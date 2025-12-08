Încă o pace mediată de Trump se clatină, după ce un conflict din Asia de Sud-Est, negociat tot de el, s-a reaprins

Preşedintele congolez Felix Tshisekedi a declarat luni că Rwanda încalcă angajamentele asumate, la doar câteva zile după ce a participat la o ceremonie la Washington pentru semnarea unor acorduri menite să pună capăt conflictului de ani de zile din estul ţării, bogat în minerale, relatează Reuters.

Tshisekedi a făcut aceste acuzaţii într-un discurs adresat parlamentarilor.

Rwanda nu a dat niciun răspuns imediat.

Ciocniri soldate cu morţi au afectat eforturile de a începe punerea în aplicare a termenilor acordurilor negociate de SUA şi Qatar, semnate în ultimele luni între Congo, Rwanda şi grupul rebel M23.

În weekend, rebelii din M23 susţinuţi de Rwanda au avansat într-o zonă apropiată de graniţa cu Burundi, cucerind aşezarea Luvungi, potrivit a doi localnici care au vorbit cu Reuters şi au distribuit un videoclip cu rebelii ţinând o întrunire acolo. Rwanda neagă că ar susţine rebelii, notează Reuters, citată de News.ro.

Unii soldaţi congolezi au fugit din localitate şi s-au ciocnit duminică cu forţele locale de apărare Wazalendo în oraşul vecin Sange, au declarat oficialii locali.

Sange a fost bombardat sau lovit cu grenade, iar 36 de persoane au fost ucise, au declarat luni un oficial local şi alte surse. Nu a fost clar imediat care dintre părţile implicate în conflict a tras sau ce tip de armă a provocat explozia mortală.

O sursă din societatea civilă a distribuit fotografii cu cadavrele celor ucişi, care păreau a fi civili îmbrăcaţi în haine colorate, nemilitare, acoperiţi de sânge şi întinşi în poziţii ciudate. Două cadavre erau mici şi păreau să aparţină unor copii.

Armata congoleză nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii. Nici M23 nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Săptămâna trecută, Rwanda şi Congo şi-au reafirmat angajamentul faţă de acordul negociat de SUA şi semnat în iunie şi au semnat noi acorduri la Washington.

Şi conflictul dintre Thailanda şi Cambodgia se reaprinde

Pe de altă parte, luni, Thailanda a anunţat că avioanele sale de luptă au lovit Cambodgia, în încercarea de a-i paraliza capacitatea militară, pe fondul reluării ostilităţilor la frontieră, care au compromis fragilul armistiţiu negociat de preşedintele american Donald Trump.

Fiecare parte a dat vina pe cealaltă pentru declanşarea confruntărilor care au izbucnit în timpul nopţii şi s-au intensificat înainte de răsărit, extinzându-se în mai multe locuri şi soldate cu moartea unui soldat thailandez şi a patru civili cambodgieni, potrivit oficialilor.

Cambodgia a acuzat Thailanda de „acte inumane şi brutale” de agresiune, subliniind că nu a ripostat, în timp ce Bangkokul a declarat că a efectuat lovituri aeriene asupra ţintelor militare după ce vecinul său a mobilizat armament greu şi a repoziţionat unităţile de luptă.

Luptele au fost cele mai intense de la schimbul de rachete şi artilerie grea din iulie, care a durat cinci zile şi a marcat cele mai grave ciocniri din istoria recentă, când cel puţin 48 de persoane au fost ucise şi 300.000 au fost strămutate înainte ca Trump să intervină pentru a negocia un armistiţiu.

Tensiunile au crescut de când Thailanda a suspendat luna trecută măsurile de dezescaladare convenite la summitul la care a participat Trump, după ce un soldat thailandez a fost mutilat de o mină terestră care, potrivit Bangkokului, fusese recent amplasată de Cambodgia.

Unele dintre minele care au rănit şapte soldaţi thailandezi începând din iulie au fost probabil amplasate recent, a relatat Reuters în octombrie, pe baza analizei experţilor asupra materialelor furnizate de armata thailandeză. Cambodgia a negat amplasarea minelor, iar Thailanda a declarat că nu va implementa termenii armistiţiului până când Cambodgia nu îşi va cere scuze.

Prim-ministrul thailandez Anutin Charnvirakul a declarat luni că guvernul său va face tot ce este necesar pentru a proteja integritatea teritorială a ţării şi nu va intra în dialog cu Cambodgia.

Ministerul Apărării din Cambodgia a declarat că forţele sale au fost supuse unor atacuri susţinute, dar s-au angajat să respecte armistiţiul şi nu au ripostat. Armata thailandeză susţine însă că ţara vecină a folosit drone pentru a lansa bombe asupra bazelor thailandeze şi a tras cu rachete BM-21 montate pe camioane către zone civile.

Ambasada SUA în Thailanda nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la tulburările. Prim-ministrul malaysian Anwar Ibrahim, preşedintele blocului regional ASEAN, care l-a ajutat pe Trump să medieze armistiţiul, a făcut apel la calm şi la menţinerea canalelor de comunicare deschise.

