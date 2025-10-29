Live TV

Video În SUA a avut loc primul zbor de testare al avionului supersonic X-59. Cât a costat aeronava ce poate revoluționa zborurile comerciale

Data actualizării: Data publicării:
Primul zbor de testare al X-59
Primul zbor de testare al X-59. Foto: REUTERS
Din articol
Cât a costat Un avion unic ce poate revoluționa zborurile comerciale  O „buclă la o altitudine mai mică”

Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, în SUA, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.

 Aeronava elegantă, construită pentru NASA de Lockheed Martin, a decolat la circa o oră după răsăritul soarelui de pe pista de la Plant 42 a facilităţii Skunk Works din Palmdale, la aproximativ 100 km nord de Los Angeles.

După o ascensiune abruptă deasupra câmpurilor cu gazon situate la est de pistă, avionul a fost văzut virând spre nord pe o traiectorie către baza aeriană Edwards, unde a aterizat în siguranţă aproximativ o oră mai târziu, în apropierea Centrului de Cercetare Aeronautică Armstrong al NASA. Acesta a fost însoţit de un avion de urmărire al NASA.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Forma unică a avionului este concepută pentru a reduce considerabil zgomotul sonic exploziv produs în mod normal atunci când un avion depăşeşte bariera sunetului, reducând volumul la un „zgomot sonic” înăbuşit, nu mai puternic decât trântirea unei uşi de maşină.

Perfecţionarea unei astfel de tehnologii de zbor cu un nivel redus de decibeli are ca scop depăşirea unuia dintre principalele obstacole în calea zborurilor comerciale supersonice, restricţionate de mult timp deasupra zonelor populate de pe uscat din cauza problemelor legate de zgomot, potrivit Lockheed.

Cât a costat

Trecerea avionului de la stadiul de proiect la cel de zbor nu a fost ieftină. NASA a plătit companiei Lockheed peste 518 milioane de dolari din 2018 pentru dezvoltarea şi testarea modelului X-59, potrivit datelor contractuale ale agenţiei.

Avionul cu un singur motor - cu o lungime de puţin sub 30 de metri de la bot la coadă - a zburat la viteze subsonice în primul său zbor, conform aşteptărilor, atingând 370 km/h, potrivit Lockheed Martin. Altitudinea maximă atinsă în timpul zborului a fost de 3.660 metri.

Aproximativ 200 de lucrători din industria aerospaţială şi familiile lor au urmărit decolarea de la o distanţă sigură, staţionând de-a lungul unei autostrăzi din apropiere.

„X-59 a finalizat cu succes primul său zbor în această dimineaţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Lockheed Martin, Candis Roussel, pentru Reuters într-un scurt comunicat trimis prin e-mail, salutând acest eveniment ca fiind „o etapă importantă în aviaţie”.

Pilotul principal de testare al NASA pentru X-59, Nils Larson, a fost la comandă în cabina de pilotaj cu un singur membru al echipajului pentru acest zbor inaugural, a spus Roussel.

Un avion unic ce poate revoluționa zborurile comerciale 

X-59, un avion experimental unic în felul său, este construit pentru a atinge o viteză de croazieră de 1.490 km/h, sau 1,4 Mach, la o altitudine de 55.000 de picioare (16.764 metri), mai mult decât dublul altitudinii şi aproape dublul vitezei la care zboară avioanele convenţionale, a declarat compania.

Datele obţinute din cercetările asupra X-59 vor sta la baza dezvoltării de noi praguri sonore pentru zborul supersonic deasupra uscatului, a declarat compania.

Avionul supersonic Concorde a început zborurile transatlantice regulate cu British Airways şi Air France în 1976. Dar avionul a fost retras din serviciu în 2003 din cauza costurilor de operare ridicate, a numărului limitat de locuri şi a numărului redus de pasageri, în urma unui accident mortal în iulie 2000 şi a atacurilor din 11 septembrie 2001.

O „buclă la o altitudine mai mică”

În materialele de presă publicate online luna trecută, NASA a declarat că primul zbor al X-59 va fi o „buclă la o altitudine mai mică, la viteza de aproximativ 240 mph (386 km/h), pentru a verifica integrarea sistemului, marcând începutul unei faze de testare a zborului axată pe verificarea navigabilităţii şi siguranţei aeronavei”.

În timpul zborurilor de testare ulterioare, X-59 va zbura mai sus şi mai repede, depăşind în cele din urmă viteza sunetului - cu aproximativ 1.225 km/h.

La începutul acestei luni, California Manufacturers & Technology Association a numit X-59 „cel mai cool lucru fabricat în California” în 2025, în cadrul concursului anual de tehnologie la nivel de stat.

