Incendiu la Ministerul Educației din Albania, în timpul protestelor studenților. Poliția intervine cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Un incendiu a izbucnit miercuri la sediul Ministerului Educației din Albania, în timpul celei de-a doua zile de proteste studențești împotriva corupției și a condițiilor din sistemul de învățământ. Mii de manifestanți s-au adunat în fața instituției, în capitala Tirana, iar unii dintre ei au aruncat cu cărămizi în clădire și au distrus mobilierul stradal. Poliția a intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa mulțimea, relatează Reuters.

Mii de studenți au ieșit miercuri în stradă, la Tirana, pentru a doua zi consecutiv, nemulțumiți de corupție, de costurile studiilor universitare și de condițiile din instituțiile de învățământ superior.

Protestul din fața Ministerului Educației a degenerat în violențe, după ce o parte dintre manifestanți au început să arunce cu cărămizi în clădire. Potrivit imaginilor surprinse de Reuters, protestatarii au rupt barierele metalice de protecție de pe trotuare și au răsturnat coșuri de gunoi.

În timpul manifestației, la sediul ministerului a izbucnit un incendiu. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii.

Violențele de miercuri reprezintă cea mai gravă escaladare a manifestațiilor anticorupție începute în luna mai, care au devenit o provocare tot mai mare pentru guvernul condus de premierul Edi Rama.

Reacția Guvernului de la Tirana după violențele de la protest

Vicepremierul Albaniei, Albana Kociu, a condamnat violențele și actele de vandalism, subliniind că dreptul la protest nu poate justifica distrugerea bunurilor publice.

„Protestul este un drept legitim, dar nu poate fi folosit ca scuză pentru violență, distrugerea orașului sau confruntări violente în mijlocul străzii”, a transmis Kociu într-un mesaj publicat pe Facebook.

Oficialul le-a cerut studenților și celorlalți participanți la manifestații să se delimiteze de persoanele implicate în incidente.

„Fac apel la studenți și la fiecare cetățean cinstit care crede în dreptul la protest: delimitați-vă de violență și vandalism!”, a adăugat vicepremierul.

Ce revendică studenții care protestează în Albania

Organizatorii manifestațiilor susțin că protestele vizează problemele din sistemul universitar, inclusiv condițiile de studiu, costurile ridicate ale învățământului superior, sprijinul financiar insuficient acordat studenților și perspectivele de angajare după absolvire.

Nemulțumirile studenților albanezi se înscriu într-un val mai amplu de mobilizări ale tinerilor din Europa, pe fondul problemelor din educație și al creșterii costului vieții.

În Franța, elevii de liceu au organizat, timp de mai multe săptămâni, proteste și blocaje ale unităților de învățământ, solicitând angajarea mai multor profesori și îmbunătățirea infrastructurii școlare.

Manifestanții francezi susțin că degradarea clădirilor și supraaglomerarea sălilor de clasă afectează calitatea educației.

Editor : Ș.A.