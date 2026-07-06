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În timp ce Kievul se confruntă cu un nou atac masiv, Rusia anunță că a doborât peste 500 de drone ucrainene

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drona in zbor
Foto: Profimedia Images
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Apărarea antiaeriană rusească a doborât 519 drone ucrainene în noaptea de duminică spre luni deasupra a aproximativ 20 de de regiuni ale Rusiei şi a Peninsulei Crimeea anexate, a anunţat Ministerul Apărării rus într-un comunicat.

Aceste atacuri cu drone au avut loc în timp ce bombardamentele ruseşti s-au soldat luni cu cel puţin zece morţi în regiunea Kiev, transmite AFP, potrivit Agerpres. 

Atacurile ucrainene au vizat în special regiunea Moscova, unde 11 drone care se îndreptau spre capitala rusă au fost doborâte, şi regiunea Leningrad (nord-vest), unde au fost doborâte 56 de drone, potrivit autorităţilor locale.

În regiunea Iaroslavl (la 300 km nord-est de Moscova), două persoane au fost rănite într-un „atac masiv” cu drone ucrainene, dintre care peste 70 au fost doborâte, a declarat pe Telegram guvernatorul regional Mihail Ievraiev.

Drone ucrainene au fost, de asemenea, doborâte deasupra Peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Rusia în 2014.

În această regiune, Sevastopol, oraş situat pe malul Mării Negre, a rămas fără electricitate „din cauza unui atac” ucrainean asupra infrastructurilor energetice din apropierea oraşului, potrivit guvernatorului local numit de ocupantul rus, Mihail Razvoiadiev.

Rusia loveşte zilnic Ucraina de la lansarea ofensivei sale la scară largă în februarie 2022. La rândul său, armata ucraineană lansează cu regularitate drone asupra Rusiei, vizând în principal infrastructurile energetice care permit Moscovei să îşi finanţeze efortul de război.

Negocierile mediate de americani pentru a pune capăt acestui conflict sunt, pentru moment, în impas.

Editor : C.S.

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