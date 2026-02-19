Încă un semn că „superavionul” european de 100 de miliarde de euro e în impas: Germania ar putea cumpăra mai multe aeronave F-35

Germania ia în considerare să comande mai multe avioane de luptă F-35 din SUA, au declarat două surse citate joi de Reuters, o decizie care ar adânci dependenţa Berlinului de tehnologia militară americană. Informația vine în contextul blocajului în care se află programul său comun cu Franţa de avioane de luptă de generaţie următoare, relatează Agerpres.

Una din surse a afirmat că Berlinul este în discuţii care ar putea duce la achiziţionarea a peste 35 de avioane suplimentare. Cea de-a doua sursă nu a specificat numărul aparatelor, însă ambele surse au avertizat că rezultatul este încă incert.

În 2022, Germania a achiziţionat 35 de avioane F-35, a căror livrare va începe în anul în curs.

Potenţiala achiziţie de mai multe avioane stealth F-35, produse de Lockheed Martin, la un cost de peste 80 milioane de dolari per aparat, vine în contextul în care Germania şi Franţa sunt în impas în ce priveşte programul lor Future Combat Air System (FCAS).

Proiectul, în valoare de 100 miliarde de euro, lansat în 201 cu scopul de a înlocui avioanele Rafale şi Eurofighter începând din 2040, se află în impas din cauza rivalităţilor industriale.

Experţii se aşteaptă ca Germania şi Franţa să renunţe la dezvoltarea unui avion de luptă comun, dar să continue cooperarea în domeniul dronelor şi al aşa-numitului „cloud de luptă”, „coloana vertebrală” digitală care leagă platformele cu pilot şi cele fără pilot în cadrul sistemului FCAS, un proiect în valoare de 100 miliarde de dolari.

Achiziţionarea mai multor avioane F-35 ar oferi Germaniei timp pentru a găsi o soluţie pentru dezvoltarea unui avion de luptă de generaţia a şasea şi găsirea unui partener într-un astfel de proiect.

Extinderea flotei de avioane F-35 a Germaniei ar marca o schimbare strategică semnificativă către o mai mare integrare militară cu SUA şi îndepărtarea de autonomia europeană de apărare, o prioritate pentru Franţa.

Cancelarul german Friedrich Merz a pus sub semnul întrebării miercuri relevanţa dezvoltării unui avion de generaţia a şasea cu pilot, aşa cum este cazul FCAS, pentru forţele aeriene ale ţării sale.

„Vom mai avea nevoie de un avion de luptă cu pilot peste 20 de ani? Mai avem nevoie de el, având în vedere că va trebui să-l dezvoltăm cu mari costuri?”, a spus Merz la podcastul Machtwechsel.

Avioanele F-35 vor lua locul aparatelor Tornado, în cazul unui conflict, în rolul de a transporta bombe nucleare staţionate în prezent în Germania.

F-35 este singurul avion de luptă occidental certificat să transporte cele mai moderne bombe nucleare B61.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a spus săptămâna trecută că soarta FCAS se va clarifica în câteva zile.

Editor : M.B.