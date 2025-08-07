Live TV

Video&Foto Incendiul din sudul Franței a mistuit 16.000 de hectare. Un mort și 13 răniți, între care un pompier și o persoană sunt în stare gravă

Data actualizării: Data publicării:
main incenidu vegetatie franta
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Din articol
Un nou val de căldură, începând de vineri

Uriaşul incendiu de vegetaţie care a devastat de marți 16.000 de hectare de pădure, dar şi sate din sudul Franţei, se răspândeşte mai încet joi, însă nu este încă sub control, au anunțat oficialii francezi. O persoană a murit, iar treisprezece au fost rănite, iar două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă. A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza focului.

Cel mai mare incendiu de pădure şi vegetaţie din Franţa din ultimii aproape 80 de ani a produs moartea unei femei, despre care oficialităţile spun că a ignorat ordinele de evacuare şi a distrus zeci de case, obligând aproximativ 2.000 de localnici şi turişti să fugă,transmite Reuters preluată de Agerpres.

Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Deschide galeria foto

Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 1 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 2 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 3 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 4 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 5 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 6 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 7 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 8 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 9 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 10 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 11 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images | Poza 12 din 12
Incendiu de vegetație în Franța / Profimedia Images
,

„Nu mai avem apă, internet şi electricitate. Nu mai avem nimic. Este Apocalipsa”, a declarat fermierul Alain Reneau, care trăieşte la Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un sat lovit greu de flăcări. „Am salvat casa dar a trebuit să ne luptăm două nopţi”, a adăugat el.

Nori de fum se ridică peste o zonă de pădure a regiunii Aude. Imagini obţinute din drone prezintă bucăţi mari de pământ pârjolit rămas după ce incendiul a devastat o regiune de o dată şi jumătate mai mare decât Parisul.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Un nou val de căldură, începând de vineri

Incendiul, nu departe de graniţa cu Spania şi Marea Mediterană, s-a răspândit neobişnuit de rapid, fiind întreţinut de vântul puternic şi favorizat de vegetaţia foarte uscată, după luni de secetă în zonă.

„Progresia focului încetineşte, dar încă avem de-a face cu un incendiu activ”, a declarat reporterilor un reprezentant al prefecturii regiunii Remi Reciio. „Comparativ cu ieri, evoluţia a scăzut semnificativ, deoarece condiţiile meteorologice s-au schimbat, în special direcţia vântului”, a adăugat el.

Citește și: MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Franța

Aproape 2.000 de pompieri sunt în acţiune.

„Bătălia nu s-a terminat încă, focul ar putea să se extindă din nou, cu o forţă mai mare”, a susţinut şi prefectul Christian Pouget.

Treisprezece persoane au fost rănite în incendiu. Două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă.

A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza incendiului.

Oamenii de ştiinţă spun că verile mai calde şi mai secetoase din regiunea mediteraneeană expun această zonă la un risc ridicat de incendii de vegetaţie.

Serviciul de meteorologie al Franţei a avertizat cu privire la un nou val de căldură care va începe vineri în alte zone din sudul acestei ţări şi care va dura mai multe zile.

