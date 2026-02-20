Încă o lovitură pentru Andrew: Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care să fie eliminat din linia de succesiune

Guvernul britanic ia în calcul introducerea unei legi prin care Andrew Mountbatten-Windsor să fie eliminat din linia de succesiune la tronul Regatului Unit, relatează BBC.

Măsura, care l-ar împiedica pe Mountbatten-Windsor să devină vreodată rege, ar urma să fie luată după încheierea anchetei poliţiei.

Fratele regelui rămâne al optulea în ordinea succesiunii la tron, în ciuda faptului că i-au fost retrase titlurile, inclusiv cel de „prinţ”, în octombrie anul trecut, sub presiunea scandalului legăturilor sale cu finanţistul pedofil Jeffrey Epstein.

Joi seara, Mountbatten-Windsor a fost eliberat, la 11 ore după arestarea sa sub suspiciunea de abuz în serviciu. El a negat în mod constant şi cu vehemenţă orice faptă ilegală.

Vineri, maşini şi dube de poliţie fără însemne au fost văzute venind şi plecând de la Royal Lodge, proprietatea din Windsor cu 30 de camere unde Andrew a locuit mulţi ani.

La un moment dat, peste 20 de vehicule puteau fi văzute parcate la proprietate, deşi nu se ştie dacă toate aveau legătură cu ancheta şi percheziţiile.

Poliţia Thames Valley, care l-a reţinut, va continua percheziţiile la Royal Lodge până luni, potrivit informaţiilor BBC.

Propunerea guvernului vine după ce unii parlamentari, inclusiv cei din Partidul Liberal Democrat şi SNP, şi-au exprimat sprijinul pentru o astfel de legislaţie.

Unii parlamentari laburişti care au criticat monarhia au declarat pentru BBC că nu sunt convinşi că această măsură este necesară, în parte pentru că este foarte puţin probabil ca fostul duce de York să se apropie vreodată de tron.

În octombrie, Downing Street a declarat că nu are în plan să introducă o lege pentru a modifica linia de succesiune.

Această măsură ar necesita o lege a Parlamentului, care ar trebui să fie aprobată de deputaţi şi membri ai Camerei Lorzilor şi ar intra în vigoare după ce ar primi aprobarea regelui.

De asemenea, ar trebui să fie susţinută de cele 14 ţări din Commonwealth în care Charles al III-lea este şef de stat, inclusiv Canada, Australia, Jamaica şi Noua Zeelandă.

Ultima dată când ordinea succesiunii a fost modificată printr-un act al Parlamentului a fost în 2013, când Legea succesiunii la coroană a restabilit persoanele care fuseseră anterior excluse pentru că se căsătoriseră cu un catolic.

Ultima dată când cineva a fost eliminat din ordinea succesiunii printr-un act al Parlamentului a fost în 1936, când fostul Edward al VIII-lea şi descendenţii săi au fost eliminaţi din cauza abdicării sale.

Liderul liberal-democrat Sir Ed Davey a declarat că poliţia ar trebui „să aibă voie să-şi facă treaba, acţionând fără teamă şi fără favoruri”.

El a adăugat: „Dar este clar că aceasta este o problemă pe care Parlamentul va trebui să o ia în considerare la momentul potrivit, iar monarhia va dori, în mod firesc, să se asigure că el nu va putea deveni niciodată rege”.

SNP ar susţine eliminarea lui Andrew din linia de succesiune dacă este necesară o lege în acest sens, potrivit liderului partidului din Westminster, Stephen Flynn.

Deputata laburistă Rachael Maskell, care reprezintă York Central, a susţinut şi ea această măsură.

Ea a declarat: „Aş susţine o lege care să-l elimine pe Andrew din linia de succesiune şi din funcţia de consilier de stat”.

Consilierii de stat pot înlocui un monarh bolnav sau aflat în străinătate, deşi, în practică, numai membrii activi ai familiei regale sunt chemaţi să îndeplinească aceste atribuţii.

Eliminarea lui Mountbatten-Windsor din linia de succesiune l-ar priva şi de acest rol, potrivit Bibliotecii Camerei Comunelor.

Mountbatten-Windsor s-a retras din funcţiile publice în 2019, în urma reacţiilor negative după un interviu acordat BBC Newsnight despre relaţia sa cu Epstein.

