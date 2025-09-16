Live TV

Încă o țară europeană va recunoaște statul Palestina. Anunțul lui Xavier Bettel

Data publicării:
Understanding,The,Israel-palestinian,Authority,Dispute.,Top,View,Photo,Of,Palestinian
Conflictul israeliano-palestinian durează de mai bine de 75 de ani Foto: Shutterstock

Luxemburgul intenţionează să se alăture săptămâna viitoare, în cadrul unei reuniuni la New York, ţărilor care recunosc statul Palestina.

La sosirea sa marţi la o reuniune a UE la Bruxelles, şeful diplomaţiei luxemburgheze Xavier Bettel a confirmat afirmaţiile făcute cu o zi înainte de premierul Luc Frieden la finalul unei şedinţe în spatele uşilor închise cu deputaţii Comisiei pentru Afaceri Externe a Marelui Ducat Luxemburg, informează marţi AFP, potrivit Agerpres.

"Suntem convinşi că o soluţie cu două state poate aduce o pace durabilă în regiune", a declarat Luc Frieden. "Aceasta nu se va face de pe o zi pe alta", însă un demers în acest sens demonstrează că această soluţie "este încă de actualitate", a apreciat liderul creştin-social.

"De aceea, guvernul luxemburghez intenţionează să se alăture celor care recunosc statul Palestina în timpul conferinţei asupra celor două state care va avea loc săptămâna viitoare", a adăugat el.

Urmând exemplul Franţei şi Arabiei Saudite, aflate la originea unui text în acest sens, mai multe ţări şi-au făcut publică intenţia de a recunoaşte statul Palestina săptămâna viitoare la New York, în marginea Adunării Generale a ONU.

Procesul este văzut ca un mijloc de presiune suplimentară asupra Israelului pentru a pune capăt războiului în Fâşia Gaza, declanşat după atacurile din octombrie 2023.

Această "declaraţie de la New York", susţinută deja de o largă majoritate în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, pledează pentru "sfârşitul războiului în Gaza" şi o "reglementare justă, paşnică şi durabilă a conflictului israeliano-palestinian, pe baza unei implementări veritabile a soluţiei cu două state".

Această soluţie este respinsă de Israel şi SUA.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bile de la loto
1
REZULTATE LOTO Duminică, 14 septembrie 2025: Trageri speciale duble cu premii...
Traian Băsescu
2
Traian Băsescu: „Dacă noi am fi doborât drona rusească, credeți că mai era ironic...
A Bulgarian air force MiG-29 flies through the sky at 3rd Air Base, Bulgaria, Sept. 12, 2024. Bulgaria is on track to enable 3rd Air Base to host thei
3
Nepregătiți pentru a asigura securitatea frontierei estice a NATO. Bulgarii vânează...
Radoslaw Sikorski face declaratii
4
Cum și-a dat seama ministrul de Externe de la Varșovia că Rusia a provocat intenționat...
avion in zbor
5
Șapte oameni s-au luat la bătaie într-un avion, înainte de aterizarea pe Otopeni. De la...
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Digi Sport
Novak Djokovic, mesaj clar pentru sârbi după ce și-a luat familia și s-a mutat în Grecia
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
INSTANT_CAB_CALIN_GEORGESCU_06_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Care a fost rolul lui Călin Georgescu în tentativa de lovitură de...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan felicită Parchetul General pentru ancheta privind...
PARLAMENT - COMISIA DE BUGET FINANTE
Ionuț Dumitru, despre riscul ca România să intre în recesiune: „Nu...
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune...
Ultimele știri
Elton John și Paul McCartney, apel înaintea vizitei lui Trump în UK. Ce îi cer artiștii britanici premierului Keir Starmer
Armata lui Putin a bombardat mai multe case în sudul Ucrainei. Cel puțin două persoane au fost ucise și alte 18 rănite
Cum încearcă Putin să pună mâna pe guvernul de la Chișinău. Schema devoalată de autoritățile de la Vilnius
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Palestinians wait to receive food from a charity kitchen, amid a hunger crisis
Israelul comite genocid în Fâșia Gaza, acuză ONU. Printre atrocitățile comise, soldații ar fi apelat la viol și tortură sexuală
Palestinians flee northern Gaza southward amid Israeli attacks
Ofensiva israeliană în orașul Gaza a început. Trump amenință Hamas: „Folosiți ostaticii ca scut uman? Asta este o atrocitate”
Benjamin Netanyahu
Tensiuni în creștere: Qatarul acuză Israelul că a încercat să saboteze negocierile pentru pacea în Gaza
Final stage of La Vuelta a Espańa cycle race cancelled due to pro-Palestine protest, Spain - 14 Sep 2025
Premierul spaniol cere interzicerea participării Israelului la competiții sportive cât timp „barbaria” din Gaza continuă
Naționala Norvegiei
Fotbal: Încasările de la meciul Norvegia - Israel, direcţionate către „Medici Fără Frontiere” pentru sprijinul Gaza
Partenerii noștri
Pe Roz
Sharon Stone, declarații rare la 67 de ani: „În prima parte a vieții ai fața cu care te-ai născut, în a doua...
Cancan
Nicușor Dan, primele declarații despre Ionuț, SPP-istul care a incitat domnișoarele. Ce s-a întâmplat cu el?
Fanatik.ro
Cât costă mașina rară găsită în garajul companiei Nordis. Doar cinci exemplare mai sunt înregistrate în...
editiadedimineata.ro
De ce apar crampele musculare la sportivi
Fanatik.ro
Cum arată astăzi fosta iubită a lui Adrian Cristea. La 41 de ani, e într-o formă de zile mari
Adevărul
Tânărul suspect în uciderea lui Charlie Kirk ar fi recunoscut fapta pe Discord, înainte de arestare: „Eu am...
Playtech
Cât câștigă la pensie un colonel MAI, un ofițer sau un subofițer în 2025
Digi FM
Motivul pentru care Irinel Columbeanu nu a putut fi alături de fiica sa la prima ei prezentare de modă: „E o...
Digi Sport
Gata! Fabrizio Romano a făcut anunțul despre Cristi Chivu la Inter
Pro FM
Andrea Bocelli, declarații rare despre căsnicia cu Veronica Berti: „Niciodată nu ne plictisim!” Care este...
Film Now
Harrison Ford, criticat dur pentru ce a făcut la gala Emmy, unde a ratat trofeul: „Han Solo ar fi trebuit să...
Adevarul
Desfășurarea de trupe NATO pentru protejarea spațiului aerian ucrainean ar echivala cu o declarație de...
Newsweek
Pensii mărite pentru sute de mii de pensionari. Ce perioade ar putea fi considerate vechime în muncă
Digi FM
Lucrul important la care a fost nevoită Alina Sorescu să renunțe în timpul mariajului cu Alexandru Ciucu...
Digi World
Substanța "toxică pentru fiecare celulă" pe care cei mai mulți încă o consumă. Ce spune un chirurg cardiac...
Digi Animal World
Ați mai văzut un raton beat? O asistentă l-a resuscitat. Animalul se îmbătase după ce a mâncat piersici...
Film Now
Premiile Emmy 2025. Catherine Zeta-Jones, răvășitoare la 55 de ani, într-o rochie cu spatele gol. Actrița e...
UTV
Marele actor, Victor Rebengiuc, și-a anunțat retragerea după 70 de ani pe scenă. "Îmi ajunge. Nu mai pot”