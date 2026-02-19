Live TV

Încă un semn că „superavionul” european de 100 de miliarde de euro e în impas: Germania ar putea cumpăra mai multe aeronave F-35

Data publicării:
ilustrație cu avionul FCAS dezvoltat de Dassault Aviation și Airbus
Proiectul de 100 de miliarde de euro pentru dezvoltarea unui „super-avion” de vânătoare european este în pragul colapsului. Foto: Airbus

Germania ia în considerare să comande mai multe avioane de luptă F-35 din SUA, au declarat două surse citate joi de Reuters, o decizie care ar adânci dependenţa Berlinului de tehnologia militară americană. Informația vine în contextul blocajului în care se află programul său comun cu Franţa de avioane de luptă de generaţie următoare, relatează Agerpres.

Una din surse a afirmat că Berlinul este în discuţii care ar putea duce la achiziţionarea a peste 35 de avioane suplimentare. Cea de-a doua sursă nu a specificat numărul aparatelor, însă ambele surse au avertizat că rezultatul este încă incert.

În 2022, Germania a achiziţionat 35 de avioane F-35, a căror livrare va începe în anul în curs.

Potenţiala achiziţie de mai multe avioane stealth F-35, produse de Lockheed Martin, la un cost de peste 80 milioane de dolari per aparat, vine în contextul în care Germania şi Franţa sunt în impas în ce priveşte programul lor Future Combat Air System (FCAS).

Proiectul, în valoare de 100 miliarde de euro, lansat în 201 cu scopul de a înlocui avioanele Rafale şi Eurofighter începând din 2040, se află în impas din cauza rivalităţilor industriale.

Experţii se aşteaptă ca Germania şi Franţa să renunţe la dezvoltarea unui avion de luptă comun, dar să continue cooperarea în domeniul dronelor şi al aşa-numitului „cloud de luptă”, „coloana vertebrală” digitală care leagă platformele cu pilot şi cele fără pilot în cadrul sistemului FCAS, un proiect în valoare de 100 miliarde de dolari.

Achiziţionarea mai multor avioane F-35 ar oferi Germaniei timp pentru a găsi o soluţie pentru dezvoltarea unui avion de luptă de generaţia a şasea şi găsirea unui partener într-un astfel de proiect.

Extinderea flotei de avioane F-35 a Germaniei ar marca o schimbare strategică semnificativă către o mai mare integrare militară cu SUA şi îndepărtarea de autonomia europeană de apărare, o prioritate pentru Franţa.

Cancelarul german Friedrich Merz a pus sub semnul întrebării miercuri relevanţa dezvoltării unui avion de generaţia a şasea cu pilot, aşa cum este cazul FCAS, pentru forţele aeriene ale ţării sale.

„Vom mai avea nevoie de un avion de luptă cu pilot peste 20 de ani? Mai avem nevoie de el, având în vedere că va trebui să-l dezvoltăm cu mari costuri?”, a spus Merz la podcastul Machtwechsel.

Avioanele F-35 vor lua locul aparatelor Tornado, în cazul unui conflict, în rolul de a transporta bombe nucleare staţionate în prezent în Germania.

F-35 este singurul avion de luptă occidental certificat să transporte cele mai moderne bombe nucleare B61.

Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a spus săptămâna trecută că soarta FCAS se va clarifica în câteva zile.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
putin
2
Rusia e pregătită „să folosească forța militară” în Suedia, dezvăluie un raport al...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
3
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
londra fotografie generica parlamentul si un autobuz cu etaj
4
Românii care merg în Marea Britanie au nevoie, din 25 februarie, de Autorizaţia...
dan mihalache
5
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Digi Sport
Gigi Becali a primit vestea: 39.250.000€!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Radoslaw Sikorski
Germania și Franța sunt „prea mici pentru a guverna Europa” singure, afirmă ministrul polonez de Externe
Friedrich Merz
Va avea Germania arme nucleare? O dezbatere ce părea cândva de neconceput a aprins spiritele la Berlin. „Vremurile s-au schimbat”
13.02.2026, Berlin - Deutschland. Bundesnachrichtendienst am Abend. *** 13 02 2026, Berlin Germany Federal Intelligence
Germania își pregătește spionii pentru un scenariu în care SUA ar opri schimbul de informații
Exercițiu NATO
Exerciţiu de debarcare NATO pe coasta germană a Mării Baltice: Elicoptere, avioane Eurofighter, tancuri amfibii, 15 nave
Cabinet meeting of the Federal Government
Merz dă de înțeles că ar putea abandona proiectul „superavionului” de 100 de miliarde de euro, din cauza disputei cu Franța
Recomandările redacţiei
Dragoș Pîslaru.
Pîslaru, atac direct la PSD după ce Grindeanu i-a cerut să recupereze...
nicusor dan
Nicușor Dan ar putea ține un discurs la Consiliul pentru Pace al lui...
pomi cu zapada
Climatologii nu exclud un nou episod cu ninsori și viscol: „Iarna...
Raed Arafat explică de ce mesajul RO-ALERT pentru ninsori a fost...
Ultimele știri
Ucraina și Rusia ar putea aplica soluția soluția celor două Corei pentru a opri războiul (NYT)
Efectele viscolului în Buzău: peste 11.000 de consumatori fără curent și 60 de persoane blocate în mașini
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă avertizare de vreme rea
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
A fost ultima ninsoare în București? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather
Fanatik.ro
Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a lui Cornel Dinu. Legenda lui Dinamo se luptă cu boala...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Motivul pentru care Mirel Rădoi şi-a dat demisia de la Universitatea Craiova: “Nu îmi place să se bage nimeni...
Adevărul
Cum a pierdut CFR Călători în fața unui operator privat, la diferență de 1 ban, 13 trenuri Alstom Coradia...
Playtech
Câți bani câștigă, de fapt, iubita lui Ilie Bolojan. Venitul lunar al asistentei medicale din Oradea
Digi FM
Constantin Brâncuși s-a stins la 81 de ani, cu un mare regret: "Mor cu inima întristată pentru că nu mă pot...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A dezvăluit totul: ce nume va purta Andreea Bălan, după căsătoria cu Victor Cornea
Pro FM
Cum arată azi, la 53 de ani, Darren Hayes de la Savage Garden. În 2025 a suferit un accident care l-a lăsat...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
Jocurile Olimpice, un maraton sexual? O sportivă a avut curajul să explice de ce e criză de prezervative în...
Newsweek
Legea pensiilor, schimbată în Parlament. O categorie de pensionari vor primi mai repede bani în plus la pensie
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Poluarea aerului poate contribui în mod direct la apariţia unei boli grave. Cei care au suferit un AVC sunt...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...