Autoritățile ruse au început să oprească pasagerii care sosesc pe aeroporturile principale pentru a le înmâna somații de recrutare militară, vizând în special cetățenii naturalizați, a relatat presa de stat rusă. Ministerul de Interne a introdus o rețea de douăsprezece noi puncte de „control al migrației” pe 19 noiembrie, destinate oficial semnalării încălcărilor legislației în materie de imigrație, relatează TVPWorld.

Cu toate acestea, sistemul este utilizat în prezent pentru a identifica cetățenii ruși al căror statut militar este incomplet, eliberându-li-se somații de recrutare imediat după sosire, a relatat site-ul de știri ucrainean United24 Media.

Postul de televiziune de stat rus Vesti Ural a difuzat imagini de la aeroportul Kolțovo din Ekaterinburg, în care se vede cum pasagerii sunt opriți în interiorul aeroportului și li se înmânează ordine de recrutare.

„În momentul în care acest bărbat a aterizat în Ural, i s-a spus că nu poate pur și simplu să plece înapoi”, se arată în reportajul Vesti Ural. „Poate că a sosit din străinătate, dar pe hârtie este cetățean rus – și asta înseamnă înregistrare militară obligatorie, chiar dacă are bilet de întoarcere pentru mâine.”

Oficialii aeroportului au acum dreptul să emită somații bărbaților care nu și-au formalizat statutul militar, neconformarea fiind pedepsită cu amenzi de până la 30.000 de ruble (aproximativ 330 de euro), a relatat Vesti Ural.

Mass-media pro-guvernamentale au afirmat că articolul a caracterizat în mod eronat procesul, spunând că ofițerii au acționat la punctele de control desemnate, și nu „la scara avionului” și au respins afirmațiile potrivit cărora primirea unei citații blochează automat călătoriile în străinătate, a scris United24 Media.

Timofey Vaskin, specialist în drept militar în cadrul grupului pentru drepturile omului School of the Conscript, a avertizat că aplicarea legii vizează în mod disproporționat bărbații „cu înfățișare neslavă”, despre care autoritățile presupun că au mai puține resurse pentru a contesta presiunile de recrutare.

„Nu pot verifica fiecare pasager de sex masculin care sosește – Ministerul de Interne și birourile militare sunt grav subdimensionate”, a spus Vaskin, calificând această practică drept „un semn îngrijorător al controlului crescând, dar nu este încă un colaps sistemic”.

Noile proceduri aeroportuare fac ecou informațiilor din octombrie, când grupul pentru drepturile omului Civil Alliance of Russia a documentat cazuri de bărbați în vârstă de recrutare reținuți în metroul din Moscova folosind rețeaua de recunoaștere facială a orașului.

