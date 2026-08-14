Un tren a deraiat vineri în Essex, în estul Angliei, fără a provoca rănirea vreunei persoane, a anunțat poliţia britanică a transporturilor. Este al doilea accident de acest gen după o deraiere joi după-amiază, în care două persoane au fost grav rănite, relatează AFP, preluată de Agerpres și Sky News.

Network Rail a declarat că două vagoane au deraiat în urma incidentului din apropierea gării Wickford și a recunoscut îngrijorarea publicului față de cele două deraieri survenite în decurs de două zile.

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Martin Frobisher, directorul pentru siguranță și inginerie al grupului Network Rail, a afirmat: „În prezent intervenim în urma unui incident de deraiere în apropierea gării Wickford din Essex și acționăm rapid pentru a înțelege situația și a oferi asistență acolo unde este necesar. Două vagoane au deraiat, dar au rămas în poziție verticală, și nu s-au raportat răni grave. Înțeleg că publicul va fi îngrijorat de vestea celor două deraieri ale trenurilor de călători într-un interval scurt de timp, dar doresc să-i asigur că căile ferate britanice se numără în continuare printre cele mai sigure din lume și că siguranța este întotdeauna prioritatea noastră principală în domeniul feroviar.”

Ambulanţe şi pompieri au fost mobilizaţi preventiv, dar nicio persoană nu a fost rănită grav, potrivit Ministerului Transporturilor. La momentul incidentului, în tren se aflau circa 45 de persoane.

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Operatorul feroviar Greater Anglia a indicat că traficul feroviar a fost perturbat pe linia care leagă Londra de Essex, în estul Angliei.



Joi, un tren foarte frecventat, care asigura legătura între Londra şi sud-estul Angliei, a deraiat în apropiere de oraşul Lewes. Trei vagoane s-au răsturnat pe o parte. Doi pasageri au fost grav răniţi în acest accident, dar viaţa lor nu a fost pusă în pericol. Alte 18 persoane au primit îngrijiri la spital pentru răni mai puţin grave şi au putut pleca rapid.

Editor : M.C