Uriaşul incendiu de vegetaţie care a devastat de marți 16.000 de hectare de pădure, dar şi sate din sudul Franţei, se răspândeşte mai încet joi, însă nu este încă sub control, au anunțat oficialii francezi. O persoană a murit, iar treisprezece au fost rănite, iar două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă. A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza focului.
Cel mai mare incendiu de pădure şi vegetaţie din Franţa din ultimii aproape 80 de ani a produs moartea unei femei, despre care oficialităţile spun că a ignorat ordinele de evacuare şi a distrus zeci de case, obligând aproximativ 2.000 de localnici şi turişti să fugă,transmite Reuters preluată de Agerpres.
„Nu mai avem apă, internet şi electricitate. Nu mai avem nimic. Este Apocalipsa”, a declarat fermierul Alain Reneau, care trăieşte la Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un sat lovit greu de flăcări. „Am salvat casa dar a trebuit să ne luptăm două nopţi”, a adăugat el.
Nori de fum se ridică peste o zonă de pădure a regiunii Aude. Imagini obţinute din drone prezintă bucăţi mari de pământ pârjolit rămas după ce incendiul a devastat o regiune de o dată şi jumătate mai mare decât Parisul.
Un nou val de căldură, începând de vineri
Incendiul, nu departe de graniţa cu Spania şi Marea Mediterană, s-a răspândit neobişnuit de rapid, fiind întreţinut de vântul puternic şi favorizat de vegetaţia foarte uscată, după luni de secetă în zonă.
„Progresia focului încetineşte, dar încă avem de-a face cu un incendiu activ”, a declarat reporterilor un reprezentant al prefecturii regiunii Remi Reciio. „Comparativ cu ieri, evoluţia a scăzut semnificativ, deoarece condiţiile meteorologice s-au schimbat, în special direcţia vântului”, a adăugat el.