Cel puțin patru persoane au murit și alte 35 au fost rănite în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă la o centrală electrică din sudul Irakului. Flăcările s-au extins și la locuințele din apropiere, iar activitatea centralei a fost oprită, potrivit oficialilor din domeniul securității.

Incendiul a izbucnit la centrala electrică Hartha, situată la nord de orașul Basra. Echipele de protecție civilă au intervenit și au reușit să aducă flăcările sub control, potrivit agenției de presă irakiene INA.

Potrivit celulei de presă pentru securitate din Irak, incendiul a izbucnit în jurul orei locale 6:00. Cele mai multe victime au fost înregistrate în rândul locuitorilor caselor afectate de flăcări, care au suferit arsuri și intoxicații cu fum.

Ministerul irakian al Electricității a transmis că incidentul a implicat o conductă de gaz care alimenta centrala. Cu toate acestea, cauza exactă a incendiului nu a fost stabilită oficial. În urma incidentului, centrala și-a întrerupt activitatea. Unitatea are o capacitate instalată de 800 de megawați, însă înainte de izbucnirea incendiului funcționa la aproximativ 400 de megawați.

Premierul irakian a cerut deschiderea unei anchete urgente pentru stabilirea cauzelor incidentului și identificarea responsabilităților. Autoritățile nu au comunicat deocamdată amploarea pagubelor produse de incendiu.

Editor : A.R.