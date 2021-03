În tranzit către UE. Visul unui imigrant care îndură condiții inimaginabile: „Vreau să ajung în Germania. Europa are de toate”

Mii de migranți încă visează să ajungă în Europa, dar când sosesc la granițele sale se lovesc de o realitate crudă. Așa e întâmplă în tabăra de refugiați Lipa, din Bosnia. Recent, a fost distrusă complet de un incendiu, tocmai când oamenii trebuiau să înfrunte frigul pătrunzător al iernii. Autoritățile au amplasat corturi, dar fără apă curentă și electricitate. Și totuși, de aici visul european e aproape tangibil. Pentru cei mai mulți migranți din tabăra Lipa, Bosnia, este doar o haltă. Destinația lor finală e Uniunea Europeană, așa că încearcă neîncetat să traverseze granița în țara vecină, Croația. Urmăriți un reportaj marca „Focus Europa”, un proiect Digi24 şi Deutsche Welle. Emisiunea e difuzată vinerea la ora 23:30 și în reluare sâmbăta de la ora 19:30.

Condițiile de trai în tabără sunt într-atât de groaznice, încât unui tânăr imigrant i s-a părut o idee mai bună să locuiască într-o pădure din apropiere. Visul lui este ca într-o bună zi să ajungă în Germania, iar pentru acest obiectiv e dispus să îndure orice.

Mai bine în pădure decât în tabără

Această tabără din pădure este locul căruia tânărul pakistanez Raheel Zafar îi spune „casă” de trei luni. Își împarte cortul improvizat cu alți cinci bărbați.

„Eu dorm acolo. Acesta este sacul meu de dormit. Aici am cartofi, ceapă, ardei, apă, e tot ce avem de mâncare. Asta e masa mea”, arată tânărul Raheel Zafar, refugiat pakistanez.

La fiecare câteva zile, trec pe aici voluntari. Împart ceva alimente și haine celor aproximativ 30 de bărbați din Pakistan și Bangladesh din mica tabără de lângă Velika Kladusa, un orășel din Bosnia-Herțegovina, situat de cealaltă parte a graniței cu Croația.

Dar, în afară de acest ajutor, toate celelalte provizii necesare se găsesc foarte greu, spune Zafar, care scotocește des prin pădure după lemne de foc. Mai ales că temperatura coboară frecvent sub zero grade în această perioadă.

„Am încercat de atâtea ori! M-au bătut. Dar voi reuși!”

El și ceilalți și-au propus să reziste în frig și noroi până la următoarea încercare de a trece frontiera în Croația și de a intra în Uniunea Europeană.

„Vreau să ajung în Germania, la Frankfurt. Vreau să merg acolo cu prietenii mei. Vrem să lucrăm împreună în Germania. Cred că am încercat de vreo 10, poate 15 ori să trec granița, dar m-a prins poliția. M-au bătut: De ce vii în Croația, de ce treci granița, mă întrebau ei. Ai intrat ilegal, nu ai documente. De ce treci granița, repetau mereu. Am încercat de atâtea ori, dar, cu voia lui Allah, într-o zi voi reuși. Nu e nicio problemă”, spune Raheel Zafar, refugiat pakistanez.

Zafar speră să găsească de lucru în Germania. În orașul său natal, Karachi, din Pakistan, fiecare zi era o luptă pentru supraviețuire.

„Așa pot trăi doar animalele”

Viața în pădure este grea, recunoaște Zafar, dar mai bună decât în ​​tabăra de refugiați Lipa aflată la o oră de mers cu mașina spre sud, unde a locuit anterior.

Tabăra Lipa a fost subiect de știri săptămâni la rând, mai întâi pentru că a fost evacuată și apoi pentru că a ars. Paturile supraetajate rămase sunt o dovadă mută.

Între timp, au fost amplasate corturi noi pentru refugiați și imigranți, dar mulți aici spun că situația e cu mult mai proastă decât înainte.

„Așa pot trăi doar animalele. Ne este foarte greu. De aceea vrem să plecăm. Nu putem face iarna aici”, spune Ashfaq Ahmed.

Uniunea Europeană, criticată în Bosnia

Autoritățile bosniace au fost dur criticate după apariția acestor imagini, dar în orașul învecinat Bihac, primarul Suhret Fazlic dă vina pe guvernul bosniac și pe Uniunea Europeană.

„Uniunea Europeană a cheltuit atât de mulți bani în Bosnia în criza migranților, dar la Bihac nu a ajuns niciun euro. Ne-am descurcat singuri cu banii noștri, cu resursele noastre. Uniunea Europeană ar trebui să trateze criza migranților ca pe o problemă europeană, ba chiar ca pe una globală”, spune primarul Suhret Fazlic.

Populația locală e tot mai îngrijorată de evoluția situației. Protestele localnicilor au făcut ca un adăpost pentru refugiați să fie închis în urmă cu câteva luni.

Uniunea Europeană vrea ca migranții să fie reprimiți aici - un scenariu de coșmar, spun locuitorii, care se împotrivesc planului.

„Ne-au spus că suntem rasiști. Nu suntem rasiști. De trei ani suferim și îi ajutăm pe acei oameni. Nu vor să rămână în Bosnia. Vor doar să treacă granița în Europa. Atunci dragă Europă: deschide ușa și primește-i!” - spune o tânără.

„Nu am de lucru, nu am nimic. Europa are de toate”

Dar pentru mulți dintre cei aproximativ 8.000 de refugiați și migranți, șansa de a primi azil în UE și, prin urmare, de a li se permite să rămână, este foarte mică. Inclusiv pentru pakistanezi precum Raheel Zafar. Dar asta nu îl sperie pe tânărul de 25 de ani, care nu vrea să rămână în Bosnia și nici nu intenționează să revină în Pakistan.

„Așa ceva nu se poate. Ce să fac eu aici? Nu am de lucru. Nu am nimic. Europa are de toate. Au tabere mai bune. Mâncarea este mai bună. Hainele sunt mai de calitate. Acolo pot să-mi găsesc de muncă fără probleme. Astea sunt motivele pentru care vreau să ajung în Europa”, explică Raheel Zafar.

După ce se va încăzi vremea, Raheel Zafar va încerca iar să treacă granița în Croația. Până atunci nu are de ales, trebuie să înfrunte noroiul, ploaia și frigul.

Citiți și: Ruta balcanică se schimbă. Tot mai mulți imigranți sunt prinși încercând să treacă granița în România

Editor : Luana Pavaluca