina - sibiu
Primele imagini cu tavanul prăbușit de la piscina interioară a...
2025-12-21-9432
Cum poate fi suspendat președintele Nicușor Dan? Opoziția strânge...
Ultimele știri
4.000 de militari spanioli rămân în misiuni externe anul viitor, inclusiv în România. Misiunile au trei mari obiective strategice
Greta Thunberg a fost arestată în Londra, în timpul unei manifestații pro-palestiniene
Hackerii nord-coreeni au reușit să fure 2 miliarde de dolari în 2025. 60% din totalul mondial
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
De ce nu ai voie să mături în Ajunul Crăciunului? Tradiția pe care puțini o mai respectă astăzi
Cancan
Primele imagini dureroase de la înmormântarea Mălinei Guler. Ce scrie pe sicriul tinerei? Zeci de oameni au...
Fanatik.ro
Ionel Dănciulescu, sechestrat în Turcia: “Am fost forţat să plec! Başkanul ne-a luat paşapoartele”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Agenția care păzește companiile de stat nu reușește să-și cheltuie propriul buget. Ce se întâmplă cu sumele...
Adevărul
Țara considerată „veriga cea mai slabă” a Europei în fața Rusiei lui Putin
Playtech
De ce nu este bine să refuzi colindătorii în Ajunul Crăciunului. Ce se spune că pățești, potrivit tradiției
Digi FM
Emmanuel Macron, sesiune de sport cu flotări și abdomene, alături de militarii francezi din Abu Dhabi. În...
Digi Sport
Cuvântul care a rămas în istoria fotbalului românesc! Ce i-a spus Corneliu Vadim Tudor lui Bogdan Stelea
Pro FM
Chris Rea, cunoscut pentru piesa „Driving Home For Christmas”, a încetat din viaţă. Ce scria pe Facebook cu...
Film Now
Soția lui James Cameron, impresionată de "Avatar: Fire and Ash". A plâns patru ore după ce l-a văzut
Adevarul
Cine este amanta secretă a Patriarhului Kiril al Rusiei. Îl însoțește în călătoriile externe și deține averea...
Newsweek
Pensiile militare, de urmaș și invaliditate nu cresc în 2026. Guvernul, anunț despre pensiile limită de vârstă
Digi FM
Cum va fi vremea de Crăciun în București. Când încep ninsorile. Meteorologii anunță cod galben
Digi World
Experții spun exact câți pași trebuie să faci pentru a arde mâncărurile și băuturile preferate de sărbători...
Digi Animal World
Animal rar, surprins într-o pădure din Ohio. Era considerat dispărut de peste un secol
Film Now
Cum arată azi nepoata lui Rose din Titanic. De 25 de ani e soția regizorului James Cameron
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...