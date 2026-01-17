Live TV

Încă o țară europeană trimite ofiţeri ai armatei sale în Groenlanda, după amenințările lui Trump

Militari NATO participă la un exercițiu cu sute de trupe din mai multe state europene, în Kangerlussuaq, Groenlanda. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia

Slovenia va trimite doi ofiţeri ai armatei în Groenlanda în cadrul operaţiunii „Rezilienţă Arctică” a NATO, a anunţat sâmbătă guvernul de la Ljubljana, transmite EFE, potrivit Agerpres.

Scopul este de a sprijini consolidarea securităţii regionale, a explicat Ministerul sloven al Apărării, potrivit agenţiei de ştiri slovene STA.

Slovenia, care este membră NATO din 2004, a semnat un memorandum de înţelegere privind cooperarea militară cu Danemarca în 1998, a menţionat ministerul.

Înaintea sesiunii guvernamentale în care s-a decis trimiterea celor doi ofiţeri sloveni, prim-ministrul liberal Robert Golob a explicat că doar Danemarca şi Groenlanda pot decide asupra viitorului insulei arctice.

„Slovenia apără în mod constant respectarea dreptului internaţional în relaţiile dintre ţările din întreaga lume. Groenlanda aparţine poporului său, iar afacerile sale pot fi decise exclusiv de Danemarca şi Groenlanda”, a declarat prim-ministrul sloven, citat de STA.

Data exactă pentru desfăşurarea trupelor slovene va fi stabilită ulterior, în faza de planificare, a adăugat guvernul.

Slovenia se alătură astfel mai multor alte ţări europene, precum Franţa, Germania şi Suedia, care au trimis contingente militare mici în Groenlanda săptămâna aceasta.

Aceste desfăşurări vin după ce Washingtonul a criticat Danemarca pentru presupusa neglijenţă în apărarea Groenlandei şi după exprimarea intenţiei de către preşedintele Donald Trump de a prelua controlul asupra insulei, invocând motive strategice de securitate pentru SUA.

Editor : C.L.B.

