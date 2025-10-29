Primul zbor de testare al X-59, un avion experimental al NASA proiectat să depăşească bariera sunetului făcând în acelaşi timp mai puţin zgomot, a avut loc marţi deasupra deşertului din sudul Californiei, în SUA, ceea ce deschide calea pentru călătorii aeriene comerciale mai rapide, relatează Reuters.

Aeronava elegantă, construită pentru NASA de Lockheed Martin, a decolat la circa o oră după răsăritul soarelui de pe pista de la Plant 42 a facilităţii Skunk Works din Palmdale, la aproximativ 100 km nord de Los Angeles.

După o ascensiune abruptă deasupra câmpurilor cu gazon situate la est de pistă, avionul a fost văzut virând spre nord pe o traiectorie către baza aeriană Edwards, unde a aterizat în siguranţă aproximativ o oră mai târziu, în apropierea Centrului de Cercetare Aeronautică Armstrong al NASA. Acesta a fost însoţit de un avion de urmărire al NASA.

Forma unică a avionului este concepută pentru a reduce considerabil zgomotul sonic exploziv produs în mod normal atunci când un avion depăşeşte bariera sunetului, reducând volumul la un „zgomot sonic” înăbuşit, nu mai puternic decât trântirea unei uşi de maşină.

Perfecţionarea unei astfel de tehnologii de zbor cu un nivel redus de decibeli are ca scop depăşirea unuia dintre principalele obstacole în calea zborurilor comerciale supersonice, restricţionate de mult timp deasupra zonelor populate de pe uscat din cauza problemelor legate de zgomot, potrivit Lockheed.

Cât a costat

Trecerea avionului de la stadiul de proiect la cel de zbor nu a fost ieftină. NASA a plătit companiei Lockheed peste 518 milioane de dolari din 2018 pentru dezvoltarea şi testarea modelului X-59, potrivit datelor contractuale ale agenţiei.

Avionul cu un singur motor - cu o lungime de puţin sub 30 de metri de la bot la coadă - a zburat la viteze subsonice în primul său zbor, conform aşteptărilor, atingând 370 km/h, potrivit Lockheed Martin. Altitudinea maximă atinsă în timpul zborului a fost de 3.660 metri.

Aproximativ 200 de lucrători din industria aerospaţială şi familiile lor au urmărit decolarea de la o distanţă sigură, staţionând de-a lungul unei autostrăzi din apropiere.

„X-59 a finalizat cu succes primul său zbor în această dimineaţă”, a declarat purtătorul de cuvânt al Lockheed Martin, Candis Roussel, pentru Reuters într-un scurt comunicat trimis prin e-mail, salutând acest eveniment ca fiind „o etapă importantă în aviaţie”.

Pilotul principal de testare al NASA pentru X-59, Nils Larson, a fost la comandă în cabina de pilotaj cu un singur membru al echipajului pentru acest zbor inaugural, a spus Roussel.

Un avion unic ce poate revoluționa zborurile comerciale

X-59, un avion experimental unic în felul său, este construit pentru a atinge o viteză de croazieră de 1.490 km/h, sau 1,4 Mach, la o altitudine de 55.000 de picioare (16.764 metri), mai mult decât dublul altitudinii şi aproape dublul vitezei la care zboară avioanele convenţionale, a declarat compania.

Datele obţinute din cercetările asupra X-59 vor sta la baza dezvoltării de noi praguri sonore pentru zborul supersonic deasupra uscatului, a declarat compania.

Avionul supersonic Concorde a început zborurile transatlantice regulate cu British Airways şi Air France în 1976. Dar avionul a fost retras din serviciu în 2003 din cauza costurilor de operare ridicate, a numărului limitat de locuri şi a numărului redus de pasageri, în urma unui accident mortal în iulie 2000 şi a atacurilor din 11 septembrie 2001.

O „buclă la o altitudine mai mică”

În materialele de presă publicate online luna trecută, NASA a declarat că primul zbor al X-59 va fi o „buclă la o altitudine mai mică, la viteza de aproximativ 240 mph (386 km/h), pentru a verifica integrarea sistemului, marcând începutul unei faze de testare a zborului axată pe verificarea navigabilităţii şi siguranţei aeronavei”.

În timpul zborurilor de testare ulterioare, X-59 va zbura mai sus şi mai repede, depăşind în cele din urmă viteza sunetului - cu aproximativ 1.225 km/h.

La începutul acestei luni, California Manufacturers & Technology Association a numit X-59 „cel mai cool lucru fabricat în California” în 2025, în cadrul concursului anual de tehnologie la nivel de stat.

„Această realizare menţine poziţia Americii ca lider în aviaţie şi are potenţialul de a schimba modul în care publicul zboară”, a declarat într-un comunicat secretarul american al Transporturilor, Sean Duffy, care este şi administratorul interimar al NASA.

