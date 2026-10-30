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„În patru ore vom fi în avion”. Forțele de elită din Germania au început pregătirea pentru un război împotriva Rusiei

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soldat comando german, cu casca si echipamente de vedere
KSK a fost înființată în 1996, în principal pentru a desfășura operațiuni de salvare a ostaticilor, operațiuni antiteroriste și misiuni de recunoaștere cu grad ridicat de risc. Foto: Profimedia
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Din articol
„Ne concentrăm foarte specific asupra adversarului, Rusia” „În patru ore vom fi în avion”

După 30 de ani în care s-a concentrat pe operațiuni de salvare a ostaticilor, operațiuni antiteroriste și misiuni de recunoaștere cu grad ridicat de risc, unitatea de elită a forțelor speciale KSK din Germania se pregătește pentru o potențială confruntare militară cu Rusia, scrie Kyiv Post.

Într-un interviu acordat ziarului german BILD, comandantul unității de elită a forțelor speciale Kommando Spezialkrafte (KSK, Comandamentul Operațiunilor Speciale), generalul de brigadă Andreas Kuhne, a declarat că unitatea se pregătește acum să joace un rol de sprijin în operațiunile convenționale de pe câmpul de luptă împotriva Rusiei.

KSK a fost înființată în 1996, în principal pentru a desfășura operațiuni de salvare a ostaticilor, operațiuni antiteroriste și misiuni de recunoaștere cu grad ridicat de risc, care depășesc capacitățile forțelor militare convenționale sau ale agențiilor de aplicare a legii.

Potrivit lui Kuhne, aceste operațiuni erau de obicei planificate pe termen scurt, de trei zile sau mai puțin, după care operatorii se întorceau la bază pentru „a mânca, a face duș și a-și spăla rufele”.

Deși unele trupe ale KSK au fost detașate în Afganistan pentru operațiuni împotriva talibanilor, și acele misiuni au urmat un model similar.

„Ne concentrăm foarte specific asupra adversarului, Rusia”

Viitorul inamic se află acum „în est”, a spus comandantul.

„Ne concentrăm foarte specific asupra adversarului, Rusia”, a adăugat el, menționând că forțele KSK se antrenează pentru a se pregăti pentru o potențială confruntare militară convențională în care „va trebui să reziste pe teren mult mai mult timp, posibil pe termen nelimitat”.

Au apărut informații conform cărora forțele speciale ale unor state membre NATO au fost deja implicate în sprijinirea Ucrainei în războiul declanșat de invazia pe scară largă a Rusiei din 2022, ceea ce va influența și mai mult pregătirea KSK.

Adjunctul șefului Apărării din Marea Britanie, generalul-locotenent Robert Magowan, a declarat în decembrie 2025 că membrii Royal Marines acționau alături de forțele guvernamentale ucrainene.

În ianuarie 2024, cancelarul german de atunci, Olaf Scholtz, a afirmat că forțele speciale britanice ofereau sprijin esențial pentru atacurile cu rachete de croazieră „Storm Shadow”, la care, potrivit unor informații, ar fi participat și forțele speciale poloneze.

„În patru ore vom fi în avion”

Instruirea KSK este adaptată pentru a se concentra pe operațiuni în condiții de frig extrem și împotriva forțelor ruse echipate cu tancuri, artilerie, drone și sisteme de război electronic. Este probabil ca unitatea să acționeze în avangarda forțelor convenționale germane în cazul unei crize pe flancul estic al NATO.

Kuhne a declarat pentru BILD că, „dacă Brigada 45 Panzer din Lituania își pornește motoarele în caz de urgență, vrem să ne fi îndeplinit deja misiunea. În patru ore vom fi în avionul din Stuttgart. Și atunci vom avea la noi tot ce ne trebuie.”

Se estimează că efectivele KSK se ridică la aproximativ 1.500 de membri, dintre care o treime sunt membri ai forțelor speciale – deși Kuhne a precizat că unitatea funcționează în prezent la aproximativ 70-80% din capacitatea sa de personal.

Reorganizarea KSK are loc pe fondul eforturilor Germaniei de a-și mări efectivele forțelor armate.

Desfășurarea Brigăzii 45 Blindate în Lituania, inaugurată oficial în mai 2025, este o dovadă a angajamentului Berlinului față de NATO și a eforturilor sale de a contracara amenințarea din partea Rusiei.

Brigada este formată din aproximativ 4.800 de membri ai personalului, echipați cu tancuri de luptă principale Leopard 2 și vehicule de luptă ale infanteriei Puma, sprijinite de obuziere autopropulsate PzH 2000 de 155 mm.

Editor : B.P.

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