În vizită la Kiev, Friedrich Merz a anunţat un nou pachet de ajutor pentru Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a anunţat duminică, în timpul unei vizite la Kiev, un nou pachet de ajutor pentru Ucraina în valoare de peste 1,3 miliarde de euro, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra oraşelor ucrainene, relatează AP, potrivit News.ro.

Războiul aerian s-a intensificat, Moscova ameninţând oraşe din toată Ucraina cu rachete balistice greu de interceptat şi drone cu propulsie cu reacţie, în timp ce Kievul a lansat atacuri asupra industriei petroliere şi a întreprinderilor ruseşti.

Aproximativ un miliard de euro din acest pachet reprezintă ajutor militar, incluzând arme de atac cu rază lungă de acţiune, drone de luptă şi tehnologie satelitară, „astfel încât Ucraina să poată viza şi rampele de lansare ruseşti”, a declarat Merz în cadrul unei conferinţe de presă.

Germania oferă, de asemenea, aproximativ 350 de milioane de euro sub formă de ajutor energetic în perspectiva iernii, destinat generatoarelor, substaţiilor şi lucrărilor de reparaţii, a precizat el.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că cele două ţări au semnat, de asemenea, 15 acorduri în valoare de peste 8,5 miliarde de euro, care vizează în principal cooperarea în domeniul securităţii, producţia şi achiziţia de armament, precum şi un acord privind extinderea eforturilor comune de combatere a dronelor.

„Acestea sunt arme care vor fi de ajutor chiar acum”, a scris Zelenski pe X, adăugând că au discutat şi despre necesitatea apărării aeriene, pe care a numit-o „esenţială” în acest moment.

În cadrul conferinţei de presă, Zelenski a afirmat că vizita lui Merz, în contextul atacurilor ruseşti, reprezintă „un semnal important de sprijin pentru Ucraina şi o dovadă a curajului Germaniei şi al întregii Europe”.

Editor : C.L.B.