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În Rusia, profesorii sunt trimiși să supravegheze cozile de la benzinării, pe fondul crizei de carburanți. Cum sunt recompensați

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cozi la benzinării rusia
Foto: Profimedia Images
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Din articol
Ucraina susține că atacurile sale au afectat aproape jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei

Autoritățile din regiunea rusă Krasnodar au cerut profesorilor din școlile publice să facă de serviciu la benzinării pentru a supraveghea cozile și pentru a gestiona eventualele conflicte dintre șoferi, în contextul deficitului de carburanți din mai multe zone ale țării, relatează publicația Real Time, citată de Kyiv Post

Administrația districtului Dinski a transmis o dispoziție către unitățile de învățământ prin care cadrele didactice sunt chemate să îndeplinească aceste sarcini în perioada vacanței de vară. Potrivit presei locale, profesorii trebuie să mențină ordinea în rândul șoferilor care așteaptă ore întregi pentru a alimenta, iar singura compensație oferită este cafeaua și ceaiul gratuite.

Departamentul local pentru educație susține că participarea este voluntară și că măsura îi vizează doar pe profesorii bărbați, argumentând că aceștia sunt afectați direct de lipsa combustibilului. În schimb, potrivit unor mesaje publicate pe grupurile locale de pe rețelele sociale, și femeile au fost trimise la benzinării, unele dintre ele susținând că au fost amenințate cu concedierea dacă refuză. Mai multe cadre didactice și-au exprimat îngrijorarea că nu pot gestiona eventuale conflicte cu șoferii nemulțumiți de timpul mare de așteptare.

Măsuri similare au fost adoptate și în regiunea Pskov, unde autoritățile folosesc voluntari și membri ai așa-numitelor „detașamente populare” pentru a supraveghea cozile și pentru a informa șoferii despre limitele impuse la achiziția de combustibil în anumite benzinării. Anunțurile pentru aceste activități nu prevăd niciun fel de remunerație.

În mai multe regiuni din Rusia sunt introduse și sisteme de raționalizare a carburanților. În Karelia, Mordovia și în regiunile Orel, Nijni Novgorod, Lipetsk, Pskov, Astrahan și Kirov, autoritățile au avertizat populația că alimentarea ar putea fi permisă doar în anumite zile, în funcție de numărul de înmatriculare al autovehiculelor.

În regiunea Irkutsk, autoritățile au propus introducerea unui sistem electronic de programare la benzinării pentru reducerea cozilor, iar în Perm a fost depusă o solicitare pentru organizarea unui miting privind lipsa carburanților.

Ucraina susține că atacurile sale au afectat aproape jumătate din capacitatea de rafinare a Rusiei

Potrivit unei evaluări publicate la începutul lunii iulie de Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei, atacurile repetate ale armatei ucrainene asupra infrastructurii petroliere ruse au scos din funcțiune 42,7% din capacitatea estimată de rafinare a petrolului din Rusia.

Evaluarea militară arată că, doar în ultima lună, opt rafinării rusești au fost lovite, iar peste 60 de rezervoare de stocare au fost distruse sau grav avariate. Pierderile totale ale industriei ruse de rafinare sunt estimate la 13,5 miliarde de dolari din august 2025 și până în prezent.

Datele prezentate de Reuters arată că producția de carburanți a Rusiei a scăzut cu 25% în iunie, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, și se situează cu aproximativ 20% sub nivelul cererii interne, conform sursei citate. 

Reducerea capacității de rafinare a dus la apariția unor penurii de combustibil în peste 50 de regiuni ale Rusiei. Potrivit informațiilor apărute anterior în presa locală, unele localități au introdus sisteme de prioritizare la alimentare, acordând întâietate vehiculelor guvernamentale, angajaților din sectorul public și serviciilor de urgență.

În regiunea Irkutsk, guvernatorul Igor Kobzev a declarat anterior stare de „alertă ridicată” și a mobilizat polițiști și membri ai Gărzii Naționale pentru a dirija traficul în benzinării și pentru a impune interdicția alimentării recipientelor externe.

Criza carburanților afectează și sectorul transporturilor. Companiile de logistică reclamă dificultăți în aprovizionarea cu motorină pe principalele rute comerciale, ceea ce a redus distanțele zilnice parcurse de camioane de la 600-700 de kilometri la aproximativ 500 de kilometri și a dus la creșterea costurilor de transport.

Editor : C.S.

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