Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că a primit recent la Minsk reprezentanți ai lui Volodimir Zelenski, dezvăluind detalii despre această întâlnire în timpul unei vizite a lui Andrei Vorobiov, guvernatorul regiunii Moscova, relatează Meduza.

„Chiar aici, exact în acest loc, au stat recent reprezentanții lui Zelenski. Le-am spus fără ocolișuri: «Băieți, spuneți-i președintelui vostru că, dacă crede că poate să ne vorbească așa și, pe deasupra, să ne târâie în război, trebuie să înțeleagă că natura războiului se va schimba instantaneu. Va fi un război cu totul diferit». Și, apropo, am primit un răspuns: atât președintele, cât și ei înțeleg acest lucru. Așa că hai să rezolvăm lucrurile, băieți”.

Lukașenko a mai spus că nu este nevoie „să se facă valuri, să se țipe, să se încerce să se dea un pumn în față, în stil rusesc, și așa mai departe”. Belarus, a adăugat el, nu poate fi târât în război.

„Cum poți lupta împotriva ucrainenilor aici, când de cealaltă parte sunt în mare parte trupe teritoriale? O să tragem asupra acelor șoferi de tractoare, femei care mulg vacile și muncitori care nu vor să lupte împotriva bielorușilor? Nici noi nu vrem să luptăm împotriva ucrainenilor. Poziția noastră este una pașnică. Dar, în orice situație, vom fi de partea Rusiei”.

La jumătatea lunii aprilie, Volodimir Zelenski a declarat că activitatea militară din Belarus a crescut și a sugerat că Rusia ar putea încerca să atragă Belarusul în războiul împotriva Ucrainei. În iunie, The Wall Street Journal, citând surse, a relatat că Rusia a intensificat presiunea asupra Belarusului în acest an tocmai în acest scop — de exemplu, prin utilizarea teritoriului belarus pentru a extinde atacurile asupra Ucrainei.

Pe 19 iunie, liderul de la Kiev i-a cerut lui Aleksandr Lukașenko să elimine stațiile de releu de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina, care, potrivit acestuia, erau folosite pentru a ghida atacurile rusești. El a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla în termen de o săptămână, Ucraina va lua măsuri în acest sens. Lukașenko nu a comentat public declarațiile lui Zelenski. Miercuri, 24 iunie, președintele ucrainean a afirmat că stațiile de releu de-a lungul frontierei își încetaseră funcționarea.

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Editor : A.M.G.