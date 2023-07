Incendiu în centrul Moscovei, într-o clădire în care se află două restaurante celebre

Un incendiu a cuprins acoperişul clădirii în care se află celebrele restaurante Cafe Puşkin şi Turandot, în centrul Moscovei, relatează agenția Tass, citată de News.ro.

„În centru, clădirea de la numărul 26 de pe bulevardul Tverskoi a luat foc. În ea se află restaurantele Puşkin şi Tourandot”, a spus o sursă agenţiei oficiale ruse de presă. Restaurantele au fost evacuate.

„Oameni au fugit în stradă (...). Sunt peste 100 de persoane în clădire”, a mai spus sursa.

Pompieri au stins focare de incendiu sub cerul liber, pe clădire, anunţă serviciul de presă al Ministerului rus pentru Situaţii de Urgenţă.

La or 18:15 , un incendiu a fost semnalat la numărul 26, pe bulevardul Tverskoi. A fost un incendiu sub cerul liber pe acoperişul unei clădiri administrative cu trei etaje. Prin măsurile luate, arderea sub cerul liber, pe acoperiş, a fost eliminată”, anunţă ministerul.

Serviciile de urgenţă au anunţat la rândul lor că incendiul de pe acoperiş a fost stins.

„Incendiul a fost complet stins. nu există victime”, anunţă această sursă.

O porţiune a bulveradului Tverskoi de la Piaţa Nikiţki şi până la strada Tverskaia a fost închisă, din cauza incendiului, a anunţat într-o postare pe Telegram departamentul de Transport al Moscovei.

