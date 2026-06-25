Live TV

„În orice situație, vom fi de partea Rusiei”. Aleksandr Lukașenko spune că s-a întâlnit cu reprezentanți ai lui Volodimir Zelenski

Data publicării:
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko.
Dictatorul din Belarus, Aleksandr Lukasenko. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko, a declarat că a primit recent la Minsk reprezentanți ai lui Volodimir Zelenski, dezvăluind detalii despre această întâlnire în timpul unei vizite a lui Andrei Vorobiov, guvernatorul regiunii Moscova, relatează Meduza.

„Chiar aici, exact în acest loc, au stat recent reprezentanții lui Zelenski. Le-am spus fără ocolișuri: «Băieți, spuneți-i președintelui vostru că, dacă crede că poate să ne vorbească așa și, pe deasupra, să ne târâie în război, trebuie să înțeleagă că natura războiului se va schimba instantaneu. Va fi un război cu totul diferit». Și, apropo, am primit un răspuns: atât președintele, cât și ei înțeleg acest lucru. Așa că hai să rezolvăm lucrurile, băieți”.

Lukașenko a mai spus că nu este nevoie „să se facă valuri, să se țipe, să se încerce să se dea un pumn în față, în stil rusesc, și așa mai departe”. Belarus, a adăugat el, nu poate fi târât în război.

„Cum poți lupta împotriva ucrainenilor aici, când de cealaltă parte sunt în mare parte trupe teritoriale? O să tragem asupra acelor șoferi de tractoare, femei care mulg vacile și muncitori care nu vor să lupte împotriva bielorușilor? Nici noi nu vrem să luptăm împotriva ucrainenilor. Poziția noastră este una pașnică. Dar, în orice situație, vom fi de partea Rusiei”.

La jumătatea lunii aprilie, Volodimir Zelenski a declarat că activitatea militară din Belarus a crescut și a sugerat că Rusia ar putea încerca să atragă Belarusul în războiul împotriva Ucrainei. În iunie, The Wall Street Journal, citând surse, a relatat că Rusia a intensificat presiunea asupra Belarusului în acest an tocmai în acest scop — de exemplu, prin utilizarea teritoriului belarus pentru a extinde atacurile asupra Ucrainei. 

Pe 19 iunie, liderul de la Kiev i-a cerut lui Aleksandr Lukașenko să elimine stațiile de releu de-a lungul frontierei dintre Belarus și Ucraina, care, potrivit acestuia, erau folosite pentru a ghida atacurile rusești. El a avertizat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla în termen de o săptămână, Ucraina va lua măsuri în acest sens. Lukașenko nu a comentat public declarațiile lui Zelenski. Miercuri, 24 iunie, președintele ucrainean a afirmat că stațiile de releu de-a lungul frontierei își încetaseră funcționarea.

Citește și:

Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina

„Nu s-a ajuns la niciun acord”. Rubio spune că Trump nu a încheiat nicio înțelegere cu Putin privind Ucraina la summitul din Alaska