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan.
1
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele...
augustin lazar declaratie revocare inquam george calin 20181024201111_IMG_3093-01-01
2
Mesajul fostului procuror general al României, care l-a trimis de două ori în judecată pe...
fulger si nori de furtună
3
Alertă de vijelii puternice, ploi și grindină în patru județe din țară. Alte 11 și...
Screenshot 2025-08-05 at 17.32.18
4
Unde au dispărut „foștii”? Ieri candidați la prezidențiale, azi cu noi pretenții politice...
CASS pentru persoanele neasigurate. Foto Getty Images
5
Cât plătești CASS dacă vrei să iei în întreținere persoane fără venituri. Pentru ce...
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Digi Sport
”Cea mai frumoasă femeie din lume” a divorțat după 4 ani și și-a anunțat în premieră decizia radicală: ”Niciodată!”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Vladimir Putin și Donald Trump
Negocieri „pe muchie de cuțit” Trump-Putin. Motivul pentru care...
Cseke Attila
Reforma administrațiilor locale anunțată de Ministerul Dezvoltării...
6c03b8d0-b716-454e-86d6-2d60701441f8
Protest în Piața Universității față de declararea zilei de doliu...
o persoana numara bancnote de lei pe un birou
Guvernul pregătește schimbări majore la Pilonul II de Pensii...
Ultimele știri
Anunțul OpenAI despre noile funcții ale ChatGPT. Ce îmbunătățiri i s-au adus aplicației și când ar putea prelua „sarcinile oamenilor”
Viceamiralul Mark Norman: Canada ar putea trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina
Justiţia din Franţa va trebui din nou să dea o decizie privind extrădarea lui Paul de România
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
avion prabusit nairobi kenya profimedia-1028160399
Cel puţin șase morţi după ce un avion s-a prăbuşit într-o zonă de case de la periferia orașului Nairobi, Kenya
incendiu vegetatie elicopter
Pompierii încă se luptă să stingă incendiul de vegetație din Tulcea. Au apărut noi focare și intervin trei elicoptere Black Hawk
profimedia-1028112521
Sediul companiei aeriene naționale israeliene de la Paris, vandalizat. „Când Macron anunţă cadouri Hamasului, acesta e rezultatul”
pompieri sting incendiu de vegetatie
Un peşte scăpat de o pasăre de pradă pe o linie de înaltă tensiune a provocat un incendiu în Canada. „A vrut să încerce peşte gătit”
mașină Poliția Română
Două fetițe, rătăcite într-o pădure din Botoșani în timpul unei furtuni, au fost găsite cu ajutorul unui mesaj RO-Alert
Partenerii noștri
Pe Roz
Eleganța le vine firesc chiar și în ținute casual. Familia regală a Spaniei, fără diademe, dar cu mult stil...
Cancan
Gabriela Lucuțar spune cât a plătit statul pentru sicriul lui Ion Iliescu. Suma e uriașă
Fanatik.ro
Misterul scrisorii pe care Ion Iliescu i-a strecurat-o în buzunar lui Virgil Măgureanu, cu zece luni înainte...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de...
Adevărul
Un român a fost reținut în Germania după ce „și-a furat” propria mașină. Omul își găsise autoturismul care îi...
Playtech
Cum a apărut Viorica Dăncilă la înmormântarea lui Ion Iliescu! A atras toate privirile, detaliul neaşteptat...
Digi FM
Fiul lui Liam Neeson, încântat de relația tatălui său celebru cu Pamela Anderson. Starul nu se mai vedea...
Digi Sport
S-a aflat! Câți bani tocmai s-au plătit pentru Andrei Rațiu
Pro FM
Văduvul Tinei Turner, din nou îndrăgostit, la doi ani de la moartea solistei: "Acum pot fi iar fericit". Cine...
Film Now
Un scandal banal în bancă, momentul crucial care i-a schimbat viața lui Charlize Theron. Cum a ajuns superba...
Adevarul
O mamă a stat închisă pe nedrept 20 de ani pentru că și-ar fi ucis cei patru copii. A respins compensația de...
Newsweek
Actul pe care trebuie să îl aibă pensionarii la zi pentru a nu pierde pensia. Casa Națională anunță
Digi FM
Nicușor Dan, marele absent de la funeraliile lui Ion Iliescu. Unde se afla, de fapt, președintele
Digi World
5 alimente și băuturi consumate zilnic, care îți pot afecta sănătatea pe termen lung. Aparent inofensive, dar...
Digi Animal World
Panică pe o plajă din Grecia. Turiștii, terifiați de un mistreț în timp ce înotau în largul unei insule...
Film Now
Robert De Niro, cu barbă albă, pe străzile din NYC, la câteva zile după ce a vorbit despre cea mai nouă...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”