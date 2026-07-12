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În timp ce mii de oameni protestau la Tirana, premierul Albaniei îl primea cu mare pompă pe Kanye West

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Albanians Protest For The 40th Night Of THe Flamingo Revolution In Tirana
Protestele de la Tirana au intrat în cea de-a 42-a zi. Foto: Profimedia
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Din articol
„Revoluția păsărilor flamingo roz”

Mii de oameni au protestat sâmbătă seara la Tirana, în cea de-a 42-a zi a unei ample mișcări de protest la adresa unui proiect turistic al familiei Trump, în timp ce rapperul Kanye West era primit cu mare fast de către prim-ministrul Edi Rama, scrie 7sur7.be.

Începând cu 30 mai, în fiecare seară au loc manifestații în fața biroului șefului guvernului albanez, Edi Rama, pentru a cere, printre altele, anularea acestui proiect și demisia sa.

Sâmbătă seara, în timp ce protestatarii mărșăluiau, la 4,5 km distanță, zeci de mii de persoane asistau la concertul rapperului american Kanye West, cunoscut ca Ye, care a stârnit scandal cu declarațiile sale și cu piesa în care îl glorifica pe Adolf Hitler – fapt pe care el îl atribuie tulburării bipolare de care suferă.

Concertul de sâmbătă urma să adune 60.000 de persoane, dar, potrivit presei locale, în această săptămână vânzările de bilete au fost mult sub obiectivele stabilite. În consecință, guvernul a oferit o finanțare de aproximativ patru milioane de euro pentru a împiedica anularea evenimentului și pentru a „evita să pună Albania într-o situație jenantă”, potrivit lui Edi Rama, care l-a primit pe rapper înainte de concert.

Un motiv în plus de furie pentru manifestanți.

Rapperul american Kanye West, care este considerat persona non grata în majoritatea țărilor europene din cauza ieșirilor sale neonaziste și antisemite, a fost binevenit la Tirana, motiv pentru care mulți protestatari îl acuză pe prim-ministrul Edi Rama că a folosit evenimentul în propriul său interes, pentru a abate atenția de la protestele continue din țară.

„Revoluția păsărilor flamingo roz”

„Patru milioane de euro pentru spectacol, nimic pentru spitalele noastre”, „Nu avem nevoie de concerte, ci de spitale”, se putea citi pe pancartele din cortegiu, multe dintre ele cu conținut injurios la adresa lui Kanye West.

„Revoluția păsărilor flamingo roz”, o referință la aceste păsări care trăiesc în rezervația naturală unde este prevăzută construirea complexului turistic, a luat naștere din cauza unui proiect hotelier care are legătură directă cu familia Trump la Zvernec și, tot pe coasta adriatică, pe insula nelocuită Sazan.

Manifestanții susțin că acest complex hotelier de lux, al cărui cost este estimat la 4,6 miliarde de dolari, reprezintă un risc pentru mediu și pentru o lagună din apropiere, esențială pentru migrația păsărilor.

Editor : M.C

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