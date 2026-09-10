Cel puțin 25 de persoane au murit după ce un cargou internațional aflat la reparații în portul Qingdao, din China, a fost cuprins de flăcări, relatează Euronews. La bord se aflau 42 de oameni, iar 17 au fost evacuați în siguranță, cinci dintre aceștia fiind răniți. Toate cele 25 de persoane date inițial dispărute au fost găsite fără semne vitale, potrivit presei de stat chineze.

„Până la ora 19:24, pe 10 septembrie, toate cele 25 de persoane date dispărute au fost găsite, niciuna dintre ele neprezentând semne vitale”, a transmis postul public CCTV.

O fotografie publicată de agenția oficială chineză de presă Xinhua identifică nava drept Ocean Melody, care navighează sub pavilion liberian, potrivit site-ului public de monitorizare a navelor VesselFinder.

La bord se aflau în total 42 de persoane. Dintre acestea, 17 au fost evacuate în siguranță, inclusiv cinci persoane care au fost rănite, potrivit Xinhua.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Nava se afla la șantierul naval Beihai Shipbuilding Co., în portul Qingdao, unde era supusă unor lucrări de reparații. Qingdao este un important nod maritim de pe coasta de nord-est a Chinei.

Presa de stat a relatat că incendiul a izbucnit în jurul orei locale 11:15 (03:15 GMT), iar „flăcările au fost stinse în jurul orei 14:30 (06:30 GMT)”.

Președintele Chinei, Xi Jinping, a transmis „instrucțiuni importante” pentru desfășurarea de urgență a operațiunilor de salvare a persoanelor dispărute.

Premierul Li Qiang a cerut, de asemenea, continuarea operațiunilor de căutare și salvare a persoanelor „prinse” la bord, acordarea de îngrijiri medicale răniților și luarea măsurilor necesare pentru „prevenirea strictă a unor dezastre secundare”.

Qingdao Beihai Shipbuilding este un important șantier naval și funcționează ca subsidiară a China State Shipbuilding Corporation.

Xi Jinping a avertizat că „toate regiunile și departamentele relevante trebuie să tragă învățăminte profunde din acest incident, să investigheze temeinic și să remedieze toate tipurile de riscuri de incendiu”.

Editor : Ș.A.