Uriaşul incendiu de vegetaţie care a devastat de marți 16.000 de hectare de pădure, dar şi sate din sudul Franţei, se răspândeşte mai încet joi, însă nu este încă sub control, au anunțat oficialii francezi. O persoană a murit, iar treisprezece au fost rănite, iar două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă. A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza focului.

Cel mai mare incendiu de pădure şi vegetaţie din Franţa din ultimii aproape 80 de ani a produs moartea unei femei, despre care oficialităţile spun că a ignorat ordinele de evacuare şi a distrus zeci de case, obligând aproximativ 2.000 de localnici şi turişti să fugă,transmite Reuters preluată de Agerpres.

„Nu mai avem apă, internet şi electricitate. Nu mai avem nimic. Este Apocalipsa”, a declarat fermierul Alain Reneau, care trăieşte la Saint-Laurent-de-la-Cabrerisse, un sat lovit greu de flăcări. „Am salvat casa dar a trebuit să ne luptăm două nopţi”, a adăugat el.

Nori de fum se ridică peste o zonă de pădure a regiunii Aude. Imagini obţinute din drone prezintă bucăţi mari de pământ pârjolit rămas după ce incendiul a devastat o regiune de o dată şi jumătate mai mare decât Parisul.

Un nou val de căldură, începând de vineri

Incendiul, nu departe de graniţa cu Spania şi Marea Mediterană, s-a răspândit neobişnuit de rapid, fiind întreţinut de vântul puternic şi favorizat de vegetaţia foarte uscată, după luni de secetă în zonă.

„Progresia focului încetineşte, dar încă avem de-a face cu un incendiu activ”, a declarat reporterilor un reprezentant al prefecturii regiunii Remi Reciio. „Comparativ cu ieri, evoluţia a scăzut semnificativ, deoarece condiţiile meteorologice s-au schimbat, în special direcţia vântului”, a adăugat el.

Aproape 2.000 de pompieri sunt în acţiune.

„Bătălia nu s-a terminat încă, focul ar putea să se extindă din nou, cu o forţă mai mare”, a susţinut şi prefectul Christian Pouget.

Treisprezece persoane au fost rănite în incendiu. Două dintre ele, printre care şi un pompier, sunt în stare gravă.

A fost deschisă o investigaţie pentru a identifica cauza incendiului.

Oamenii de ştiinţă spun că verile mai calde şi mai secetoase din regiunea mediteraneeană expun această zonă la un risc ridicat de incendii de vegetaţie.

Serviciul de meteorologie al Franţei a avertizat cu privire la un nou val de căldură care va începe vineri în alte zone din sudul acestei ţări şi care va dura mai multe zile.

