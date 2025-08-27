Live TV

Video Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările

Data publicării:
incendiu hamburg
Sursa foto: Captura foto/X

Mai multe explozii s-au produs în cursul nopţii în portul Hamburg, din nordul Germaniei, după un incendiu de amploare care a fost stins marţi după mai mult de 40 de ore.

Două containere au luat foc şi pentru stingerea flăcărilor a fost nevoie de tunuri cu apă, a declarat un purtător de cuvânt al brigăzii de pompieri din Hamburg.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Pentru a împiedica răspândirea focului, serviciile de urgenţă au creat perdele de apă între containere, transmite miercuri DPA, potrivit Agerpres.

Aproximativ 30 de pompieri încă se aflau miercuri dimineaţă la locul incendiului pentru a încerca să prevină eventuala reaprindere a focului.

Abia după aceea anchetatorii vor putea investiga cauza şi celelalte circumstanţe ale incendiului.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Lars Lokke Rasmussen, ministrul danez de Finanțe.
Scandal între Danemarca și SUA pe tema Groenlandei. Diplomat american...
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele...
taxe
Măsurile din Pachetul al doilea care îi afectează direct pe românii...
Ion Antonescu si Corneliu Zelea Codreanu
Ce cred românii despre Mișcarea Legionară și mareșalul Ion Antonescu...
Ultimele știri
Plan de instigare dejucat la Chișinău. Cum voiau unii indivizi să oprească ceremoniile de Ziua Independenței. Poliția a intrat pe fir
Premierul canadian: „Vladimir Putin se teme să se întâlnească cu Volodimir Zelenski”
După 25 de ani de reparații, Rusia a reușit să resusciteze o relicvă a Războiului Rece, crucișătorul greu Amiral Nahimov
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu la dragonul rosu
Incendiul de la Dragonul Roșu, din Capitală: focul a afectat aproape 4.000 mp. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările
Fabrică de obuze
Contract de 1 miliard de euro pentru Bulgaria. Rheinmetall va produce aici praf de pușcă și proiectile de 155mm
bgr
Incendiu puternic la un depozit din Dragonul Roșu, în Capitală. Raed Arafat: „Intervenția pompierilor este dificilă”
Noul cancelar german Friedrich Merz
Merz explică ce strategie folosește Putin pentru a evita o întâlnire cu Zelenski
Tanc Leopard 1
Proiectul Condor. O companie germană dezvoltă un tanc anti dronă, construit pe platforma vechiului Leopard 1
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
De nerecunoscut! Cum arată Kate Middleton după tratamentul oncologic
Fanatik.ro
Românii iau cu asalt Pilonul III. NN Pensii: „Creștere clară a numărului de solicitări”. Noutăți legea...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Consilierul lui Ilie Bolojan, acuzat că a făcut prăpăd în apartamentul în care a locuit cu chirie: „Am avut...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Imagini bombă! Fiul secret al lui Putin, filmat pentru prima dată! Cine este mama copilului
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Nelly Furtado le "dă peste nas" celor care-i critică silueta. Ținuta curajoasă purtată pe scenă, combinată cu...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Horia Brenciu, zi de naștere cu glume și voie bună: „Mă simt de 18 ani. Ne vedem la un cico!”
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Taylor Swift și Travis Kelce s-au logodit. Povestea de dragoste care a cucerit lumea muzicii și a sportului