„În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”. Zelenski: Ucraina şi SUA discută despre amânarea negocierilor de pace cu Rusia

Ucraina a discutat cu Statele Unite despre posibilitatea amânării următoarei runde de discuţii trilaterale cu Rusia „pentru o perioadă” şi a schimbării locului de întâlnire din cauza conflictului iranian, a declarat joi preşedintele Volodimir Zelenski.

Noi negocieri pentru a pune capăt războiului care durează de patru ani erau aşteptate să aibă loc la Abu Dhabi înainte ca acest centru din Golf să fie vizat de atacuri iraniene. Zelenski a declarat săptămâna aceasta că Kievul este deschis şi la alte locuri, cum ar fi Turcia sau Elveţia.

„Următoarea întâlnire trilaterală Ucraina, SUA şi Rusia a fost planificată pentru perioada 5-9 martie, în funcţie de evoluţiile din întreaga lume. În prezent, există un alt război în Orientul Mijlociu”, a scris Zelenski pe X, reluând comentarii pe care le-a făcut într-un interviu acordat postului italian de televiziune Rai.

„Am vorbit cu partea americană, deoarece ei sunt cei care invită Ucraina şi Rusia la întâlnire, despre posibilitatea schimbării locului şi a amânării întâlnirii pentru o perioadă din cauza războiului din Orientul Mijlociu”, a adăugat el, potrivit Reuters, preluată de Agerpres.

Zelenski a mai spus că Kievul speră că schimbul de prizonieri de război convenit în cadrul întâlnirilor anterioare va continua şi şi-a reiterat, de asemenea, criticile la adresa cererii Moscovei ca Ucraina să se retragă din restul de 20% din regiunea sa estică Doneţk.

„De ce să părăsim propriul teritoriu?”

Rusia a declarat că Ucraina trebuie să renunţe la controlul asupra acestei regiuni industrializate pe care Moscova nu a reuşit să o cucerească pe deplin, lucru pe care Kievul a refuzat să îl facă. Problema rămâne un obstacol cheie în discuţii.

„De ce ar trebui să părăsim propriul teritoriu pe care îl controlăm? El (preşedintele rus Vladimir Putin - n.r.) nu a avut succes pe câmpul de luptă. Nu are putere”, a spus Zelenski.

„Vrea să-l credem şi pur şi simplu să ne retragem din teritoriile noastre bine fortificate”, a adăugat el.

Armata Ucrainei, depăşită în armament şi efective, a recucerit teritoriu în ultimele săptămâni, în februarie câştigând mai mult decât a pierdut, pentru prima dată din 2023, conform grupului de analiză Black Bird, cu sediul în Finlanda.

Zelenski a adăugat că Rusia ar putea furniza Iranului componente electronice pentru dronele sale de atac Shahed şi a cerut aliaţilor Kievului să „împărtăşească informaţiile lor” pe această temă.

Kremlinul a declarat joi că Iranul nu a contactat Rusia pentru asistenţă militară.

