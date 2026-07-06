Un incendiu de vegetaţie care arde necontrolat în sud-vestul Franţei a dus la evacuarea a 10.000 de persoane din circa 20 de oraşe de mici dimensiuni şi sate din apropierea graniţei cu Spania, iar potrivit oficialilor, vânturile puternice care se înregistrează luni vor provoca extinderea şi mai mult a incendiului, informează Reuters.

Incendiul a pârjolit circa 4.600 de hectare la poalele Munţilor Pirinei, a precizat pe platforma X prefectul local Pierre Regnault de la Mothe.

„În această dimineaţă, condiţiile se deteriorează din nou”, a avertizat ministrul de Interne, Laurent Nunez, la postul francez de televiziune TF1. „Azi reluăm lupta”.

Valurile timpurii de caniculă din Franţa şi din restul Europei de Vest înregistrate în mai şi iunie au uscat suprafeţe întinse de teren, ceea ce le-a făcut vulnerabile la incendii de vegetaţie anul acesta.

Incendii de vegetație în Franța. Foto: Profimedia Images Deschide galeria foto

Incendiul Trevillach arde în apropierea locului de desfăşurare a celei de-a treia etape a Tour de France. Autorităţile locale au închis accesul publicului pe acest tronson pentru a facilita accesul serviciilor de urgenţă în zonă. Deşi cursa va continua, convoiul de autovehicule care însoţesc concurenţii va fi redus la minimum.

Pe partea spaniolă, incendiul a mistuit 2.200 de hectare, „97% dintre acestea în zona protejată Les Gavarres”, însă autorităţile catalane au spus sâmbătă seară că incendiul este sub control şi că va fi complet stins în timpul săptămânii.

Poliţia a arestat un angajat al unei companii contractate de guvernul regional din Catalonia, bănuit că ar fi declanşat incendiul de vegetaţie după ce a folosit un polizor unghiular pe marginea unui drum.

La sud de Catalonia, în provincia Castellon, 500 de persoane au fost evacuate după ce un incendiu de vegetaţie s-a extins în parcul naţional Sierra de Espadan, unde există o pădure de stejar de plută.

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Editor : C.S.