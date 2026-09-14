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Incendiu devastator în Croația. Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate de pe insula Brac

Data publicării:
14.08.2026 - Europa, Kroatien, Ninski Stanovi: Großflächiger Vegetationsbrand zwischen Ninski Stanovi und Zerava in der
Foto: Profimedia Images
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Aproximativ 500 de persoane au fost evacuate în noaptea de sâmbătă spre duminică de pe insula croată Brac, după ce un incendiu de vegetaţie, izbucnit joi, a distrus circa 3.500 de hectare şi s-a apropiat periculos de zonele locuite, au anunţat autorităţile.

Incendiul „rămâne activ”, însă situaţia s-a îmbunătăţit semnificativ duminică dimineaţa, după o noapte dificilă pentru echipele de intervenţie, a transmis Comandamentul Naţional al Pompierilor, citat de AFP și preluat de Agerpres.

Două persoane au fost rănite, una dintre ele grav, potrivit şefului pompierilor de pe insula Brac, Nikola Martinic Dragan, citat de agenţia oficială Hina.

Cei mai mulţi dintre cei aproximativ 500 de evacuaţi au fost transportaţi în siguranţă cu ambarcaţiuni ale autorităţilor portuare şi poliţiei maritime, dar şi cu bărci private, a precizat Ministerul Afacerilor Maritime, Transporturilor şi Infrastructurii. Iniţial, autorităţile anunţaseră evacuarea a aproximativ 230 de persoane.

Printre cei evacuaţi s-au aflat şi 40 de turişti din Ungaria. Aceştia au fost scoşi din zona afectată sâmbătă seară şi „cazaţi corespunzător”, potrivit Ministerului ungar de Externe.

Cu puţin înainte de miezul nopţii, locuitorii şi turiştii din Milna, o localitate de pe coasta vestică a insulei, precum şi cei aflaţi în golfurile din apropiere, au primit alerte pe telefoanele mobile. Flăcările, împinse de vântul puternic, se apropiaseră de zonele locuite.

Totodată, aproximativ 400 de turişti şi angajaţi ai unui complex turistic au fost evacuaţi. Potrivit Hina, conducerea complexului a raportat pagube materiale la infrastructurile aflate într-o zonă împădurită cu pini.

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Peste 220 de pompieri, sprijiniţi de 69 de vehicule, au intervenit pe parcursul întregii nopţi. La primele ore ale dimineţii, în operaţiunile de stingere au fost mobilizate şi patru avioane Canadair CL-415. Alte aproximativ 40 de cadre de intervenţie au fost trimise ulterior pentru a sprijini echipele aflate deja pe teren.

Incendiul a afectat în total aproximativ 3.500 de hectare de pădure de pini şi tufăriş, potrivit pompierilor.

Croaţia, asemenea mai multor regiuni din Europa, s-a confruntat în această vară cu temperaturi extrem de ridicate şi precipitaţii reduse, condiţii care au favorizat izbucnirea şi extinderea incendiilor de vegetaţie.

Un incendiu deosebit de violent a afectat, la jumătatea lunii august, zona oraşului Omis, pe litoralul central al Croaţiei. O persoană a murit, iar aproximativ 40 au fost rănite, dintre care zece grav. Alte două persoane au murit în săptămânile următoare din cauza rănilor suferite. Incendiul a distrus sau avariat aproape 60 de case şi clădiri rezidenţiale, zeci de maşini şi aproximativ 1.000 de hectare de teren. Pagubele au fost estimate la circa 110 milioane de euro.

Editor : Ana Petrescu

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