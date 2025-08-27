Mai multe explozii s-au produs în cursul nopţii în portul Hamburg, din nordul Germaniei, după un incendiu de amploare care a fost stins marţi după mai mult de 40 de ore.

Două containere au luat foc şi pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie de tunuri cu apă, a declarat un purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri din Hamburg.

Pentru a împiedica răspândirea focului, serviciile de urgenţă au creat perdele de apă între containere, transmite miercuri DPA, potrivit Agerpres.

Aproximativ 30 de pompieri încă se aflau miercuri dimineaţă la locul incendiului pentru a încerca să prevină eventuala reaprindere a focului.

Abia după aceea anchetatorii vor putea investiga cauza şi celelalte circumstanţe ale incendiului.

Editor : A.R.