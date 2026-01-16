Live TV

Video Incendiu major în ultima zonă săracă din districtul de lux Gangnam din Seul: 300 de pompieri intervin

Data publicării:
incendiu Guryong gangnam seul
Foto: captură video Yonhap News Agency

Aproape 300 de pompieri sud-coreeni intervin, vineri, pentru a stinge un incendiu major izbucnit într-o zonă defavorizată din districtul Gangnam, o zonă de lux din sudul Seulului, a declarat un oficial al pompierilor, citat de Reuters

Nu au fost raportate victime, dar 47 de locuitori din satul Guryong au fost evacuaţi, a declarat telefonic un oficial al Centrului Metropolitan de Pompieri şi Dezastre din Seul. 

Aproximativ 110 persoane locuiau în zona afectată, a raportat Yonhap News, citând oficiali ai pompierilor. 

Incendiul a izbucnit în jurul orei 5:10 dimineaţa (20:10 GMT joi), iar autorităţile au ridicat ulterior alerta de incendiu la al doilea nivel de gravitate, pompierii fiind îngrijoraţi că focul s-ar putea extinde la un munte din apropiere, a declarat oficialul pompierilor. 

Fotografiile arătau o coloană înaltă de fum negru care se ridica deasupra zonei, în timp ce locuitorii în vârstă purtau măşti de protecţie şi erau evacuaţi. 

„Dormeam până când un vecin m-a sunat să-mi spună că a izbucnit un incendiu. Am ieşit în fugă şi am văzut că flăcările se răspândeau deja”, a declarat Kim Ok-im, în vârstă de 69 de ani, care a spus că locuia în zonă de aproape 30 de ani. 

„Acum câţiva ani, o inundaţie a distrus totul, iar acum se pare că focul va distruge şi restul”, a spus ea, adăugând că este îngrijorată în legătură cu locul în care va putea locui dacă locuinţa ei va fi distrusă. 

Un total de 85 de camioane de pompieri au fost trimise la locul incendiului, dar autorităţile nu au putut trimite un elicopter din cauza ceţii şi a prafului fin care acopereau oraşul, a spus ea. 

Ministrul sud-coreean al Siguranţei, Yun Ho-jung, a ordonat autorităţilor să „mobilizeze tot personalul şi echipamentul disponibil pentru a se concentra pe salvarea vieţilor şi stingerea incendiului”, a declarat acesta, potrivit agenţiei de ştiri Yonhap. 

Satul Guryong este o zonă cu locuinţe dărăpănate din Gangnam, unul dintre cele mai bogate cartiere din Seul. Acesta urmează să fie reamenajat în clădiri rezidenţiale înalte. 

Descris adesea ca fiind cea mai mare mahala rămasă în Seul, Guryong a apărut când familiile strămutate de proiectele de lucrări publice din anii 1970 şi 1980 – inclusiv construcţia pentru Jocurile Asiatice şi Jocurile Olimpice de la Seul – s-au stabilit la marginea districtului Gangnam, fără autorizaţii, potrivit unui raport de urbanism al oraşului Seul. 

Locuinţele improvizate sunt adesea aglomerate şi construite cu materiale foarte inflamabile, cum ar fi folii de vinil, placaj şi polistiren, ceea ce face zona deosebit de vulnerabilă la incendii, potrivit unei evaluări făcute de pompieri după un incendiu în 2023. 

Majoritatea locuitorilor s-au mutat din Guryong pentru reamenajare, dar aproximativ 336 de gospodării au rămas, potrivit departamentului de urbanism al districtului Gangnam. 

