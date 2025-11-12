Înalta Curte din Australia blochează construirea unei noi ambasade a Rusiei la Canberra, aproape de sediul Parlamentului

Guvernul rus a pierdut un proces la Înalta Curtea din Australia, cu privire la construirea unei noi ambasade la mai puţin de o jumătate de kilometru de sediul Parlamentului australian.

Rusia a obținut în 2008 închirierea acestui teren, însă contractul a fost anulat în 2023, după adoptarea unor noi legi special concepute să blocheze construcţia noii ambasade.

Premierul australian Anthony Albanese anunţa atunci că Guvernul său a primit „recomandări foarte clare” din partea serviciilor secrete cu privire la „riscul pe care-l reprezintă o nouă prezenţa rusă în apropierea Parlamentului”.

Această decizie a declanşat o bătălie juridică între cele două ţări, iar avocaţii care au reprezentat Moscova susţineau că legea era neconstituţională.

Înalta Curtea a confirmat miercuri validitatea legii, dar a stabilit că Guvernul australian trebuie să plătească despăgubiri Rusiei.

În urma adoptării legii, în 2023, mai multe încercări ale Australiei de a prelua rapid terenul au fost contracarate de către un diplomat rus, însărcinat să ocupe locul. Între timp, acesta a fost expulzat.

