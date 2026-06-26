În premieră, regele Charles a dezvăluit cât a plătit pentru impozite de la urcarea sa pe tron

Regele Charles al III-lea a dezvăluit joi că a plătit peste 30 de milioane de lire sterline (35 de milioane de euro) sub formă de impozite pe veniturile sale private de la urcarea sa pe tron în septembrie 2022, un efort de transparenţă inedit pentru un suveran britanic, notează AFP, potrivit Agerpres.

Acest anunţ se înscrie „în cadrul angajamentului Casei Regale în favoarea transparenţei”, conform Palatului Buckingham. Finanţele regale fac obiectul unei supravegheri tot mai stricte după scandalurile repetate în care a fost implicat fostul prinţ Andrew, frate mai mic al regelui.

Prinţul William, fiul cel mare al lui Charles şi moştenitorul tronului, a plătit peste 20 de milioane de lire sterline (23 de milioane de euro) sub formă de impozite de la începutul lunii septembrie 2022, când a devenit Prinţ de Wales în urma decesului reginei Elisabeta a II-a, conform cifrelor dezvăluite de asemenea joi.

Monarhii britanici nu sunt obligaţi legal să plătească impozite pe veniturile lor private, dar fac acest lucru din 1993. Această practică a fost introdusă în timpul domniei reginei Elisabeta a II-a, sub presiunea opiniei publice, după reparaţiile costisitoare de la Castelul Windsor.

În schimb, regina nu a dezvăluit niciodată valoarea impozitelor sale.

Palatul anunţase sâmbătă că se pregăteşte să publice aceste cifre, la „cererea expresă a regelui”, pentru a continua „modernizarea” funcţiei regale.

Potrivit comunicatului de joi, „valoarea impozitelor plătibile de către Maiestatea Sa de la urcarea pe tron depăşeşte 30 de milioane de lire sterline”, inclusiv 11,7 milioane de lire pentru anul fiscal 2023-2024 (care începe în aprilie în Regatul Unit) şi 12,9 milioane de lire pentru 2024-2025.

Printre activele vizate de aceste impozite se numără vastul Ducat de Lancaster, domeniul regelui care reprezintă principala sa sursă de venituri private. Charles al III-lea a încasat 26,8 milioane de lire sterline (peste 31 de milioane de euro) datorită acestui ducat în exerciţiul financiar 2024-2025.

Acesta generează venituri în special din închirierea de terenuri agricole şi din gestionarea de bunuri imobiliare comerciale şi rezidenţiale.

Pe lângă aceste venituri, monarhul primeşte o alocaţie anuală, „Sovereign Grant”, o listă civilă vărsată de guvern pentru ca acesta să îşi îndeplinească funcţiile oficiale.

Această subvenţie neimpozitabilă, calculată pe baza unui procent din „Crown Estate” - compania care gestionează patrimoniul funciar şi imobiliar al coroanei - s-a ridicat la 132,1 milioane de lire sterline în 2025-2026.

Ea va atinge 137,9 milioane de lire sterline în 2026-2027, în special pentru a finanţa finalizarea unei vaste renovări a Palatului Buckingham la Londra.

Palatul a precizat cu aceeaşi ocazie că regele şi regina nu se vor muta înapoi la Buckingham după finalizarea lucrărilor, ci vor continua să locuiască în apropiere, la Clarence House. Ei intenţionează să transforme Palatul Buckingham în "centrul ceremonial al vieţii regale", oferind un acces mai larg publicului.

Profiturile „Crown Estate”, care includ şi drepturi asupra fundului mării, au scăzut în cursul anului fiscal 2025-2026 (încheiat la sfârşitul lunii martie), coborând de la 1,4 la 1,2 miliarde de lire sterline. Această scădere se explică în special prin reducerea redevenţelor provenite de la parcurile eoliene offshore.

Cât a plătit prinţul William

În ceea ce îl priveşte pe prinţul William, 44 de ani, el beneficiază de un mecanism similar cu cel al Ducatului de Lancaster prin intermediul propriului său Ducat de Cornwall.

El a plătit 8,34 milioane de lire sterline pentru anul fiscal 2023-2024 şi 7,76 milioane de lire sterline pentru 2024-2025, potrivit cifrelor dezvăluite joi.

Este pentru prima dată când taxele plătite de prinţul moştenitor sunt făcute publice. Charles obişnuia să facă publică această sumă pe vremea când era el însuşi Prinţ de Wales.

Familia regală încearcă să îşi reabiliteze imaginea după o serie de revelaţii succesive despre Andrew Mountbatten-Windsor, frate mai mic al regelui, deposedat de toate titlurile regale din cauza legăturilor sale cu infractorul sexual american Jeffrey Epstein.

La începutul lunii iunie, un raport a dezvăluit că fostul prinţ a subînchiriat timp de mai mulţi ani cabane din rezidenţa regală de lângă Windsor, unde locuia fără să plătească chirie.

Comisia pentru Conturi Publice, organismul de control al Parlamentului britanic, a deschis o anchetă cu privire la condiţiile de locuire acordate membrilor familiei regale.

„Finanţele regale pot părea uneori complexe”, a recunoscut James Chalmers, administratorul „Privy Purse” (fondurile private ale suveranului), citat în comunicatul palatului.

Acest sistem este „structurat prin lege şi perfecţionat de-a lungul timpului pentru a-i permite monarhului să îşi îndeplinească atribuţiile cu independenţă, responsabilitate şi în interesul pe termen lung al naţiunii”, a adăugat el.

Editor : C.L.B.