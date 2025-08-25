Live TV

Incendiile de pădure au devastat o suprafaţă-record de 64.000 de hectare în centrul Portugaliei

incendiu in portugalia
Foto: Profimedia

Aproape 1.000 de pompieri sunt mobilizați în centrul Portugaliei, pentru a evita orice nouă reaprindere a unui incendiu de pădure care a început să fie controlat în weekend și care a ars, potrivit unor estimări, o suprafaţă-record de 64.000 de hectare, relatează AFP.

Focul, care a ars timp de 11 zile în şapte comune situate la confluenţa districtelor Coimbra, Guarda şi Castelo Branco, a devastat 64.451 de hectare, a declarat AFP un purtător de cuvânt al Autorităţii Naţionale portugheze a Protecţiei Civile, comandantul Telmo Ferreira.

Este vorba despre cel mai vast incendiu înregistrat vreodată în Portugalia, potrivit Institutului pentru Consrvarea Naturii şi Pădurilor (ICNF), şi depăşeşte un „record” de 53.000 de hectare devastate de un singur incendiu de pădure, în octombrie 2017, notează AFP, citată de News.ro.

Acest incendiu, provocat de mai multe trăsnete într-o zonă greu accesibilă, nu mai prezenta luni un periol de extindere, dar mobiliza în continuare „939 de pompieri susţinuţi de 300 de vehicule”, în „operaţiuni de supraveghere”, iar efectivul ar urma să fie redus în orele următoare, potrivit comandantului Ferreira.

Portugalia a revenit luni la puţină acalmie pe frontul incendiilor, în contextul în care Protecţia Civilă nu a mai înregistrat niciun incendiu major.

