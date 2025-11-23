Live TV

Data publicării:
Instruire civilă în Polonia. Foto: captură video
Instruire civilă în Polonia, în cadrul programului „Fii pregătit!” („Be ready1”). Foto: captură video

Polonia a lansat o inițiativă voluntară de instruire civilă numită „Fii gata” („Be Ready”), care oferă cursuri de prim ajutor, supraviețuire, securitate cibernetică și răspuns în situații de urgență, relatează TVPWorld.

Programul pilot a început în weekendul 22-23 noiembrie, ministrul Apărării Władysław Kosiniak-Kamysz afirmând că acesta este conceput pentru a consolida pregătirea civilă, nu pentru a recruta noi soldați.

Unele module sunt deja în curs de desfășurare, inclusiv un curs de siguranță de opt ore.

Voluntarii spun că doresc să dobândească abilități practice pentru a-și proteja familiile în caz de criză.

Deși instruirea nu duce la serviciul militar, există o cale separată pentru rezerviști. Polonia își propune să instruiască peste 500.000 de persoane până la sfârșitul anului 2026.

În Polonia a crescut sentimentul de neliniște față de Rusia. În septembrie, zeci de drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez. Zilele trecute, o cale ferată poloneză care făcea legătura cu Ucraina, a fost avariată – un incident pe care premierul polonez l-a sugerat a fi un caz de sabotaj rusesc.

