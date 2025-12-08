Live TV

Încă o pace mediată de Trump se clatină, după ce un conflict din Asia de Sud-Est, negociat tot de el, s-a reaprins

Data actualizării: Data publicării:
donald trump
Donald Trump. Foto: GettyImages
Din articol
Şi conflictul dintre Thailanda şi Cambodgia se reaprinde

Preşedintele congolez Felix Tshisekedi a declarat luni că Rwanda încalcă angajamentele asumate, la doar câteva zile după ce a participat la o ceremonie la Washington pentru semnarea unor acorduri menite să pună capăt conflictului de ani de zile din estul ţării, bogat în minerale, relatează Reuters.

Tshisekedi a făcut aceste acuzaţii într-un discurs adresat parlamentarilor.

Rwanda nu a dat niciun răspuns imediat.

Ciocniri soldate cu morţi au afectat eforturile de a începe punerea în aplicare a termenilor acordurilor negociate de SUA şi Qatar, semnate în ultimele luni între Congo, Rwanda şi grupul rebel M23.

În weekend, rebelii din M23 susţinuţi de Rwanda au avansat într-o zonă apropiată de graniţa cu Burundi, cucerind aşezarea Luvungi, potrivit a doi localnici care au vorbit cu Reuters şi au distribuit un videoclip cu rebelii ţinând o întrunire acolo. Rwanda neagă că ar susţine rebelii, notează Reuters, citată de News.ro.

Unii soldaţi congolezi au fugit din localitate şi s-au ciocnit duminică cu forţele locale de apărare Wazalendo în oraşul vecin Sange, au declarat oficialii locali.

Sange a fost bombardat sau lovit cu grenade, iar 36 de persoane au fost ucise, au declarat luni un oficial local şi alte surse. Nu a fost clar imediat care dintre părţile implicate în conflict a tras sau ce tip de armă a provocat explozia mortală.

O sursă din societatea civilă a distribuit fotografii cu cadavrele celor ucişi, care păreau a fi civili îmbrăcaţi în haine colorate, nemilitare, acoperiţi de sânge şi întinşi în poziţii ciudate. Două cadavre erau mici şi păreau să aparţină unor copii.

Armata congoleză nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Nici M23 nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Săptămâna trecută, Rwanda şi Congo şi-au reafirmat angajamentul faţă de acordul negociat de SUA şi semnat în iunie şi au semnat noi acorduri la Washington.

Şi conflictul dintre Thailanda şi Cambodgia se reaprinde

Pe de altă parte, luni, Thailanda a anunţat că avioanele sale de luptă au lovit Cambodgia, în încercarea de a-i paraliza capacitatea militară, pe fondul reluării ostilităţilor la frontieră, care au compromis fragilul armistiţiu negociat de preşedintele american Donald Trump.

Fiecare parte a dat vina pe cealaltă pentru declanşarea confruntărilor care au izbucnit în timpul nopţii şi s-au intensificat înainte de răsărit, extinzându-se în mai multe locuri şi soldate cu moartea unui soldat thailandez şi a patru civili cambodgieni, potrivit oficialilor.

Cambodgia a acuzat Thailanda de „acte inumane şi brutale” de agresiune, subliniind că nu a ripostat, în timp ce Bangkokul a declarat că a efectuat lovituri aeriene asupra ţintelor militare după ce vecinul său a mobilizat armament greu şi a repoziţionat unităţile de luptă.

Luptele au fost cele mai intense de la schimbul de rachete şi artilerie grea din iulie, care a durat cinci zile şi a marcat cele mai grave ciocniri din istoria recentă, când cel puţin 48 de persoane au fost ucise şi 300.000 au fost strămutate înainte ca Trump să intervină pentru a negocia un armistiţiu.

Tensiunile au crescut de când Thailanda a suspendat luna trecută măsurile de dezescaladare convenite la summitul la care a participat Trump, după ce un soldat thailandez a fost mutilat de o mină terestră care, potrivit Bangkokului, fusese recent amplasată de Cambodgia.

Unele dintre minele care au rănit şapte soldaţi thailandezi începând din iulie au fost probabil amplasate recent, a relatat Reuters în octombrie, pe baza analizei experţilor asupra materialelor furnizate de armata thailandeză. Cambodgia a negat amplasarea minelor, iar Thailanda a declarat că nu va implementa termenii armistiţiului până când Cambodgia nu îşi va cere scuze.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat luni că guvernul său va face tot ce este necesar pentru a proteja integritatea teritorială a ţării şi nu va intra în dialog cu Cambodgia.

Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că forţele sale au fost supuse unor atacuri susţinute, dar s-au angajat să respecte armistiţiul şi nu au ripostat. Armata thailandeză susţine însă că ţara vecină a folosit drone pentru a lansa bombe asupra bazelor thailandeze şi a tras cu rachete BM-21 montate pe camioane către zone civile.

Ambasada SUA în Thailanda nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la tulburările. Prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim, preşedintele blocului regional ASEAN, care l-a ajutat pe Trump să medieze armistiţiul, a făcut apel la calm şi la menţinerea canalelor de comunicare deschise.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
Dmitri Medvedev
5
Reacția lui Dmitri Medvedev, după ce Elon Musk a cerut „abolirea” Uniunii Europene. I-a...
La 21 de ani, a recurs la măsuri ”disperate”: ”M-am gândit: `Cât cântărește sutienul meu?`”. Apoi, a primit o lovitură dură
Digi Sport
La 21 de ani, a recurs la măsuri ”disperate”: ”M-am gândit: `Cât cântărește sutienul meu?`”. Apoi, a primit o lovitură dură
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
benjamin netanyahu - donald trump
Benjamin Netanyahu se va întâlni cu Donald Trump pentru a discuta despre planul de pace în Gaza. Când va avea loc întrevederea
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
SUA și Ucraina, blocaj în negocieri din cauza Donbasului. Oficial european: „Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede”
Keir Starmer - Volodimir Zelenski - Friederich Merz - Emmanuel Macron
Zelenski, întâlnire crucială la Londra cu aliații europeni. Germania, „sceptică” în privința unor propuneri ale SUA. Ce spune Macron
volodimir zelenski
Zelenski: Nu există niciun acord cu SUA privind cedarea teritoriilor din estul Ucrainei
Trump Meeting With Zelensky and European Leaders
Trimișii lui Volodimir Zelenski „au convenit” detaliile planului de pace cu SUA. Când îl vor informa pe președinte
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, către românii din Franța: Popor latin, pasiuni mari...
USS Harry S. Truman
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a...
diana buzoianu sustine o conferinta de presa
Diana Buzoianu: Va trebui să fie făcută o analiză foarte serioasă cu...
boris pistorius
Ministrul Apărării din Germania, Boris Pistorius, și-a anulat în...
Ultimele știri
Niciun candidat nu a fost admis la concursul pentru postul de director al Teatrului Național București. Cine sunt cei trei aspiranți
Zile libere plătite pentru femeile diagnosticate cu endometrioză: proiectul a fost adoptat de Senat
Germania e sceptică în privința propunerii lui Emmanuel Macron de a impune tarife vamale Chinei la nivelul UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Gigi Becali, declarație spumoasă despre Ciprian Ciucu la Super Gala Fanatik 2025: ”E mai deștept, mai...
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Motivul pentru care fosta soție a lui Alexandru Țiriac a dispărut din spațiul public. Ileana Lazariuc...
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Lista completă a pensionarilor scutiți de CASS în 2026. Cine nu trebuie să plătească contribuția și cum se...
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...