Live TV

Video Încă o dronă a survolat Republica Moldova. Spaţiul aerian a fost temporar închis

Data actualizării: Data publicării:
drona republica moldova
Foto: captură video Nordinfo Moldova/ Youtube

O nouă dronă a survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova, miercuri după-amiază, în contextul unui atac masiv cu drone ruseşti asupra Ucrainei. Aparatul de zbor a fost surprins şi filmat de mai mulţi locuitori ai municipiului Bălţi care au spus că ar fi vorba de o dronă militară. Spaţiul aerian în centrul şi nordul ţării a fost închis temporar. 

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

„La ora 16:05 drona a fost văzută de localnici deasupra oraşului Bălţi, aceasta deplasându-se pe traiectoria de zbor în direcţia raionului Ungheni. Ulterior, la ora 16:19, aparatul de zbor fără pilot a fost detectat de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale în localitatea Lăpuşna, raionul Hînceşti, la 16:23 - în apropierea localităţii Cărpineni, r. Hînceşti, menţinând direcţia către zona de sud a ţării”, a transmis Ministerul Apărării din Republica Moldova, potrivit presei locale. 

Potrivit aceleiaşi surse, la ora 16:55, drona a reapărut pe radare în zona localităţii Colibaşi, raionul Cahul, iar la 16:58 a traversat satul Cîşliţa Prut, acelaşi raion, dispărând ulterior de pe radar în zona Giurgiuleşti. 

La ora 16:59, spaţiul aerian în zonele de nord şi centru a fost redeschis. 

Ministerul Afacerilor Externe a condamnat survolarea neautorizată a spaţiului aerian al Moldovei, calificând incidentul drept „o încălcare inadmisibilă a suveranităţii şi integrităţii teritoriale” a ţării, relatează NewsMaker. 

„Astfel de incidente (...) constituie un risc la adresa securităţii cetăţenilor noştri. Ministerul Afacerilor Externe reiterează necesitatea respectării stricte a spaţiului aerian al Republicii Moldova, în conformitate cu normele dreptului internaţional”, arată comunicatul MAE. 

Presa ucraineană a publicat imagini care arată că un aparat de zbor, care susţine că ar fi fost de tip Shahed, a traversat spaţiul aerian al Republicii Moldova, în condiţiile în care atacurile Rusiei din după-amiaza zilei de 13 mai au vizat ţinte din vestul Ucrainei. 

Incidentul survine la doar câteva zile de unul asemănător, când o dronă a survolat jumătate de oră sudul ţării, determinând închiderea temporară a spaţiului aerian. 

Autorităţile din Moldova îndeamnă cetăţenii care descoperă drone sau fragmente de drone la sol să nu se apropie de acestea şi să nu le atingă, mute ori transporte. De asemenea, aceştia sunt rugaţi să apeleze de urgenţă numărul 112 şi să păstreze o distanţă sigură până la intervenţia autorităţilor competente. Poliţiştii avertizează populaţia să nu demonteze şi să nu utilizeze componentele dronelor găsite, întrucât acestea pot prezenta riscuri de incendiu, explozie sau electrocutare, menţionează TV8, preluat de News.ro. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după finala Cupei!
Digi Sport
Niciodată în 118 ani: Cristi Chivu a făcut ceva nemaivăzut în Italia, după finala Cupei!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
volodimir zelenski la summitul b9 de la palatul cotroceni
Zelenski anunță că Ucraina va trimite experți în Letonia și România pentru a contribui la apărarea antiaeriană
volodimir zelenski si nicusor dan se intalnesc la paltul cotroceni
Nicuşor Dan, întâlnire cu Volodimir Zelenski: Ne dorim ca industria noastră de apărare să beneficieze de expertiza ucraineană
summit al Comunităţii Politice Europene
Zeci de lideri din Europa, alături de Canada, se întâlnesc la summitul CPE din Armenia. Merz și Erdogan nu participă
drona1
Oana Ţoiu: Există discuții ca bugetul UE să ofere finanțare localităţilor din România apropiate de războiul din Ucraina
robot bunica ucraina misiune de salvare
Misiune de salvare impresionantă în Ucraina: o femeie de 77 de ani a fost găsită cu drona și evacuată cu un robot
Recomandările redacţiei
N20 INTERVIU SALVATOR COPIL-BETA 130526_01829
Eroul lui Alex. Mărturia lui Mihail Soare, salvatorul care l-a zărit...
conf b9
Ce înseamnă NATO 3.0. Explicațiile lui Mark Rutte și cele ale lui...
BUCURESTI - CGMB - SEDINTA
Preşedintele Autorităţii Vamale Române, Mihai Savin, reţinut de...
Belgium EU Defense Ministers, Brussels - 12 May 2026
Pal Jonson, ministrul suedez al Apărării: Dacă România și flancul...
Ultimele știri
Cristi Chivu a câștigat și Cupa Italiei cu Inter
Summitul SUA-China: Trump afirmă că va discuta despre vânzările de arme către Taiwan, încălcând politica americană de zeci de ani
Netanyahu a făcut o vizită secretă în Emiratele Arabe Unite în timpul războiului cu Iranul: „Un progres istoric”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii primesc vestea pe care o așteptau de multă vreme. Mercur și Jupiter aduc noroc și mai multă...
Cancan
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Fanatik.ro
Video halucinant: jandarmii i-au bruscat pe Baiaram şi pe soţia sa după finala Cupei României!
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Lecția teribilă de viață a familiei Popescu: de la autogolul cu Sănătatea Cluj și lacrimile soției la TV...
Adevărul
Mărturia emoționantă a salvatorilor lui Alex: „Emoția a fost maximă”. Ce a cerut copilul când a fost găsit
Playtech
Ce salariu are Volodimir Zelenski. Preşedintele Ucrainei şi soţia, vizită importantă la Bucureşti pentru...
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Incidente după finala Cupei României: Tudor Băluță și soția lui, împinși pe scări de stewarzi! Reacția...
Pro FM
Mihai Trăistariu, comentarii după prima semifinală Eurovision: "Prea mult cântat despre draci, vârcolaci. Nu...
Film Now
Moment unic la Cannes 2026. Peter Jackson, premiat cu Palme d'Or onorific. Reuniune emoționantă pe scenă cu...
Adevarul
Val de automedicație cu antiparazitare după o apariție online a actorului Mel Gibson. Oncologii: „Nu există...
Newsweek
Parlamentarii iau pensie specială de 6.269 lei. Primarii, pe lista de așteptare pentru pensii de 18.000 lei
Digi FM
Demi Moore, declarații surprinzătoare despre inteligența artificială: "Nu avem de ce să ne temem"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Patru greșeli frecvente când călătorești cu animalul de companie. Una dintre ele te poate costa o amendă...
Film Now
Răsturnare de situație între Nicole Kidman și Tom Cruise, la 25 de ani de la divorț. Un apropiat a spus ce se...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...