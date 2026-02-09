Încă o lovitură pentru Putin. Producţia de petrol a Rusiei a scăzut pentru a doua lună la rând, pe fondul sancțiunilor americane

Producţia de ţiţei brut a Rusiei a scăzut în luna ianuarie, pentru a doua lună la rând, în condiţiile în care al treilea mare producător mondial de petrol se confruntă cu dificultăţi în comercializarea petrolului său, din cauza sancţiunilor americane care îi vizează pe cumpărătorii de ţiţei rusesc.

Potrivit unor surse din apropierea acestui dosar, luna trecută Rusia a extras, în medie, 9,28 milioane de barili de ţiţei pe zi, informează Bloomberg, potrivit Agerpres.

Această cifră, care nu include şi include producţia de condensat, este cu 46.000 de barili pe zi mai mică decât cifra din luna decembrie 2025 şi cu aproape 300.000 de barili pe zi mai puţin decât ceea ce Rusia are voie să producă în baza unui acord cu OPEC+, un organism care regrupează Organizaţia Ţărilor Exportatoare de Petrol şi aliaţii săi.

Bloomberg precizează că Rusia a secretizat datele privind producţia de petrol, exporturile şi operaţiunile de rafinărie, ceea ce face dificile evaluările independente.

În acelaşi timp, scăderea producţiei de petrol vine într-un moment în care cantităţile de ţiţei rusesc păstrat în petroliere pe mare continuă să crească, ceea ce sugerează că unele încărcături de petrol rusesc au nevoie de mai mult timp pentru a găsi cumpărători, pe fondul intensificării presiunilor americane. Potrivit Bloomberg, la începutul lunii februarie, volumul de ţiţei rusesc păstrat în petroliere pe mare a ajuns la 143 de milioane de barili, aproape dublu faţă de nivelul din urmă cu un an şi cu peste un sfert peste nivelul de la sfârşitul lunii noiembrie 2025.

Un risc pentru bugetul Rusiei

Scăderea producţiei de petrol reprezintă un risc pentru bugetul Rusiei, care anul trecut s-a bazat pe industria petrolului şi gazelor pentru aproximativ 23% din veniturile sale. În ianuarie, veniturile Moscovei din petrol au scăzut deja la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, în contextul preţurilor globale mai mici, reducerilor semnificative de preţ acordate cumpărătorilor de ţiţei rusesc precum şi aprecierii rublei.

Dacă tendinţa de scădere a producţiei de petrol a Rusiei va continua, ţara riscă să-şi piardă cota pe piaţa globală a petrolului în faţa aliaţilor din OPEC+. Grupul marilor producători a convenit să menţină producţia constantă în primul trimestru al anului 2026 şi până acum nu a luat nicio decizie publică cu privire la strategia sa dincolo de luna martie.

Săptămâna trecută, vicepremierul rus, Alexander Novak, a declarat că OPEC+ se aşteaptă ca cererea globală de petrol să crească începând din martie sau aprilie. Comentariile lui Novak au o importanţă deosebită, deoarece Rusia a pledat recent ca OPEC+ să fie precaută când vine vorba de creşterea producţiei.

