Incendiu violent în Italia: mii de persoane evacuate de armată. Flăcările au distrus peste 800 de hectare în Toscana

Data publicării:
Incendiu violent în Italia: mii de persoane evacuate de armată. Flăcările au distrus peste 800 de hectare în Toscana.

Aproximativ 3.500 de persoane au fost evacuate de armată și poliție în regiunea Toscana, din centrul Italiei, după ce un incendiu de pădure puternic s-a extins rapid între Lucca și Pisa. Flăcările au mistuit peste 800 de hectare de vegetație, iar autoritățile au mobilizat avioane Canadair și elicoptere pentru a limita dezastrul, în timp ce localnicii au fost adăpostiți în spații special amenajate, relatează AFP și News.ro.

„Aproximativ 3.500 de persoane sunt vizate”, a anunţat, într-un comunicat, Primăria San Giuliano Terme.

„Vântul (...) a răspândit flăcările mai jos, pe versant, către satul Asciano”, a precizat aceasta.

Trei bombardiere cu apă de tip Canadair şi un elicopter continuă să intervină în zona în care a izbucnit incendiul.

Pompierii au desfăşurat 19 vehicule, iar armata şi poliţia au participat la operaţiunile de evacuare.

Două gimnazii din zonă, echipate pentru a găzdui persoanele evacuate, adăposteau aproximativ 107 persoane.

Incendiile de pădure sunt frecvente în Italia, dar au loc mai degrabă pe timpul verii. Totuşi, ele izbucnesc tot mai devreme, în contextul creşterii temperaturilor, pe fondul schimbărilor climatice.

