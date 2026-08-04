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Încă o navă comercială a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz

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stramtoarea ormuz iran
Stramtoarea Ormuz. Foto: Profimedia
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O navă cargo a fost lovită de un „proiectil necunoscut” în Strâmtoarea Ormuz, în largul coastei Omanului, a anunţat luni agenţia maritimă britanică UKMTO, fără a menţiona eventuale victime sau pagube materiale, relatează dpa şi AFP, potrivit Agerpres.

Incidentul a avut loc la aproximativ 37 de kilometri nord-est de oraşul omanez Khasab, potrivit UKMTO.

Raportul nu precizează cine ar fi responsabil pentru atac.

Iranul a cerut ca navele să folosească o rută de-a lungul coastei sale prin Strâmtoarea Ormuz şi a afirmat în repetate rânduri că doar ruta desemnată de Teheran este sigură.

Disputa privind navigaţia pe această cale maritimă strategică, o rută de tranzit cheie pentru transporturile globale de petrol, gaze şi îngrăşăminte, a devenit punctul central în escaladarea conflictului dintre Statele Unite şi Iran.

În ultimele zile s-a înregistrat o creştere a numărului de atacuri asupra navelor din apropierea coastelor Omanului.

Vineri, un alt petrolier, al cărui nume nu a fost dezvăluit şi care se afla în derivă, a fost lovit la aproximativ 12 mile marine (20 de kilometri) nord-est de Lima, în Oman.

Sâmbătă, comandantul unui alt petrolier aflat în Strâmtoarea Ormuz a raportat că a observat o explozie şi un impact în apropierea navei sale.

Editor : C.L.B.

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