„În timp ce Rusia bombardează civili, Putin deportează copii ucraineni”. Marea Britanie reacționează cu sancțiuni la abuzurile Moscovei

Data publicării:
COVID-19 coronavirus concept, little girl in looking through window at home. Sad kid during quarantine due to COVID.
Foto cu caracter ilustrativ. Profimedia

Guvernul britanic a anunţat miercuri că a impus sancţiuni împotriva a opt persoane şi trei organizaţii cu legături cu statul rus, acuzate că au participat la „deportarea” şi „îndoctrinarea” a mii de copii ucraineni. Aceste sancţiuni vizează în principal fundaţia lui Ahmat Kadîrov, „care administrează programe de reeducare pentru copii şi adolescenţi ucraineni, supunându-i la o formare de tip militar”, a anunţat Ministerul Afacerilor Externe britanic, citat de AFP și Agerpres.

Preşedinta acestei fundaţii, Aimani Kadîrova, mama conducătorului cecen Ramzan Kadîrov – el însuşi vizat deja de sancţiuni –, este de asemenea pe această listă.

Printre persoanele vizate se numără şi Anastasia Akuratova, directoare adjunctă a unui serviciu afiliat Ministerului rus al Educaţiei, „pentru rolul său în îndoctrinarea şi rusificarea organizate de stat a copiilor ucraineni”.

„În timp ce Rusia bombardează civili ucraineni, (preşedintele rus Vladimir) Putin deportează de asemenea copii ucraineni şi încearcă să le şteargă moştenirea culturală prin minciuni şi dezinformare”, a denunţat pe reţeaua socială X ministrul britanic al Afacerilor Externe, David Lammy.

Ministerul precizează că „peste 19.500 de copii ucraineni au fost transferaţi cu forţa sau deportaţi de autorităţile ruse spre Rusia şi teritoriile Ucrainei temporar ocupate”.

„Printre aceştia, circa 600 de copii ucraineni au fost transferaţi spre tabere de reeducare”, unde ei sunt „supuşi unor tentative de îndoctrinare ce vizează erodarea identităţii lor ucrainene şi inculcarea de sentimente proruse”, adaugă Foreign Office.

Vladimir Putin este vizat de un mandat de arestare al Curţii Penale Internaţionale din cauza acestui transfer ilegal de copii ucraineni spre Rusia.

Marea Britanie a adoptat deja mai multe serii de sancţiuni, care constau în interdicţia de călătorie şi îngheţarea activelor, ca răspuns la aceste „deportări”.

Citește și: „Cum să comanzi online un copil ucrainean”. Sute de orfani, expuși într-un catalog rusesc „ca produse într-o piață”

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

