Încă un atentat în Ucraina: explozie la o benzinărie dezafectată. Mai mulți polițiști au fost răniți, doi sunt în stare gravă

Un alt atac terorist a avut loc în Ucraina — de data aceasta în Mikolaiv. Potrivit șefului Poliției Naționale, Ivan Vîhivskyii, explozia a avut loc la o benzinărie dezafectată, unde polițiștii de patrulă sosiseră pentru schimbul de tură. Șapte polițiști de patrulă au fost răniți în incident, potrivit șefului Poliției Naționale din Ucraina, Ivan Vîhivskii.

Explozia a avut loc în jurul orei 18:10 la benzinăria dezafectată. Ofițerii de la Departamentul de Poliție de Patrulare se aflau la fața locului. Aceștia sosiseră pentru schimbul de tură și își parcaseră mașinile de serviciu.

Șapte ofițeri au fost răniți, doi dintre ei fiind în stare gravă, relatează RBC Ukraine.

Poliția leagă incidentul de o serie de atacuri

Vîhivskii a amintit că, în urmă cu două zile, a avut loc un atac terorist asupra ofițerilor de poliție în Liov, unde o polițistă a fost ucisă, iar alți ofițeri de poliție au fost răniți.

„Nu este o coincidență. Inamicul vizează în mod deliberat ofițerii de poliție ucraineni care stau de gardă în fiecare zi pentru a proteja poporul și statul”, a spus el.

Autoritățile consideră incidentele ca fiind un atac deliberat asupra sistemului de aplicare a legii și o încercare de destabilizare a țării.

Ancheta este în curs pentru a stabili toate circumstanțele exploziei.

Reacția Ministerului Afacerilor Interne

Șeful Ministerului Afacerilor Interne, Ihor Klimenko, a declarat pentru RBC-Ucraina că experții în muniții explozibili lucrează în prezent la fața locului. Ancheta continuă pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

„Preocuparea mea principală în acest moment este starea ofițerilor de patrulă. Am primit instrucțiuni să decid acum dacă cineva trebuie transportat la Kiev pentru tratament. Primesc actualizări constante și țin situația sub control. Vom continua să informăm publicul”, a spus Klimenko.

Declarația lui Zelenski

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, doi dintre cei șapte răniți se află în stare gravă și primesc îngrijirile medicale necesare.

„Toate circumstanțele sunt clarificate, inclusiv posibilitatea unui atac terorist. Am instruit Poliția Națională și Serviciul de Securitate să furnizeze publicului detaliile necesare”, a declarat președintele.

Atac terorist în Liov

În noaptea de 21 spre 22 februarie, două explozii au zguduit centrul orașului Liov. Se știe că, înainte de aceasta, a fost efectuat un apel la linia de urgență, raportând o spargere la un magazin.

Prima explozie a avut loc după sosirea unei patrule de poliție, iar a doua când următoarea unitate a ajuns la fața locului. Atacul a ucis o polițistă în vârstă de 23 de ani, iar peste 20 de persoane au fost rănite.

Autoritățile au identificat o suspectă care se crede că ar fi implicată în comiterea infracțiunii. Femeia a fost reținută și acuzată de terorism, ucidere și manipularea ilegală a armelor. Anchetatorii spun că ea ar fi putut să pună explozibili în coșurile de gunoi și să înregistreze fapta pe video.

Astăzi, Tribunalul districtual din Liov a dispus reținerea suspectei pentru 60 de zile, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