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
CONGRES PNL vot bolojan motreanu ciucu 2_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
„Epurări” în PNL: Liderii de filiale din tabăra Veștea și-au pierdut funcțiile. Fostul...
Invasive Red Sea species spotted expanding in waters off Antalya
3
Măsurile anunțate de Grecia împotriva peștelui-iepure, după ce 148 de oameni au fost...
Furtuna, fulgere, ploaie
4
El Nino este tot mai aproape. Ce a detectat NASA în Oceanul Pacific: „Va fi mai puternic...
profimedia-1112022296
5
Cea mai călduroasă zi înregistrată vreodată în Franța: marți, 23 iunie 2026. Câte grade...
A venit decizia: "NU" categoric pentru Iran, înaintea meciului decisiv de la Cupa Mondială!
Digi Sport
A venit decizia: "NU" categoric pentru Iran, înaintea meciului decisiv de la Cupa Mondială!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vladimir putin-donald trump-august 2025
„Nu s-a ajuns la niciun acord”. Rubio spune că Trump nu a încheiat nicio înțelegere cu Putin privind Ucraina la summitul din Alaska
putin
Mesajul lui Vladimir Putin după dezastrul din Venezuela. Ce a transmis Kremlinul
Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov.
Kremlinul pune sub semnul întrebării rolul SUA de mediator în războiul din Ucraina: „Este imposibil atunci când ești implicat”
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko
Reacția Kremlinului după ce WSJ a scris că Rusia face presiuni asupra Belarusului pentru extinderea războiului din Ucraina
Yulia Svyrydenko ursula tusk
Ucraina primește prima tranșă din împrumutul UE de 90 de miliarde de euro. Ursula von der Leyen: „Solidaritate pusă în practică”
Recomandările redacţiei
nicusor dan la pupitrul administratie prezidentiale, declaratii de presa
Nicușor Dan: „20 de ani m-am luptat cu sistemul. Nu poți să te lupți...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
Prima reacție a MAE român, după ce Iranul a acuzat România de...
Nicușor Dan
Nicușor Dan, despre negocierile partidelor: „Cred că suntem toţi...
mae
Rusia închide consulatul român din Sankt-Petersburg, după măsurile...
Ultimele știri
Nicușor Dan, întrebat dacă l-a reevaluat pe Grindeanu: Dacă ar fi să lucrez cu opiniile mele, aș numi în Parlament oameni care mi plac
Nicușor Dan, despre fotografia în care apare alături de șeful SPP, Lucian Pahonțu: „Am mâncat la aceeași masă. Nu ne sfătuim politic”
Președintele recunoaște că a greșit în negocierile pentru desemnarea premierului. Ce spune despre o eventuală suspendare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Până la sfârșitul lunii iulie, viața acestor 3 zodii se schimbă radical. Cine sunt norocoșii zodiacului
Cancan
Magicianul Daniel a fost dat dispărut pe 14 iunie 2026. După 10 zile, l-au găsit MORT 😲
Fanatik.ro
Fostul crainic al lui Dinamo a scăpat de închisoare după ce a abuzat sexual un minor. Decizia controversată a...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Lovitură financiară dată de sportivul care și-a înșelat soția cu cea mai bună prietenă a acesteia. Are pe...
Adevărul
Orașul european din care 20.000 de oameni au fugit într-o singură noapte. Imagini care par desprinse dintr-un...
Playtech
Mica localitate din România care devine unul dintre cele mai importante puncte militare din Europa...
Digi FM
Culisele puterii. Florin Negruțiu: „Sistemul s-a reunit și caută un patron. Sorin Grindeanu fuge de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Răzvan Lucescu a pus oferta de 7.000.000€ pe "hold" și începe negocierile cu altă echipă!
Pro FM
Lidia Buble, reacție acidă după ce a fost urmărită de trei persoane prin București: „Mi s-a stricat toată...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Fostul soț al Sofiei Vergara, mărturisiri despre lupta cu boala misterioasă: „Am avut dureri atât de mari...
Adevarul
AUR susține că poate depăși 40% la viitoarele alegeri. Dan Dungaciu: „Suntem absolut convinși”
Newsweek
Casa de Pensii anunță creșterea vârstei de pensionare. Când ieși la pensie în funcție de anul nașterii?
Digi FM
Au râs de diferența lor de înălțime, dar povestea celor doi a cucerit milioane de oameni. Mirele are doar...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un nou studiu schimbă perspectiva asupra vaccinului anti-COVID. Rezultatele au atras atenția medicilor
Digi Animal World
Turiștii plătesc să fie „atacați” de sute de rațe. Experiența din Vietnam face furori pe internet
Film Now
Top șapte staruri de la Hollywood care au dispărut din lumina reflectoarelor, dar care rămân de neuitat. Cu...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...