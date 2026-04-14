Un incendiu izbucnit marți dimineața devreme într-o clădire specializată din campusul Pingshan al BYD din Shenzhen a atras atenția generală.

Gigantul chinez a declarat, ca răspuns la întrebări, că facilitatea era un garaj cu mai multe etaje dedicat depozitării vehiculelor de testare și a celor casate, potrivit unui raport al The Paper, scrie CNEV post.

Declarația oficială a BYD a menționat, de asemenea, că incendiul a fost complet stins de pompieri și că nu au fost raportate victime în urma incidentului.

Autoritățile de pompieri din Shenzhen Pingshan au confirmat ulterior că echipele de urgență și de intervenție în caz de incendiu au sosit la fața locului la ora 2:48 dimineața, ora Beijingului, pentru a stinge incendiul.

Acțiunile BYD tranzacționate la Hong Kong au înregistrat o ușoară scădere.

Incendiul a izbucnit într-un moment în care producătorul auto chinez traversează o perioadă de ajustare a vânzărilor, vânzările de vehicule electrice noi (NEV) din luna martie înregistrând o revenire la 300.222 de unități.

Această ultimă cifră a vânzărilor reprezintă o creștere semnificativă de 57,85% față de luna februarie, însă vânzările totale au scăzut totuși cu 20,45% comparativ cu aceeași perioadă din 2025.

Este de remarcat faptul că aceasta marchează a șaptea lună consecutivă de scădere de la an la an a vânzărilor lunare ale BYD, evidențiind slăbiciunea cu care se confruntă compania după ani de creștere rapidă.

Editor : Sebastian Eduard