În Rusia, blocarea reţelei Telegram se apropie de 80%. De ce restricționează autoritățile utilizarea aplicației

Blocarea reţelei de mesagerie Telegram de către autorităţile ruse se apropie deja de 80%, potrivit unui articol publicat marţi de ziarul Kommersant, informează EFE, potrivit Agerpres.

Procentul căutărilor eşuate pe Telegram a ajuns aproape de 90% în unele regiuni din Rusia, precizează ziarul, care se bazează pe datele serviciului de control al traficului Merilo.

Kommersant consideră că reţeaua a încetat să funcţioneze normal deoarece, dacă anterior trimiterea de mesaje audio, fotografii şi videoclipuri era încetinită, acum există probleme şi cu textele.

Problemele cu serviciul creat de rusul Pavel Durov au început weekendul trecut şi au coincis cu întreruperile de internet la nivel naţional.

Experta în telecomunicaţii Anastasia Bidjelovaia consideră că este foarte dificil să blochezi complet Telegram, o reţea care are aproximativ o sută de milioane de utilizatori în această ţară. Cu toate acestea, a adăugat ea, „este total realist să duci situaţia până într-un punct în care să fie imposibil să fie folosit".

Potrivit presei, în ultimele zile mii de reclamaţii au fost trimise de utilizatori pentru a semnala probleme legate de funcţionarea Telegram, principalul mijloc de comunicare şi informare pentru mulţi ruşi.

„Liste albe”

În Duma de Stat, săptămâna trecută s-a atras atenţia că Telegram ar putea înceta să funcţioneze în curând chiar şi cu utilizarea reţelelor private virtuale (VPN).

Justiţia rusă cere Telegram să localizeze serverele care stochează datele utilizatorilor, ceea ce ar pune în pericol intimitatea internauţilor. În plus, serviciul de mesagerie este acuzat că oferă o platformă pentru escroci şi persoane care doresc să comită diverse infracţiuni.

Proprietarul Telegram, Pavel Durov, susţine, la rândul său, că autorităţile ruse urmăresc să cenzureze libertatea de exprimare.

Încetinirea vitezei de funcţionare a Telegram a început în februarie şi a urmat blocării WhatsApp, în trecut cel mai popular serviciu de mesagerie din Rusia.

Presa rusă estimează că această reţea va fi blocată complet pe 1 aprilie, măsură care se încadrează, potrivit analiştilor independenţi, în planurile preşedintelui Vladimir Putin de a deconecta complet ţara de la reţeaua mondială de internet.

În acest caz, ruşii vor putea accesa doar ceea ce este cunoscut în această ţară sub denumirea de „liste albe", care includ exclusiv resursele, mijloacele şi serviciile aprobate de serviciile de securitate.

