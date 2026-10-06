Încă o țară anunță că se retrage de la Eurovision 2027: „Nu vom vedea drapelul nostru pe scenă anul viitor”

Televiziunea publică cehă a anunţat marţi că nu va participa la ediţia de anul viitor a Eurovision, cel mai mare eveniment muzical televizat din lume, invocând reduceri bugetare, informează AFP și Agerpres.

„Nu vom vedea drapelul ceh pe scenă anul viitor”, a declarat televiziunea cehă pe platforma X, adăugând că speră să revină în concurs la un moment dat.

Potrivit regulilor Eurovision, doar un difuzor membru al Uniunii europene de radio-televiziune (UER) poate desemna artistul care va reprezenta ţara respectivă. La ediţia din 2026 organizată la Viena şi câştigată de bulgăroaica Dara, cântăreţul ceh Daniel Zizka a terminat pe locul al 16-lea cu melodia „Crossroads”. Niciun artist ceh nu a câştigat vreodată concursul.

Guvernul de coaliţie naţionalist condus de miliardarul Andrej Babis doreşte să facă trecerea de la un sistem de redevenţe plătite de telespectatori la o finanţare directă din partea statului, angajându-se să reducă subvenţiile pentru televiziunea şi radioul publice.

Ambele instituţii media au anunţat deja restructurări de posturi şi ajustări ale programelor. Parlamentul ceh, unde coaliţia lui Babis deţine majoritatea, nu a votat încă această reformă a finanţării televiziunii publice.

Mai multe voci critice, printre care şi ONG-ul Reporters sans frontieres (RSF), au spus că decizia poate pune în pericol independenţa mass-media publice. Televiziunea şi radioul cehe au organizat deja o grevă simbolică împotriva acestui proiect în luna iunie.

Criticii lui Andrej Babis îl acuză de asemenea că doreşte să limiteze independenţa mass-media publice, după modelul aliaţiilor săi, premierul slovac Robert Fico sau a fostului premier maghiar Viktor Orban, care a pierdut alegerile în aprilie.

Decizia Cehiei de a nu participa la Eurovision reprezintă o nouă lovitură financiară pentru UER după ce Irlanda şi Spania şi-au anunţat deja intenţia de a boicota ediţia 2027 din cauza participării Israelului.

Radiodifuzorul irlandez RTE a invocat „pierderile îngrozitoare şi continue de vieţi omeneşti în Gaza”, precum şi „criza umanitară în curs”.

Cinci ţări europene - Ţările de Jos, Islanda, Irlanda, Slovenia şi Spania - au boicotat ediţia din 2026, punând sub semnul întrebării motivele pentru care Israelul a fost autorizat să participe în ciuda războiului din Fâşia Gaza, în timp ce Rusia a fost suspendată la scurt timp după invadarea Ucrainei.

Editor : A.P.