Dronele ucrainene au lovit unul dintre cele mai mari depozite de petrol din Crimeea ocupată în primele ore ale dimineții de luni, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU), scrie TPWorld.

Situat în orașul Feodosia, pe coasta de sud-est a Crimeei, depozitul se află la aproximativ 250 de kilometri (155 mile) de teritoriul controlat de Ucraina.

Instalația poate stoca până la 250.000 de tone de combustibil și este utilizată pentru transbordarea petrolului și a produselor petroliere între cisterne feroviare, nave maritime și transport rutier.

Sursa SBU a mai spus că o substație electrică din Feodosia a fost, de asemenea, lovită.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Cinci rezervoare în flăcări

„Dronele au lovit cel puțin cinci rezervoare. Se înregistrează un incendiu de proporții pe teritoriul depozitului de petrol”, a declarat sursa SBU pentru ziar. Locuitorii au raportat că lumina incendiului era vizibilă din diferite părți ale orașului.

Atacul este cel mai recent exemplu al forțelor ucrainene care vizează infrastructura petrolieră rusă, o resursă financiară critică care alimentează războiul pe scară largă al Moscovei.

„SBU continuă să reducă în mod sistematic capacitatea militară, logistică și economică a inamicului de a purta război împotriva Ucrainei”, a explicat sursa SBU. Comandantul-șef al Forțelor Armate ale Ucrainei, Oleksandr Syrskyi, a declarat pe 11 octombrie că capacitatea de prelucrare a petrolului a Rusiei a scăzut cu 21% din cauza atacurilor ucrainene.

Rapoarte din săptămâna trecută sugerează că președintele SUA, Donald Trump, a autorizat partajarea informațiilor secrete americane cu Ucraina pentru a permite atacuri cu rachete cu rază lungă de acțiune asupra Rusiei, precum cel care a lovit depozitul de petrol.

Președintele SUA a purtat, de asemenea, mai multe discuții cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski în weekend, cei doi discutând posibilitatea ca Washingtonul să furnizeze Kievului propriile rachete cu rază lungă de acțiune, inclusiv racheta de croazieră Tomahawk, care are o rază de acțiune de aproximativ 2.400 km.

Editor : Sebastian Eduard