Înaltul reprezentant internațional în Bosnia părăsește postul. „Interese economice legate de familia Trump ar putea juca un rol”

Christian Schmidt, Înaltul reprezentant internațional în Bosnia Herțegovina.

Christian Schmidt, înaltul reprezentant internațional în Bosnia și Herțegovina, însărcinat cu ghidarea țării către un viitor postbelic stabil, își părăsește funcția. Schmidt, fost ministru și parlamentar german, a deținut această funcție timp de aproape cinci ani. Un purtător de cuvânt al Biroului Înaltului Reprezentant al lui Schmidt a confirmat decizia acestuia, care a fost anunțată duminică dimineață de publicația Oslobodjenje din Sarajevo.

După aproape cinci ani în calitate de Înalt Reprezentant pentru Bosnia și Herțegovina, mandat bazat pe Anexa 10 la Acordul de Pace de la Dayton, Christian Schmidt a luat decizia personală de a-și încheia activitatea în domeniul implementării păcii în Bosnia și Herțegovina, află Oslobođenje de la OHR. El a informat Comitetul Director al Consiliului pentru Implementarea Păcii (PIC) cu privire la decizia sa și a solicitat începerea procesului de numire a succesorului său.

El a subliniat că va continua să îndeplinească atribuțiile Înaltului Reprezentant pe parcursul procesului de alegere a succesorului său.

OHR a fost înfiinţat după războiul din Bosnia (1992-1995), care a făcut aproximativ 100.000 de morţi şi a forţat milioane de persoane să fie strămutate. Înaltul Reprezentant a avut de atunci rolul de a superviza implementarea Acordurilor de Pace de la Dayton care au pus capăt conflictului. Puterile sale sunt numeroase, inclusiv capacitatea de a adopta sau abroga legi, iar mandatul său nu are limită de timp.

Fostul ministru german al agriculturii Christian Schmidt, 68 de ani, "a decis personal să îşi încheie rolul în implementarea procesului de pace din Bosnia şi Herţegovina", a scris duminică seara Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), citând o declaraţie a biroului său.

Potrivit jurnalului, Schmidt, care se află în prezent la New York unde marţi urmează să prezinte Consiliului de Securitate al ONU un raport semestrial despre Bosnia, va rămâne în funcţie până la numirea unui succesor.

OHR a declarat pentru AFP duminică seară că nu are alte comentarii, scrie Agerpres.

Mandatul lui Schmidt, numit în 2021, a fost marcat de tensiuni recurente cu liderii entităţii sârbilor bosniaci, Republicii Srpska, una dintre cele două entităţi ale ţării legate de un guvern central slab.

La sosirea sa, liderul sârb bosniac Milorad Dodik l-a etichetat imediat drept "ilegitim" şi "turist", argumentând că nu avea aprobarea formală a Consiliului de Securitate al ONU din cauza opoziţiei Rusiei şi Chinei.

Dodik, care menţine legături strânse cu Moscova (unde se afla încă sâmbătă), l-a prezentat frecvent pe Schmidt ca pe o ameninţare la adresa Republicii Srpska.

Potrivit FAZ, plecarea lui Schmidt nu este în întregime voluntară, iar "interese economice legate de familia Trump ar putea juca un rol".

Milorad Dodik, vizat de ani de zile de sancţiunile americane, le-a văzut ridicate în acest an şi menţine legături cu persoane din anturajul preşedintelui Trump.

Donald Trump Jr., unul dintre fiii preşedintelui american, a vizitat recent Banja Luka, capitala Republicii Srpska, într-o vizită descrisă ca fiind "amicală", iar fostul consilier prezidenţial american Michael Flynn urmează să călătorească acolo la sfârşitul lunii mai pentru o conferinţă. 

Dodik a comentat pe X plecarea lui Schmidt, atacându-l din nou pe acesta:  „Christian Schmidt părăsește Bosnia și Herțegovina exact în același mod în care a intrat în această țară — fără legitimitate, fără o decizie a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite și fără sprijinul dreptului internațional.

Pe toată durata mandatului său, a fost evident că acesta a acționat în Bosnia și Herțegovina în afara procedurilor pe care se bazează însăși ordinea internațională. Din acest motiv, fiecare bănuț din salariul său exorbitant a fost la fel de nelegitim ca și deciziile pe care a încercat să le impună.

În concluzie, nu pot să-i ofer decât un singur sfat: întrucât toți banii pe care i-a primit — precum și banii pe care se aștepta să-i primească — provin dintr-un mandat nelegitim, ar trebui să-i doneze pentru cauze umanitare.
Cu siguranță există oameni în Federația Bosniei și Herțegovinei cărora le-ar putea face măcar un bine în acest fel, având în vedere că și-a petrecut întregul mandat în încercări zadarnice de a se pune bine cu establishmentul politic din Sarajevo și în eforturi menite să dăuneze Republicii Srpska.

Pe parcursul mandatului său ilegitim, el a înșelat efectiv atât comunitatea internațională, cât și cetățenii țărilor din fondurile cărora a fost finanțat, acceptând bani la care nu avea niciun drept legal. Republica Srpska va iniția procedurile corespunzătoare, deoarece noi — precum și cetățenii țărilor care l-au finanțat — avem dreptul să cunoaștem întregul volum al prejudiciului material cauzat de acțiunile sale.

El a încercat să provoace un prejudiciu considerabil, însă, în cele din urmă, acțiunile sale nu au servit decât la confirmarea unui adevăr fundamental: Republica Srpska este indestructibilă”.

Editor : M.C

