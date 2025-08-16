Live TV

În Rusia, întâlnirea lui Putin cu Trump este considerată un triumf. Ce au spus politicienii de la Kiev

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-1029625023
Vladimir Putin Foto: Profimedia

În Rusia, summitul din Alaska a fost primit cu o bucurie pronunțată, ținând cont că președintele Vladimir Putin a fost întâmpinat cu fast de președintele Trump pe teritoriul american și a părut să pună capăt izolării diplomatice de peste trei ani a liderului rus, scrie The New York Times (NYT). Încetarea războiului din Ucraina a fost pe ordinea de zi, dar nici Putin, nici Trump nu au anunțat un acord de încetare a focului după întâlnirea de aproape trei ore. Unii politicieni de la Kiev spun că summitul este un eșec, din punctul lor de vedere.

Oficialii ucraineni de la Kiev au urmărit cu anxietate declarația comună, în căutarea unor indicii despre soarta țării lor. Dar, după încheierea întâlnirii fără rezultate, ei consideră acum că războiul va continua cu aceeași intensitate, cel puțin pentru moment. „Cred că este un eșec, deoarece Putin a vorbit din nou despre preocupările legate de securitate și a folosit retorica sa obișnuită”, a declarat Oleksandr Merejko, președintele comisiei pentru afaceri externe din Parlamentul ucrainean. „Nu văd nicio schimbare.”

Merejko a spus că, deși întâlnirea a fost inconcludentă, președintele rus Vladimir Putin a ieșit din izolarea diplomatică. „A câștigat războiul informațional”, a spus el, subliniind că Putin a apărut ca un egal al președintelui Trump. „L-a folosit pe Trump pentru a arăta că nu este izolat”.

În așteptarea comentariilor lui Volodimir Zelenski și ale altor lideri europeni, pe care Trump a spus că îi va suna pentru a-i informa despre întâlnirea sa cu Putin, natura neconcludentă a întâlnirii sugerează altor figuri politice din Ucraina că un acord de pace rămâne foarte puțin probabil. „Se pare că Putin a câștigat mai mult timp”, a scris Oleksii Honcearenko, un parlamentar ucrainean, pe rețelele de socializare. „Nu s-a convenit asupra niciunui armistițiu sau a vreunei detensionări.”

Deși nu a participat la întâlnire, avertismentul președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Putin va încerca să „înșele America” a planat asupra întâlnirii. Faptul că Trump a ieșit din întâlnire fără să spună prea multe despre ceea ce s-a realizat, în timp ce Putin a vorbit mult mai mult, este foarte elocvent, comentează NYT. Vladimir Putin a vorbit 8 minute și 30 de secunde, în vreme ce Donald Trump a vorbit preț de 3 minute și 24 de secunde.

Andrei Guruliov, general în rezervă și actualmente membru al parlamentului rus, s-a lăudat că declarațiile lui Putin la apariția sa alături de Trump după întâlnirea de vineri au arătat că poziția Kremlinului este „de neclintit”. Dacă a existat o realizare importantă, a scris el pe canalul său de Telegram, aceasta a fost faptul că Putin a putut să-i explice direct lui Trump motivele războiului.

Purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a ironizat presa occidentală afirmând că după ce aceasta a relatat timp de trei ani că Rusia este izolată, acum se află într-o stare de frenezie, transformată într-o „nebunie completă”, văzând că preşedintele rus a fost primit de omologul său american, în Alaska, cu covorul roşu.

„Mass-media occidentală, care relata până acum că Rusia se află în izolare, se află acum într-o stare de frenezie totală din cauza întâlnirii preşedintelui rus Vladimir Putin cu omologul său american Donald Trump în Statele Unite”, a declarat purtătoarea de cuvânt oficială a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citată de TASS, scrie News.ro.

Refuzul celor doi lideri de a prelua întrebări la finele summitului este explicat de Kremlin prin lipsa necesității de explicații suplimentare în urma „declarațiilor cuprinzătoare”

„Preşedinţii Rusiei şi Statelor Unite, Vladimir Putin şi Donald Trump, au decis să nu răspundă la întrebări pentru că au făcut declaraţii cuprinzătoare la conferinţa de presă finală, a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al preşedintelui rus, conform TASS, scrie News.ro. Întrebat de ce conferinţa de presă, aşteptată iniţial într-un format clasic, a avut loc doar sub forma unor declaraţii ale liderilor, el a răspuns: „Au fost făcute declaraţii cuprinzătoare.” „

Conversaţia a fost într-adevăr foarte pozitivă, iar ambii lideri au spus acest lucru. Este genul de discuţie care permite să se urmeze ferm calea de căutare a unor opţiuni comune de soluţionare paşnică”, a explicat Peskov.

