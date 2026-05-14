O nouă dronă a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova, miercuri după-amiază, în contextul unui atac masiv cu drone ruseşti asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a fost surprins şi filmat de mai mulţi locuitori ai municipiului Bălţi care au spus că ar fi vorba de o dronă militară. Spaţiul aerian în centrul şi nordul ţării a fost închis temporar.

„La ora 16:05 drona a fost văzută de localnici deasupra oraşului Bălţi, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcţia raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale în localitatea Lăpuşna, raionul Hînceşti, la 16:23 - în apropierea localităţii Cărpineni, r. Hînceşti, menţinând direcţia către zona de sud a ţării”, a transmis Ministerul Apărării din Republica Moldova, potrivit presei locale.

Potrivit aceleiaşi surse, la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în zona localităţii Colibaşi, raionul Cahul, iar la 16:58 a traversat satul Cîşliţa Prut, acelaşi raion, dispărând ulterior de pe radar în zona Giurgiuleşti.

La ora 16:59, spaţiul aerian în zonele de nord şi centru a fost redeschis.

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea neautorizată a spaţiului aerian al Moldovei, calificând incidentul drept „o încălcare inadmisibilă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale” a ţării, relatează NewsMaker.

„Astfel de incidente (...) constituie un risc la adresa securităţii cetăţenilor noştri. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a spaţiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internaţional”, arată comunicatul MAE.

Presa ucraineană a publicat imagini care arată că un aparat de zbor, care susţine că ar fi fost de tip Shahed, a traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova, în condiţiile în care atacurile Rusiei din după-amiaza zilei de 13 mai au vizat ţinte din vestul Ucrainei.

Incidentul survine la doar câteva zile de unul asemănător, când o dronă a survolat jumătate de oră sudul ţării, determinând închiderea temporară a spaţiului aerian.

Autorităţile din Moldova îndeamnă cetăţenii care descoperă drone sau fragmente de drone la sol să nu se apropie de acestea şi să nu le atingă, mute ori transporte. De asemenea, aceştia sunt rugaţi să apeleze de urgenţă numărul 112 şi să păstreze o distanţă sigură până la intervenţia autorităţilor competente. Poliţiştii avertizează populaţia să nu demonteze şi să nu utilizeze componentele dronelor găsite, întrucât acestea pot prezenta riscuri de incendiu, explozie sau electrocutare, menţionează TV8, preluat de News.ro.

