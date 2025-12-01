Live TV

Incendiul din Hong Kong, soldat cu 151 de morți: 13 persoane arestate. Val de critici după reținerea unor civili

Data publicării:
hong kong X
Incendiul a izbucnit în Wang Fuk Court. Sursa foto: X

Autoritățile din Hong Kong au arestat 13 persoane sub suspiciunea de ucidere din culpă în cazul incendiului care a făcut 151 de victime, cel mai grav din ultimele decenii. În timp ce operațiunile de căutare continuă, reacțiile publice au escaladat după ce doi civili care cereau responsabilitate pentru tragedie au fost reținuți în baza legilor privind securitatea națională, stârnind critici legate de lipsa răspunderii în rândul oficialilor, relatează The Guardian.

Serviciile de urgență au continuat luni căutările în cele șapte blocuri ale ansamblului rezidențial Wang Fuk Court din Tai Po, la câteva zile după cel mai grav incendiu din oraș din ultimii 75 de ani. Bilanțul a urcat la 151 de morți și este de așteptat să crească pe măsură ce operațiunile continuă. Aproximativ 40 de persoane sunt încă date dispărute.

Ansamblul, în care locuiesc aproape 5.000 de oameni, se afla în plin proces de renovare, lucrări care au fost legate de cauzele incendiului. În urma tragediei, furia publică a crescut din cauza presupuselor încălcări anterioare ale normelor de securitate de către compania de construcții care lucra pe șantier și a aplicării deficiente a standardelor, alimentată de dezvăluiri potrivit cărora locuitorii se plângeau de lucrări de un an.

Luni după-amiază, oficialii au declarat că autoritățile anticorupție au arestat până acum 13 persoane, inclusiv directorii și un consultant tehnic ai unei companii de construcții, și că au „început imediat o investigație amplă pe linia uciderii din culpă”. Secretarul-șef al Hong Kong-ului, Eric Chan, a afirmat că șapte dintre cele 20 de probe testate ale plasei de protecție folosite pe schelele din jurul blocurilor nu respectau standardele de rezistență la foc. Testările inițiale arătaseră că materialele erau conforme, însă Chan a spus că plasa mai ieftină, neconformă, fusese instalată în zone greu accesibile pentru a evita depistarea, descriind acțiunea drept „rușinoasă”.

„Au vrut doar să facă bani pe seama vieților oamenilor”, a spus el.

Pe măsură ce acuzațiile privind încălcări ale normelor de securitate se acumulează, la care se adaugă dezvăluiri despre avertismente repetate ale autorităților rămase neaplicate, locuitorii se întreabă de ce niciun oficial nu a răspuns până acum. În schimb, doi civili au fost reținuți de poliția pentru securitate națională.

Miles Kwan, un student din Hong Kong, a fost arestat sâmbătă în legătură cu o petiție online care formula „patru cereri” pentru sprijin garantat acordat victimelor și responsabilitate pentru cei vinovați, inclusiv pentru eventuali oficiali corupți sau implicați.

Presa locală a relatat că Kwan a fost arestat pentru „intenție sedițioasă”. Poliția nu a confirmat arestarea, spunând doar că „va lua măsuri în funcție de circumstanțe și în conformitate cu legea”.

Kwan a fost văzut părăsind o secție de poliție luni după-amiază, potrivit AFP.

Presa locală a relatat și arestarea lui Kenneth Cheung, fost consilier districtual, duminică seară.

Întrebat luni despre aceste rețineri, secretarul pentru securitate, Chris Tang, a spus doar că au existat „comentarii inexacte în mediul online” care ar fi avut intenția de a amenința securitatea națională.

„Prin urmare, trebuie să luăm măsuri adecvate, inclusiv măsuri de aplicare a legii”, a declarat Tang. „Detaliile operaționale nu pot fi făcute publice deoarece țin de securitatea națională.”

Pe rețelele sociale din Hong Kong, oamenii au criticat arestarea civililor.

„Securitatea națională trebuie să fie prioritară, chiar dacă morții încă se află în clădire”, a scris cineva.

Unii comentatori au făcut comparații cu China continentală. „Pe continent, aceste infracțiuni se numesc ‘crearea de tulburări și provocarea de probleme’”, a spus un utilizator. „De obicei se pedepsesc sever. Stabilitatea primează în fața tuturor.”

„Acum că ne aliniem metodei din China continentală, tratând persoana care pune întrebările, nimeni nu va mai îndrăzni să întrebe nimic, iar astfel guvernarea Hong Kong-ului nu va avea probleme”, a spus altul.

Arestările au venit după avertismente ale autorităților pentru securitate națională că vor reprima orice persoană considerată că folosește incidentul pentru a incita la sentimente „anti-China”.

Înainte de arestări, autoritățile deveniseră deja deosebit de sensibile la reacția comunității din Tai Po. După reprimarea protestelor din 2019, adunările civile sunt strict controlate sau blocate în Hong Kong. Joi și vineri, The Guardian a asistat la formarea rapidă a unor grupuri de voluntari care au adunat la scară mare haine, mâncare și alte provizii pentru victime, mobilizând sute de oameni cu mașini și transport public, iar jurnaliștii menționează că nu au observat nicio formă de activism politic.

Totuși, până seara, polițiști înarmați patrulau zona, iar autoritățile au preluat organizarea de la voluntari.

Petiția pentru care ar fi fost arestat Kwan a fost lansată vineri seara. „Cele patru cereri” reluau limbajul „celor cinci cereri” ale mișcării de protest pentru reforme democratice, însă nu solicitau schimbări politice.

Kwan a declarat presei vineri că „doar propune cereri de bază”.

„Dacă aceste idei sunt considerate sedițioase sau ‘trec linia’, atunci simt că nu mai pot anticipa consecințele nimicului și nu pot decât să fac ceea ce cred cu adevărat”, a spus el.

