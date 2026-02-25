Live TV

Începând de azi, românii care merg în Marea Britanie au nevoie de Autorizaţia Electronică de Călătorie. Cât costă și cum se obține

Data publicării:
Drapelul marii Britanii si Big Ben.
Foto: GettyImages
Din articol
Valabilitate și costuri

Sfârşitul perioade de tranziţie: începând de miercuri, vizitatorii din peste 80 de ţări, inclusiv România și alte state membre ale UE, Statele Unite sau Canada, vor fi obligaţi să prezinte o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) pentru a intra pe teritoriul britanic.

Acest document digital plătit, conceput pentru a consolida securitatea la frontierele Regatului Unit, a fost introdus pentru cetăţenii europeni la începutul lunii aprilie 2025, dar agenţii de frontieră au putut să dea dovadă de flexibilitate în timpul controalelor, notează AFP, potrivit Agerpres. 

Perioada de tranziţie se încheie acum, iar „pasagerii fără o Autorizaţie Electronică de Călătorie (ETA) vor fi împiedicaţi să se îmbarce" în avioane sau trenuri către Regatul Unit, a anunţat Ministerul de Interne de la Londra într-un comunicat.

ETA a fost lansată în 2023, iniţial pentru cetăţenii din Qatar, apoi pentru alte ţări din Golf, înainte de a fi extinsă.

Acum este obligatorie pentru cetăţenii din 85 de ţări care nu au nevoie de viză pentru a vizita Regatul Unit pentru sejururi mai mici de şase luni sau care nu au permis de şedere.

Persoanele în tranzit pe aeroporturile din Regatul Unit trebuie, de asemenea, să aibă ETA.

Valabilitate și costuri

Aceasta este valabilă doi ani şi costă 16 lire sterline (aproximativ 19 euro), dar guvernul declară pe site-ul său că intenţionează să ridice preţul la 20 de lire sterline în viitor. Până în septembrie 2025, au fost emise 19,6 milioane de Autorizaţii Electronice de Călătorie.

ETA, legată digital de paşaport, este acordată în general în câteva minute de la depunerea unei cereri online sau prin intermediul unei aplicaţii, potrivit Ministerului de Interne, care anunţă, totuşi, un termen maxim de trei zile lucrătoare pentru procesare.

O autorizaţie electronică de călătorie (ETA) permite călătoria în Regatul Unit pentru turism, pentru a vizita familia sau din anumite alte motive, pentru o perioadă de până la 6 luni.

După depunerea solicitării, decizia va fi primită prin e-mail de la UK Visas and Immigration (UKVI), de obicei în decurs de o zi. Termenul însă poate fi de 3 zile lucrătoare (luni–vineri) pentru a primi o decizie. E-mailul va conţine numărul de referinţă ETA, format din 16 cifre.

Acest demers este similar cu cel al sistemului american ESTA şi cu ETIAS pe care Uniunea Europeană urmează să îl lanseze la sfârşitul anului 2026.

Mai multe detalii privind ETA, AICI.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
Dmitri Medvedev încruntat
3
Schimb de replici între MAE român și Dmitri Medvedev: „Soldații pot intra și fără vize...
bilet loterie
4
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
medvedev
5
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Digi Sport
Italienii au dat verdictul în privința lui Chivu în miez de noapte, după ce Inter a fost eliminată din Champions League
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Russia Putin
Furibund, printre ofițerii FSB, Vladimir Putin lansează un scenariu despre Marea Neagră și invocă riscul de conflict nuclear
IFV ajax
Marea Britanie va petrece aproape 20 de ani pentru a aduce proiectul vehiculul blindat Ajax la final, dacă între timp nu va fi anulat
Peter Mandelson. Foto Profimedia
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat. Ancheta, legată de relația sa cu Jeffrey Epstein
Vladimir Alekseiev
Țara europeană pe care Moscova o acuză acum, pe lângă Ucraina, de tentativa de asasinat împotriva generalului GRU Vladimir Alekseiev
digistoria
Scandal pe aeroportul Otopeni, după ce doi pasageri cu un copil mic nu au fost lăsați să urce într-un avion spre Londra
Recomandările redacţiei
State of the Union
Discurs-record al lui Trump despre Starea Uniunii: avertisment pentru...
spital constanta2
Dosar penal în cazul copiilor intrați în moarte cerebrală la...
llansator-mobil-rachete-antinava
Pregătiri de război: Iranul negociază cu China achiziționarea de...
Trump 2026 State of the Union Address
Despre ce nu a vorbit Donald Trump în discursul-maraton: niciun...
Ultimele știri
Anchetă extinsă la Spitalul Elias din Capitală: mai mulți medici, suspectați că au muncit la privat în timpul programului de la stat
Instagram lansează o aplicație pentru Google TV
Friedrich Merz merge pe sârmă între Xi Jinping și Donald Trump. Vizita cancelarului german în China, test pentru relația SUA-Europa
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Pe ce dată vine primăvara, în funcție de orașul din România în care locuiești, potrivit meteorologilor...
Fanatik.ro
Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Pensia uriașă pe care o încasează Dumitru Dragomir de la statul român. „Soția îmi spune unde e dreptatea”
Adevărul
Eroarea lui Putin care va costa curând Rusia. Expert în spațiul ex-sovietic: „Nu există nicio cale să iasă...
Playtech
Elena Udrea și Dorin Cocoș, imagini care au reaprins speculațiile, la 13 ani de la separare. Momentul care a...
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce s-a întâmplat în Congresul SUA, după ce imaginile neverosimile cu Donald Trump au făcut înconjurul lumii
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
„Mica recalculare”, după mai bine de un an de așteptare: „Și-au bătut joc de pensionari”/ „De ce trebuie să...
Newsweek
Veste excelentă pentru pensionari. CASS la pensiile peste 3.000 lei, analizată de CCR. Miza: 1.000.0000.000€
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Momentul când trei urși au apărut pe o pârtie de schi. Țipetele turiștilor au cuprins întreaga zonă
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...