În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf. Ce au spus politicienii de la Kiev

În Rusia, summitul din Alaska a fost primit cu o bucurie pronunțată, ținând cont că președintele Vladimir Putin a fost întâmpinat cu fast de președintele Trump pe teritoriul american și a părut să pună capăt izolării diplomatice de peste trei ani a liderului rus, scrie The New York Times (NYT). Încetarea războiului din Ucraina a fost pe ordinea de zi, dar nici Putin, nici Trump nu au anunțat un acord de încetare a focului după întâlnirea de aproape trei ore. Unii politicieni de la Kiev spun că summitul este un eșec, din punctul lor de vedere.

Oficialii ucraineni de la Kiev au urmărit cu anxietate declarația comună, în căutarea unor indicii despre soarta țării lor. Dar, după încheierea întâlnirii fără rezultate, ei consideră acum că războiul va continua cu aceeași intensitate, cel puțin pentru moment. „Cred că este un eșec, deoarece Putin a vorbit din nou despre preocupările legate de securitate și a folosit retorica sa obișnuită”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul ucrainean. „Nu văd nicio schimbare.”

Merejko a spus că, deși întâlnirea a fost inconcludentă, președintele rus Vladimir Putin a ieșit din izolarea diplomatică. „A câștigat războiul informațional”, a spus el, subliniind că Putin a apărut ca un egal al președintelui Trump. „L-a folosit pe Trump pentru a arăta că nu este izolat”.

În așteptarea comentariilor lui Volodimir Zelenski și ale altor lideri europeni, pe care Trump a spus că îi va suna pentru a-i informa despre întâlnirea sa cu Putin, natura neconcludentă a întâlnirii sugerează altor figuri politice din Ucraina că un acord de pace rămâne foarte puțin probabil. „Se pare că Putin a câștigat mai mult timp”, a scris Oleksii Honcearenko, un parlamentar ucrainean, pe rețelele de socializare. „Nu s-a convenit asupra niciunui armistițiu sau a vreunei detensionări.”

Deși nu a participat la întâlnire, avertismentul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Putin va încerca să „înșele America” a planat asupra întâlnirii. Faptul că Trump a ieșit din întâlnire fără să spună prea multe despre ceea ce s-a realizat, în timp ce Putin a vorbit mult mai mult, este foarte elocvent, comentează NYT. Vladimir Putin a vorbit 8 minute și 30 de secunde, în vreme ce Donald Trump a vorbit preț de 3 minute și 24 de secunde.

Andrei Guruliov, general în rezervă și actualmente membru al parlamentului rus, s-a lăudat că declarațiile lui Putin la apariția sa alături de Trump după întâlnirea de vineri au arătat că poziția Kremlinului este „de neclintit”. Dacă a existat o realizare importantă, a scris el pe canalul său de Telegram, aceasta a fost faptul că Putin a putut să-i explice direct lui Trump motivele războiului.

Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o „nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.

„Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie totală din cauza întâlnirii preşedintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american Donald Trump în Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS, scrie News.ro.

Refuzul celor doi lideri de a prelua întrebări la finele summitului este explicat de Kremlin prin lipsa necesității de explicații suplimentare în urma „declarațiilor cuprinzătoare”

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS, scrie News.ro. Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: „Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare.” „

Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a explicat Peskov.