„Această realizare menţine poziţia Americii ca lider în aviaţie şi are potenţialul de a schimba modul în care publicul zboară”, a declarat într-un comunicat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, care este şi administratorul interimar al NASA.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Foto Getty Images
1
Cum își pot verifica românii vechimea în muncă. Reprezentanții Casei de Pensii: „Nu se...
Ștefania Szabo
2
Cum a fost găsită Ștefania Szabo, doctorița care a murit în camera de gardă a spitalului...
carrefour
3
De ce ar vrea să iasă Carrefour din România? Economist: „Este cel mai puternic semnal de...
Donald Trump
4
Reacția lui Trump după ce Putin a anunțat că a testat noua rachetă nucleară „invincibilă”...
Moment de reculegere la Spitalul Județean Buzău, după moartea directorului medical Ștefania Szabo.
5
Colegii doctoriței care a murit în camera de gardă: „Plângea și o simțeam că nu mai...
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Digi Sport
Reacția Patriarhiei, după ce s-a aflat câți bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Administrația Trump, pe punctul de a retrage brigada de soldați...
Apartamente distruse de explozia din Rahova
Noi percheziții în dosarul exploziei din Rahova. Surse: Este vizat și...
drona cuda
România produce primele drone militare, la Brașov. Aparatele vor...
Perioade necontributive recunoscute ca vechime în muncă. Foto Getty Images
Românii pot ieși mai devreme la pensie, fără penalizări. Ce perioade...
Ultimele știri
Alertă în SUA, după ce mai mulți părinți au găsit ace în dulciuri, cu câteva zile înainte de Halloween
Exerciţiu de deversare a apei din lacul Vidraru. Anunțul autorităților și apelul lor către locuitori şi turişti
Peste un milion de persoane împărtăşesc gânduri de sinucidere cu ChatGPT, anunţă OpenAI
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Benjamin Netanyahu și Donald Trump
„Eu voi decide” ce este mai bine pentru Israel: Schimbarea dramatică a relației dintre Trump și Netanyahu. Cine va ceda primul?
Viktor Orban cu figura dezamagita
Baletul lui Viktor Orban. Îl critică pe Trump pentru sancțiunile impuse Rusiei, dar merge la Casa Albă pentru a-l îmbuna
Donald Trump și Nicolas Maduro
„Zilele îi sunt numărate”. Un senator american îl amenință direct pe președintele venezuelean, Nicolas Maduro
Xi jinping
Cărțile dragonului. Cele șapte elemente care-l fac pe Xi Jinping indispensabil în procesul de pace din Ucraina
Trump și Orban
Orban spune că Trump a greşit când a aprobat sancţiuni împotriva companiilor petroliere ruse: „Preţurile la energie vor creşte”
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce spune Saturn despre tine. Semnul tău zodiacal arată lecțiile karmice care îți definesc destinul
Cancan
Ce și-ar fi administrat Ștefania Szabo, cu câteva ore înainte să moară. Este substanța injectabilă care l-a...
Fanatik.ro
Adrian Mutu și Marius Șumudică, propuși la Universitatea Craiova: “E omul dracului!”
editiadedimineata.ro
O teorie psihologică celebră, pusă sub semnul întrebării: educația nu încetinește îmbătrânirea creierului
Fanatik.ro
Căutat prin Europol, Emil Gânj a contestat mandatul de arestare. Cum a ajuns criminalul din Mureș să lupte cu...
Adevărul
Comuna din România care „s-a mutat” în Austria. „Femeile unde ar fi putut să lucreze aici? Așa se duc acolo...
Playtech
Facturi mai mari la încălzire, de la 1 noiembrie. Estimări pentru o garsonieră şi un apartament cu două camere
Digi FM
Președintele Colegiului Medicilor, mesaj dur după moartea Ștefaniei Szabo: „Trebuie să avem grijă și de cei...
Digi Sport
Ce riscă fotbalistul lui Inter care a lovit mortal un bărbat în scaun cu rotile. Imagini de la locul tragediei
Pro FM
Mini Beyonce. Blue Ivy, leită mama ei. Adolescenta de 13 ani, într-o rochie din satin roz, la Angel Ball
Film Now
Motivul pentru care Emma Stone și-a ascuns luni de zile transformarea din „Bugonia”. Actrița a renunțat...
Adevarul
Daniel David a explicat pentru „Adevărul” prioritățile din educație: „Deblocarea posturilor este esențială...
Newsweek
Protest pentru pensii azi. Top 5 nedreptăți în legea pensiilor. Care pensionari au pierdut 1500 lei?
Digi FM
O profesoară de biologie din Iași, descoperită de elevi pe site-uri pentru adulți. Imaginile au stârnit...
Digi World
De ce ar trebui limitat zahărul la copiii mai mici de doi ani. Efectele se văd pe termen lung, avertizează...
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
7 lucruri mai puțin cunoscute despre Julia Roberts. A fost desemnată de cinci ori „cea mai frumoasă femeie...
UTV
Ce i-a făcut pe Dragoș Bucur și Dana Nălbaru să se mute la țară. „Ne-am dat seama, venind așa, odată la nu...