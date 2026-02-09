Live TV

Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane

Data publicării:
steagul rusiei si o pompa de petrol
Foto cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images
Din articol
Un risc pentru bugetul Rusiei

Producţia de ţiţei brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie, pentru a doua lună la rând, în condiţiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăţi în comercializarea petrolului său, din cauza sancţiunilor americane care îi vizează pe cumpărătorii de ţiţei rusesc.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, luna trecută Rusia a extras, în medie, 9,28 milioane de barili de ţiţei pe zi, informează Bloomberg, potrivit Agerpres. 

Această cifră, care nu include şi include producţia de condensat, este cu 46.000 de barili pe zi mai mică decât cifra din luna decembrie 2025 şi cu aproape 300.000 de barili pe zi mai puţin decât ceea ce Rusia are voie să producă în baza unui acord cu OPEC+, un organism care regrupează Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi.

Bloomberg precizează că Rusia a secretizat datele privind producţia de petrol, exporturile şi operaţiunile de rafinărie, ceea ce face dificile evaluările independente.

În acelaşi timp, scăderea producţiei de petrol vine într-un moment în care cantităţile de ţiţei rusesc păstrat în petroliere pe mare continuă să crească, ceea ce sugerează că unele încărcături de petrol rusesc au nevoie de mai mult timp pentru a găsi cumpărători, pe fondul intensificării presiunilor americane. Potrivit Bloomberg, la începutul lunii februarie, volumul de ţiţei rusesc păstrat în petroliere pe mare a ajuns la 143 de milioane de barili, aproape dublu faţă de nivelul din urmă cu un an şi cu peste un sfert peste nivelul de la sfârşitul lunii noiembrie 2025.

Un risc pentru bugetul Rusiei

Scăderea producţiei de petrol reprezintă un risc pentru bugetul Rusiei, care anul trecut s-a bazat pe industria petrolului şi gazelor pentru aproximativ 23% din veniturile sale. În ianuarie, veniturile Moscovei din petrol au scăzut deja la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, în contextul preţurilor globale mai mici, reducerilor semnificative de preţ acordate cumpărătorilor de ţiţei rusesc precum şi aprecierii rublei.

Dacă tendinţa de scădere a producţiei de petrol a Rusiei va continua, ţara riscă să-şi piardă cota pe piaţa globală a petrolului în faţa aliaţilor din OPEC+. Grupul marilor producători a convenit să menţină producţia constantă în primul trimestru al anului 2026 şi până acum nu a luat nicio decizie publică cu privire la strategia sa dincolo de luna martie.

Săptămâna trecută, vicepremierul rus, Alexander Novak, a declarat că OPEC+ se aşteaptă ca cererea globală de petrol să crească începând din martie sau aprilie. Comentariile lui Novak au o importanţă deosebită, deoarece Rusia a pledat recent ca OPEC+ să fie precaută când vine vorba de creşterea producţiei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean, gesticuleaza
1
Zegrean, despre scrisoarea lui Bolojan adresată CCR, privind pensiile magistraților: Nu...
zelenski
2
Zelenski: Rusia a propus SUA un acord economic de 12 trilioane de dolari. „Pachetul...
Venezuela opposition leader Machado appears at protest
3
Tensiuni între Casa Albă și lidera opoziției venezuelene Maria Corina Machado...
donald trump
4
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
esptein video
5
Cine a intrat în celula lui Epstein în noaptea morții sale: înregistrări video recent...
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Digi Sport
S-a lăsat de droguri și a trecut la alt viciu: 420.000 de euro în două săptămâni! "Își va pierde toată averea"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
profimedia-1016236556
Serghei Lavrov: Rusia nu are niciun motiv să atace Europa. „Totuși, dacă vom fi atacați, nu va fi o operațiune militară specială”
Închisoare Rusia
Țara în care deținuților le sunt opriți 75% din bani pentru „întreținere”
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
Experții ISW dezvăluie planul lui Putin privind centrala nucleară de la Zaporojie
d trump si miss universe 2013, la moscova
Culise despre presupusa acțiune de kompromat împotriva lui Trump la Moscova. Dezvăluirile unui fost ofițer KGB
Vaccine Rabies Bottle and Syringe Needle Hypodermic Injection,Immunization rabies and Dog Animal Diseases,Medical Concept with Dog blurred Background.
Focar de rabie lângă Moscova: un oraș intră sub restricții sanitar-veterinare 
Recomandările redacţiei
ministerul-justitiei_INQUAM_Photos_George_Calin-1536x1024-1
Lista procurorilor care candidează la șefia marilor parchete a fost...
JD Vance si șoția sa, Usha Vance, au fost huiduiți la Milano FOTO Profimedia
Kaja Kallas reacționează după ce JD Vance a fost huiduit la...
lei masina de numarat bani ron
Ce ar însemna o recesiune tehnică pentru România. „Creșterea PIB-ului...
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov.
Lavrov, schimbare radicală de ton: acuză SUA că blochează un acord de...
Ultimele știri
Ministrul Finanţelor anunță că dobânzile la împrumuturile în lei şi euro au scăzut: „O nouă veste bună pentru România”
Schimbările fiscale din România împing antreprenorii spre offshore și piețe externe. „Deciziile grăbite pot aduce costuri mai mari”
George Simion, după ce Dragoș Sprînceană l-a numit „trădător de țară”: „Minciuni. Le fuge pământul de sub picioare”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Solista ale cărei fiice suferă de o boală rară dă totul pentru ele: "Ni s-a spus că s-ar putea să nu trăiască...
Cancan
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în...
Fanatik.ro
Cum au apărut Kim Kardashian și Lewis Hamilton la Super Bowl 2026. Imaginile fac înconjurul lumii
editiadedimineata.ro
UNICEF cere incriminarea conținutului AI ce prezintă imagini explicite cu minori
Fanatik.ro
Cutremurător! Cristiano Bergodi a început să plângă în direct vorbind despre mama și tatăl său: „Am ajuns...
Adevărul
Rusia riscă să piardă unul dintre cei mai importanți cumpărători de armament din Asia și un aliat strategic
Playtech
Petre Roman, de nerecunoscut! Fostul premier pare că a renunţat, nu l-ai mai văzut aşa. A fost surprins pe...
Digi FM
Ionela Năstase, noi declarații despre lecțiile pe care le-a învățat după ce a fost diagnosticată cu cancer...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A venit verdictul medicilor, după accidentul suferit de Lindsey Vonn la Jocurile Olimpice
Pro FM
Cât câștigă Bad Bunny din muzică. Detalii despre averea superstarului latino
Film Now
Chris Hemsworth și Elsa Pataky, despre decizia de a-și crește copiii departe de agitația de la Hollywood...
Adevarul
Țările în care românii își fac cumpărăturile mult mai ieftin ca acasă. „Calitatea e mult mai bună ca la noi...
Newsweek
Când nu se va mai plăti CASS și când cresc pensiile cu 13%?Ministrul muncii aduce o veste bună pensionarilor
Digi FM
Așa era înainte de primul tatuaj, acum are peste 600 de desene pe corp. Cum arată Fata Dragon, tânăra care...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce au arătat scanările RMN ale unor persoane care făceau mișcare în mod regulat. 150 de minute de sport pe...
Digi Animal World
A ținut moartea în palmă fără să știe. Momentul inedit în care un turist filmează cea mai otrăvitoare...
Film Now
Kevin Costner, comentariu rar despre cei șapte copii ai săi. „Vreau să rămân așa pentru ei”. Starul...
UTV
Bad Bunny a transformat pauza Super Bowl într-un omagiu pentru Puerto Rico. Donald Trump a spus că show-ul a...