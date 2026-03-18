Încă o țară s-ar putea alătura războiului din Orientul Mijlociu. Cererile făcute de către SUA

Statele Unite au propus Siriei să trimită trupe în Liban, unde Israelul desfășoară deja o operațiune, relatează Reuters, citând surse. Potrivit unor diplomați occidentali și surse din serviciile de informații, SUA discută despre participarea armatei siriene la combaterea grupării „Hezbollah” în estul țării.

Oficial, Washingtonul nu confirmă aceste discuții. Potrivit unei surse militare din Siria, Damascul consideră că țara ar trebui să se abțină de la participarea la război, iar o decizie finală nu a fost luată. Siria se teme de posibile acțiuni de răspuns din partea Iranului, precum și de destabilizarea internă în rândul minorităților șiite.

Din februarie, Siria și-a întărit prezența militară la granița cu Libanul și a dislocat mii de militari. Autoritățile susțin că acestea sunt măsuri de natură defensivă. Damascul a asigurat, de asemenea, Beirutul că respectă suveranitatea Libanului și că nu are planuri de intervenție. Partea libaneză declară că nu a primit semnale privind o posibilă operațiune militară nici din partea SUA, nici din partea Siriei.

Armata israeliană a anunțat extinderea operațiunii terestre în Liban pe 16 martie. După cum a explicat ministrul apărării israelian, Israel Katz, acțiunile militare vor continua până când zonele sudice ale Libanului vor fi complet curățate de „Hezbollah”. Cu toate acestea, o serie de mass-media israeliene notează că, în urma operațiunii, Tsahal intenționează să-și mențină prezența în sudul Libanului pe o perioadă nedeterminată. Peste un milion de libanezi au părăsit deja zonele sudice ale țării și periferia Beirutului în ultimele două săptămâni din cauza intensificării bombardamentelor israeliene. Aceste date au fost prezentate de Ministerul Afacerilor Sociale din Liban, care se ocupă de cazarea refugiaților.

Administrația lui Donald Trump ia în considerare și alte modalități de a exercita presiune asupra Iranului. Trump a purtat negocieri cu liderii kurzi din Iran și Irak, oferindu-le sprijin în cazul în care se vor opune autorităților iraniene. Un reprezentant al „Uniunii Patriotice a Kurdistanului” a declarat că Washingtonul și-a exprimat clar poziția: kurzii trebuie să aleagă o tabără — fie de partea SUA și a Israelului, fie de partea Iranului. Victoria Taylor, directoarea programului pentru Orientul Mijlociu al Atlantic Council, observă că forțele kurde din Iran sunt limitate ca număr și este puțin probabil să poată obține o susținere largă în afara regiunilor lor.

