Live TV

Încă un atentat în Ucraina: explozie la o benzinărie dezafectată. Mai mulți polițiști au fost răniți, doi sunt în stare gravă

Data publicării:
Polițiști răniți în explozia de la Mikolaiv Foto Poliția Națională ucraineană
Polițiști răniți în explozia de la Mikolaiv Foto: Poliția Națională ucraineană
Din articol
Poliția leagă incidentul de o serie de atacuri Reacția Ministerului Afacerilor Interne Declarația lui Zelenski Atac terorist în Liov

Un alt atac terorist a avut loc în Ucraina — de data aceasta în Mikolaiv. Potrivit șefului Poliției Naționale, Ivan Vîhivskyii, explozia a avut loc la o benzinărie dezafectată, unde polițiștii de patrulă sosiseră pentru schimbul de tură. Șapte polițiști de patrulă au fost răniți în incident, potrivit șefului Poliției Naționale din Ucraina, Ivan Vîhivskii.

Explozia a avut loc în jurul orei 18:10 la benzinăria dezafectată. Ofițerii de la Departamentul de Poliție de Patrulare se aflau la fața locului. Aceștia sosiseră pentru schimbul de tură și își parcaseră mașinile de serviciu.

Șapte ofițeri au fost răniți, doi dintre ei fiind în stare gravă, relatează RBC Ukraine.

Poliția leagă incidentul de o serie de atacuri

Vîhivskii a amintit că, în urmă cu două zile, a avut loc un atac terorist asupra ofițerilor de poliție în Liov, unde o polițistă a fost ucisă, iar alți ofițeri de poliție au fost răniți.

„Nu este o coincidență. Inamicul vizează în mod deliberat ofițerii de poliție ucraineni care stau de gardă în fiecare zi pentru a proteja poporul și statul”, a spus el.

Autoritățile consideră incidentele ca fiind un atac deliberat asupra sistemului de aplicare a legii și o încercare de destabilizare a țării.

Ancheta este în curs pentru a stabili toate circumstanțele exploziei.

Reacția Ministerului Afacerilor Interne

Șeful Ministerului Afacerilor Interne, Ihor Klimenko, a declarat pentru RBC-Ucraina că experții în muniții explozibili lucrează în prezent la fața locului. Ancheta continuă pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

„Preocuparea mea principală în acest moment este starea ofițerilor de patrulă. Am primit instrucțiuni să decid acum dacă cineva trebuie transportat la Kiev pentru tratament. Primesc actualizări constante și țin situația sub control. Vom continua să informăm publicul”, a spus Klimenko.

Declarația lui Zelenski

Potrivit președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, doi dintre cei șapte răniți se află în stare gravă și primesc îngrijirile medicale necesare.

„Toate circumstanțele sunt clarificate, inclusiv posibilitatea unui atac terorist. Am instruit Poliția Națională și Serviciul de Securitate să furnizeze publicului detaliile necesare”, a declarat președintele.

Atac terorist în Liov

În noaptea de 21 spre 22 februarie, două explozii au zguduit centrul orașului Liov. Se știe că, înainte de aceasta, a fost efectuat un apel la linia de urgență, raportând o spargere la un magazin.

Prima explozie a avut loc după sosirea unei patrule de poliție, iar a doua când următoarea unitate a ajuns la fața locului. Atacul a ucis o polițistă în vârstă de 23 de ani, iar peste 20 de persoane au fost rănite.

Autoritățile au identificat o suspectă care se crede că ar fi implicată în comiterea infracțiunii. Femeia a fost reținută și acuzată de terorism, ucidere și manipularea ilegală a armelor. Anchetatorii spun că ea ar fi putut să pună explozibili în coșurile de gunoi și să înregistreze fapta pe video.