Citește și

Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”

VIDEO&FOTO Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”. Putin: „Data viitoare, la Moscova”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
profimedia-1029620927
3
Summitul din Alaska s-a terminat. Trump: „Mulțumesc mult, Vladimir. Ne revedem curând”...
ilie bolojan guvern
4
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
fulger furtuna
5
Cod galben de furtuni puternice. Ce zone sunt vizate de avertizarea ANM
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Digi Sport
Scene extrem de rare! Ce au făcut cei 37.000 de italieni, în momentul în care Vieira l-a scos pe Stanciu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Trump and Putin hold joint press conference in Alaska after summit
Trump anunță că a convenit cu Putin că războiul din Ucraina se va...
profimedia-0968871465
Trump a vorbit la telefon cu Zelenski, de la bordul Air Force One...
sigla agentiei fitch
Fitch menţine ratingul suveran al României la „BBB minus”, cu...
oameni în fâșia gaza
Benjamin Netanyahu caută țări pentru relocarea palestinienilor din...
Ultimele știri
Ucraina, atacată cu zeci de drone de atac și o rachetă balistică în timpul întâlnirii Trump - Putin din Alaska. Replica Kievului
Zaharova ironizează presa occidentală după ce Trump l-a primit pe Putin cu covor roșu în Alaska: „Se află într-o frenezie totală”
Ce mesaj transmite limbajul corporal al lui Trump după întâlnirea cu Putin: „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Melania Trump interview on Fox News
Scrisoarea personală a Melaniei Trump pentru Vladimir Putin: care e subiectul documentului înmânat liderului rus chiar de Donald Trump
VIDEO. Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Explicația Kremlinului pentru faptul că Putin și Trump n-au răspuns întrebărilor presei după summitul din Alaska
profimedia-1029612533
Donald Trump, interviu după summitul din Alaska: întâlnirea cu Putin a fost de nota 10, încheierea unui acord depinde de Zelenski
Presidents Of US And Russia Meet For Talks In Anchorage
Presa americană apropiată de Donald Trump, uimită de modul în care s-a desfășurat summitul din Alaska. Nedumerirea Fox News
profimedia-1029647444
Reacții la cald după summitul din Alaska: „Putin a obţinut aproape tot ce şi-a dorit. Trump a obţinut foarte puţin”
Partenerii noștri
Pe Roz
Motivul din spatele remarcilor jignitoare ale prințului Andrew la adresa lui Kate Middleton. Prințul William...
Cancan
Înmormântarea Prințesei Kate, plănuită în mare secret! Care a fost planul Palatului Buckingham
Fanatik.ro
Povestea adolescentei care a născut în doar 10 ore după ce a aflat că este însărcinată. „Am crezut că...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
Cele mai sigure orașe din Europa. De ce ocupă Dubrovnik locul 1
Adevărul
Lupte în desfășurare între unitățile de elită și infanteriștii ruși pe frontul Pokrovsk. Luptătorii Azov au...
Playtech
Melania Trump i-a trimis un cadou secret lui Putin. Donald Trump i l-a înmânat, în timpul summitului din...
Digi FM
Limbajul corporal al lui Trump a arătat că era „dezamăgit” după discuţiile cu Putin: "Multe indicii care...
Digi Sport
Vieira s-a convins de Stanciu! Cum l-a numit pe căpitanul României, după debutul oficial la Genoa
Pro FM
Jessie J spune că îi cade părul "îngrozitor" după mastectomie: "Încă simt destul de multă tensiune și...
Film Now
Sharon Stone, toată un zâmbet pe covorul roșu, înconjurată de cei trei fii. Se vede că au o relație excelentă
Adevarul
„Pâinea îngrașă, dar alte alimente sunt mult mai nocive” - Cercetător UBB, despre obiceiul alimentar care-i...
Newsweek
Un pensionar a luat 200 lei în plus la pensie la Mica Recalculare. Când a depus adeverințele?
Digi FM
Melania Trump scrisoare personală pentru Putin, trimisă chiar prin Donald Trump. S-a aflat ce i-a transmis
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Charlie Sheen, copleșit de remușcări: „Nu pot să-mi imaginez să fiu în pielea tatălui meu. I-am rănit pe...
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...