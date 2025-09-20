Live TV

Încă un magnat rus găsit mort în condiții misterioase. Al 20-lea pe listă

Data publicării:
Aleksandr Tiunin. Foto- X:United24 Media
Aleksandr Tiunin. Foto- X:United24 Media

Cadavrul unui important om de afaceri rus a fost găsit la periferia Moscovei, adăugându-se unei serii tot mai mari de decese misterioase în rândul directorilor executivi din diverse companii. Aleksandr Tiunin, în vârstă de 50 de ani, șeful unei importante fabrici de compuși chimici care are contracte cu armata rusă și gigantul nuclear de stat Rosatom, a fost găsit fără suflare lângă mașina sa în regiunea Moscova. Cadavrul a fost descoperit lângă mașină, pe un drum în apropierea pădurii, lângă el se aflau o pușcă de vânătoare și un bilet în care se plângea de depresie, potrivit serviciilor de urgență, citate de agenția rusă de stat TASS, scrie TVPWorld.

Autoritățile spun că tratează cazul ca pe o posibilă sinucidere.

Potrivit presei locale, biletul conținea numărul de telefon al soției sale și spunea că directorul executiv în vârstă de 50 de ani „s-a săturat să lupte cu depresia în ultimii cinci ani, care s-a agravat”.

„Nu mai am putere”, se mai menționa în bilet.

Tiunin conducea NPK Himprominjiniring, parte a diviziei „Materiale și tehnologii avansate” a Rosatom, denumită Umatex, din aprilie 2016.

Compania dezvoltă compozite din carbon pentru aplicații militare și civile și a fost sancționată de Statele Unite la începutul anului 2023.

Moartea sa este a 20-a dintr-o serie de decese subite sau inexplicabile ale unor importanți executivi ruși de la începutul războiului din Ucraina.

Alte cazuri recente îi includ pe Aleksei Sinițin, un executiv din industria îngrășămintelor și minieră, găsit decapitat în Kaliningrad la începutul acestei luni, precum și pe Dmitri Osipov, președintele Uralkali, și Mihail Kenin, fondatorul companiei de construcții Samolet, care au murit subit în august.

În această perioadă au murit în mod neașteptat și oficiali guvernamentali și militari, printre care fostul ministru al Transporturilor Roman Starovoit, care se pare că s-a sinucis după ce a fost demis din funcție de președintele Vladimir Putin, și adjunctul său, care a murit de stop cardiac la scurt timp după aceea.

De la începutul anului 2022, generali de rang înalt, oficiali din serviciile de informații și directori executivi ai companiilor legate de stat au murit, de asemenea, în circumstanțe misterioase.

Valul de decese survine într-un moment în care economia Rusiei dă semne clare de tensionare, pe măsură ce cheltuielile militare prelungite și efectele sancțiunilor occidentale – un nou pachet fiind aprobat vineri – încep să-și arate efectele.