Astăzi, Tribunalul districtual din Liov a dispus reținerea suspectei pentru 60 de zile, fără posibilitatea eliberării pe cauțiune.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
James Carafano, expert în securitate națională și politică externă
1
Expert american în securitate: România este a treia cea mai importantă țară din NATO...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
vad in antarctica
4
Mai adânc decât oricând. Ce au descoperit cercetătorii după ce au forat la sute de metri...
Igor Secin, șeful Rosneft
5
Gafa comisă de ruși prin care o rețea uriașă de contrabandă cu petrol a fost demascată...
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Digi Sport
Gică Hagi a fost convins să semneze! Guvernul României, implicat: 15.000.000€
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Coalition of the Willing Summit in Paris, France Paris-Palais de l’Elysée
Marți va avea loc o nouă reuniune a Coaliției de Voință. Ziua în care se marchează patru ani de război în Ucraina
robert fico
Premierul slovac, Robert Fico, interzice furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina
Consilierul spiritual al lui Trump, Mark Burns. Foto Profimedia
Consilierul lui Trump: Crimele împotriva umanității comise de Rusia nu pot fi ignorate în cadrul negocierilor diplomatice
Consequences Of Russian Attack In Kyiv Region
Voluntari din 75 de țări ajută la apărarea Ucrainei. Forțele armate de la Kiev dezvăluie detalii
Consequences of Russian attack in Kyiv region
Cât va costa reconstrucția Ucrainei după război: Un nou raport internațional indică estimări fără precedent
Recomandările redacţiei
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în...
ilie bolojan face declaratii
Bolojan își amenință miniștrii că îi dă afară dacă pierd bani din...
horatiu moldovan face declaratii
CNAS spune că a făcut economii de 66 milioane de lei prin reducerea...
dragos pislaru la microfon
Pîslaru, după avertismentul lui Bolojan: „În următoarele 6 luni...
Ultimele știri
Un bărbat din Vrancea a murit după ce a fost împușcat accidental în casa unui individ care încerca să-i vândă arma
Cine va urma la conducerea Parchetului European după Laura Codruţa Kovesi, al cărei mandat se încheie
Florin Barbu propune Comisiei Europene patru măsuri pentru protejarea fermierilor români
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Monica Bellucci, pe covorul roșu la premiile BAFTA, într-o rochie care i-a îmbrățișat perfect silueta. „O...
Cancan
Alertă medicală în România‼️ Numărul cazurilor a explodat
Fanatik.ro
Soția lui Ofri Arad a atras toate privirile pe Arena Națională. Cine este și cu ce se ocupă partenera noului...
editiadedimineata.ro
„Am revenit din iad”: Zeci de jurnaliști palestinieni bătuți, înfometați sau violați
Fanatik.ro
Ce a făcut Rafael Nadal după 26 de ani: ”Ce senzație incredibilă”
Adevărul
Noi detalii despre tânărul împușcat mortal de Secret Service după ce a pătruns pe proprietatea lui Trump de...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Kate Middleton și prințul William, apariție impecabilă la BAFTA 2026, în ciuda scandalului în care este...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Pro FM
Jennifer Lopez, mesaj cu subînțeles de ziua gemenilor ei. Declarația care a atras atenția: „Întotdeauna am...
Film Now
Filmul considerat una dintre cele mai mari surprize ale anului, după doar două weekenduri de la lansare
Adevarul
Asasin trimis de Kremlin în Ucraina, eliberat din pușcărie cu sprijinul pro-rusului Alexandr Stoianoglo
Newsweek
70 deputați cer bani în plus la pensie pentru sute de mii de pensionari. Ce eroare din lege trebuie remediată?
Digi FM
Văduva lui Gabriel Cotabiță, plasată în arest la domiciliu. Alina Cotabiță, cercetată într-un dosar de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Un studiu care pare desprins din „Inception”. Oameni de ştiinţă „au infiltrat” visele unui grup de voluntari...
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Daniel Radcliffe, despre micii actori din serialul „Harry Potter”: „Ireal. Vrei doar să-i îmbrățișezi”...
UTV
Andrei Stoica a fost dus de urgență la spital după o căzătură la schi. „Realitatea m-a pus la sol”