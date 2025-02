În timp ce angajații federali sunt obligați să revină la birou, Donald Trump lucrează remote la clubul de golf de la Mar-a-Lago

În timp ce președintele Donald Trump le ordonă lucrătorilor federali să se întoarcă la birou, el și-a petrecut a patra zi consecutiv la Mar-a-Lago. Trump a părăsit Casa Albă vineri după-amiază și urmează să revină miercuri seara, după un discurs susținut la o conferință de investiții din Miami, informează CNN.

Președintele a sosit la Trump International Golf Course marți dimineața, cu puțin înainte de ora 10 a.m. ET, urmând o rutină pe care a avut-o aproape în fiecare zi în timpul vizitei prelungite de weekend, de Ziua Președinților, în însorita Florida de Sud. S-a întors la Mar-a-Lago aproximativ patru ore mai târziu.

Vizitele frecvente ale lui Trump în Florida nu sunt deloc neobișnuite în timpul primei luni de când a revenit la putere. Însă călătoria sa acasă contrastează puternic cu viziunea stridentă împotriva muncii la distanță, care este un element central al eforturilor sale de a reduce dimensiunea forței de muncă federale.

În timp ce a semnat un ordin executiv săptămâna trecută în Biroul Oval, pe măsură ce au fost raportate disponibilizări în masă în agențiile guvernamentale, el a precizat că crede că lucrătorii federali înșeală sistemul lucrând de la distanță.

„E o mare chestie, oh, poți lucra de acasă”, a spus Trump. „Nimeni nu va lucra de acasă. Vor ieși. Vor juca tenis. Vor juca golf. Vor face o mulțime de lucruri. Nu funcționează”, spunea Trump.

Când se află în Florida, Trump joacă golf aproape în fiecare zi pe terenul pe care îl deține, la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de Mar-a-Lago. Prezența lui este o rutină atât de cunoscută încât suporterii se adună în mod regulat în afara porților pentru a-l saluta. Luni, s-a oprit pentru scurt timp pentru a face cu mâna după ce angajații clubului său au oferit suporterilor hot dog.

În primele 29 de zile ale celui de-al doilea mandat, Trump a petrecut cel puțin 12 nopți acasă în Florida, majoritatea în weekend. În timpul celor patru ani săi în afara funcției, Trump l-a ridiculizat frecvent pe Joe Biden pentru că și-a petrecut weekendurile acasă, în Delaware.

„S-a dus în Delaware și stă întins pe o plajă, doarme toată ziua”, a spus Trump vara trecută, batjocorindu-și rivalul. „Crezi că președintele Xi al Chinei doarme pe o plajă? Crezi că Kim Jong Un doarme în Coreea de Nord cu armele sale nucleare împăștiate?”, spunea republicanul.

Un oficial de la Casa Albă a spus că Trump nu joacă doar golf, marți, ci și lucrează la club. El a primit actualizări de la echipa sa de politică externă după ce s-au întâlnit cu oficiali ruși cu privire la perspectiva de a ajunge la un acord de pace cu Ucraina. Președintele a semnat ordinele executive marți după-amiaza târziu, singurul eveniment oficial al zilei listat în calendarul său public.

