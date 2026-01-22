Un tren de navetişti s-a izbit de o macara de construcţii în sud-estul Spaniei, mai multe persoane fiind rănite, inclusiv una grav, a relatat joi postul de televiziune de stat TVE, preluat de Reuters.

Accidentul a avut loc la Cartagena, în regiunea Murcia, a precizat TVE, citat de Agerpres.

Operatorul feroviar spaniol Adif a transmis pe X că traficul pe acea linie a fost întrerupt din cauza "intruziunii pe ecartament a unei macarale care nu aparţinea operaţiunii feroviare", fără a oferi detalii suplimentare.

Accidentul survine după coliziunea mortală dintre două trenuri de mare viteză duminică, în regiunea sudică Andaluzia, soldată cu cel puţin 43 de morţi, şi după un alt accident feroviar în Catalonia, marţi, în urma căruia mecanicul de locomotivă a murit.

Editor : A.P.