Încăierare în parlamentul Turciei, după ce procurorul care l-a arestat pe liderul opoziției a fost numit ministu al Justiţiei

Președintele turc Tayyip Erdogan l-a numit în funcția de ministru al justiției pe Akin Gurlek, procurorul-șef al Istanbulului, responsabil pentru represiunea fără precedent împotriva principalului partid de opoziție, relatează Reuters. Numirea lui a provocat o încăierare în parlamentul de la Ankara, unde aleșii opoziției au încercat să-l împiedice pe Gurlek să depună jurământul.

De la numirea sa în funcția de procuror-șef în 2024, Gurlek a supravegheat un val de arestări și rechizitorii care vizează Partidul Popular Republican (CHP), inclusiv anchete asupra primarului Istanbulului, Ekrem Imamoglu, principalul rival politic al lui Erdogan, care este în arest din martie anul trecut.

O încăierare a izbucnit în parlamentul Turciei înainte de depunerea jurământului de către Gurlek, după ce parlamentarii opoziției au protestat față de numirea sa.

Principalii deputați ai partidului CHP s-au adunat în jurul tribunei președintelui Parlamentului pentru a-l bloca pe Gurlek, spunând că nominalizarea sa este „un atac la adresa statului de drept”.

Parlamentarii s-au împins și s-au lovit unii pe alții, apoi parlamentarii partidului de guvernământ AK au format un cerc protector în jurul lui Gurlek în timp ce acesta rostea jurământul.

În prima remaniere a cabinetului de la alegerile din 2023, Gurlek l-a înlocuit pe Yilmaz Tunc, care fusese ales pentru prima dată ca membru al parlamentului în 2007.

Anunțul din Monitorul Oficial menționa, de asemenea, că Erdogan l-a numit pe guvernatorul provinciei Erzurum, Mustafa Ciftci, în funcția de ministru de interne, înlocuindu-l pe Ali Yerlikaya, care era guvernatorul Istanbulului înainte de numirea sa ca ministru.

Nu a fost oferit un motiv pentru această remaniere.

