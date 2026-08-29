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Video Incendiu uriaș în una dintre cele mai populare stațiuni din Bulgaria. Zeci de turiști au fost evacuați din hoteluri în Sozopol

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incendiu sozopol
Un incendiu de amploare a distrus, vineri dimineaţă, un restaurant din Oraşul Nou din Sozopol. Foto: Captura video
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Un incendiu de amploare a distrus, vineri dimineaţă, un restaurant din Oraşul Nou din Sozopol, obligând autorităţile să evacueze aproximativ 20-25 de persoane din hotelurile şi unităţile de cazare din apropiere, după ce flăcările şi fumul dens s-au extins la clădirile învecinate, relatează Novinite și News.ro.

Incendiul a fost semnalat în jurul orei 5:04 la restaurantul Apollon de pe strada Cherno More, în apropierea plajei centrale. Potrivit informaţiilor iniţiale furnizate de Direcţia Regională Burgas a Ministerului de Interne, focul ar fi fost provocat de un frigider defect.

Restaurantul a fost distrus complet. Pompierii au declarat că incendiul a izbucnit în bucătărie, după care s-a extins în exterior, cuprinzând o structură din lemn şi urcând apoi pe faţada clădirii spre etajele superioare. Unele camere de hotel din zonă au fost, de asemenea, avariate.

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Fumul intens şi extinderea flăcărilor au determinat autorităţile să evacueze turiştii din hotelurile şi unităţile de vacanţă din apropiere. Între 20 şi 25 de persoane au fost duse într-un loc sigur, potrivit inspectorului Ivan Kirov, de la centrul operaţional al pompierilor din Burgas.

Faţada din lemn a unei baze din apropiere a Crucii Roşii Bulgare a ars, de asemenea, în totalitate. Trei autospeciale de pompieri au fost trimise la faţa locului, iar echipele au intervenit pentru stingerea incendiului şi pentru a împiedica extinderea acestuia.

Cântăreaţa Nelly Rangelova, care era cazată la un hotel din apropiere, a fost martoră la incident. Ea a declarat că evacuarea oaspeţilor din hotelul său şi din proprietăţile învecinate a început în jurul orei 5:30.

„Se auzeau bubuituri, probabil de la buteliile de gaz”, a spus Rangelova.

Ulterior, ea a declarat pentru bTV că turiştii nu fuseseră încă lăsaţi să se întoarcă în hotel.

„În acest moment, încă nu putem intra în hotelul nostru”, a spus ea.

Incendiul a provocat pagube importante restaurantului şi clădirilor din apropiere, însă nu au fost raportate persoane decedate sau rănite.

Editor : A.P.

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